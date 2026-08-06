Pánico en El Trébol: Balacera deja dos muertos y posibles complicaciones viales por investigaciones

Un ataque armado ocurrido este jueves 6 de agosto en el redondel del Puente El Trébol, con dirección hacia la calzada Aguilar Batres, dejó dos personas fallecidas y una más gravemente herida, además de generar alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la capital.

El hecho obligó a la intervención de socorristas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), cuyas diligencias podrían provocar complicaciones en la movilidad vehicular debido al cierre parcial o total de carriles mientras se desarrolla el procesamiento de la escena.

Según el Cuerpo de Bomberos Municipales, llamadas ingresadas a la línea de emergencia 123 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en el sector. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas localizaron a tres personas con heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras evaluar a las víctimas, los socorristas determinaron que dos ya habían fallecido. La tercera persona fue estabilizada en el lugar y trasladada en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo atención médica. Las víctimas no han sido identificadas.

La escena quedó bajo resguardo de agentes de la PNC, mientras fiscales y peritos del MP efectúa las diligencias para documentar el hecho y recabar indicios que permitan establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

El incidente ocurrió en el redondel del Puente El Trébol, un distribuidor vial que conecta la calzada Roosevelt, la calzada Aguilar Batres y otras arterias principales del sur y occidente de la capital. Debido al amplio flujo vehicular que registra durante gran parte del día, la presencia de investigadores y el cierre de carriles podrían ocasionar congestionamientos y retrasos para los conductores que utilizan esa ruta.

Las autoridades no han informado sobre el posible móvil del ataque ni han revelado detalles de las víctimas.

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