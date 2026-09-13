Paseo dominical acaba en tragedia: mujer muere al caer desde catarata y otras dos personas resultan heridas

Una excursión dominical terminó en tragedia en el sector conocido como Las Cataratas de San Miguel Dueñas, en Sacatepéquez, donde una mujer perdió la vida y otras dos personas, entre ellas una niña, resultaron heridas, informaron los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales.

Según información proporcionada por socorristas, la víctima mortal había llegado al lugar acompañada de otras dos mujeres para disfrutar del domingo. En determinado momento escaló una de las cataratas, de unos 40 metros, pero resbaló y cayó desde lo alto.

Durante la caída, la mujer impactó contra otra mujer y una niña que se encontraban en el lugar. Ambas resultaron heridas y necesitaron atención de los cuerpos de socorro.

Bomberos Voluntarios de Ciudad Vieja y Bomberos Municipales Departamentales acudieron a la emergencia y trasladaron a las dos heridas a un centro asistencial.

Identifican a víctima

Los socorristas informaron que la mujer fallecida fue identificada únicamente como Betzi y que era originaria de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Las otras dos mujeres que llegaron con ella al lugar también la identificaron con ese nombre.

Versiones recabadas en el sector señalaban que la víctima habría consumido bebidas alcohólicas. Sin embargo, esa circunstancia no ha sido establecida por las autoridades competentes, por lo que deberá ser investigada.

Área de difícil acceso

La ubicación de las cataratas complicó la llegada de los cuerpos de socorro.

De acuerdo con los rescatistas, el lugar se encuentra en un área remota y las ambulancias no pudieron llegar hasta el sitio de la emergencia.

Los socorristas tuvieron que caminar durante más de 40 minutos desde el punto donde dejaron las ambulancias para llegar hasta las víctimas y comenzar las labores de atención y rescate.

Después de auxiliar a las dos personas heridas, los cuerpos de socorro las trasladaron hacia el Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Advierten sobre riesgos

Los rescatistas recomendaron a quienes visitan las cataratas evitar escalar las formaciones rocosas, debido a que la humedad hace que las superficies sean resbaladizas y aumenta el riesgo de accidentes.

También hicieron un llamado a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en el área debido al riesgo que representa realizar actividades en ese entorno bajo sus efectos.

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