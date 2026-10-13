PNC abate a presunto secuestrador de piloto de aplicación de viajes en zona 11 y captura a otro sospechoso

La Policía Nacional Civil (PNC) abatió este martes 13 de octubre a un presunto delincuente y capturó a otro hombre durante una persecución en la zona 11 de la capital, luego de que ambos supuestamente secuestraran al piloto de un vehículo que prestaba servicio mediante la plataforma inDrive.

El incidente terminó con uno de los sospechosos muerto en el interior del automóvil, mientras que el conductor, quien había sido amenazado de muerte, resultó ileso.

Según la información proporcionada por la PNC, los agentes de la Comisaría 14 observaron lo que ocurría cuando los presuntos delincuentes llevaban retenido al piloto, a quien habían secuestrado cuadras atrás.

Los policías comenzaron una persecución que terminó con uno de los sospechosos abatido y el otro capturado. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron un arma de fuego.

El conductor del vehículo relató, durante una transmisión de la PNC, que los dos hombres lo habían amenazado con matarlo y aseguró que ambos portaban armas de fuego.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, informó que los presuntos delincuentes dispararon contra los agentes, quienes respondieron al fuego después de asegurarse de que el conductor había logrado salir del automóvil tras chocar contra un bordillo.

Ataque armado deja una mujer muerta

Otro ataque armado se registró en la colonia Santa Fe, zona 13 de la capital, donde una mujer murió y un hombre resultó herido de bala.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron una alerta y enviaron unidades a la 13 avenida y 28 calle A.

En el lugar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a dos personas que presentaban heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Una mujer de aproximadamente 39 años había muerto cuando los socorristas la examinaron.

La segunda víctima, un hombre de aproximadamente 35 años, recibió atención prehospitalaria y fue estabilizado antes de ser trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, también informó sobre el hecho armado en la colonia Santa Fe.

El funcionario situó la emergencia en la 12 avenida y 29 calle de la zona 13 y señaló que una mujer había muerto en el tramo vehicular, mientras que otra persona fue trasladada a un centro asistencial.

Montejo agregó que agentes de la PNC permanecían en el lugar en espera del Ministerio Público (MP), encargado de las diligencias correspondientes.

Mujer resulta herida de bala en Mixco

En otro hecho armado, elementos de la Segunda Compañía de los Bomberos Voluntarios brindaron soporte vital avanzado a una mujer que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

La emergencia ocurrió en la zona 4 de Mixco, donde los socorristas atendieron a la víctima.

El reporte no precisa las circunstancias del ataque ni proporciona información sobre los responsables.

Atienden a hombre baleado en Santa Lucía Cotzumalguapa

Los Bomberos Voluntarios de la 18 Compañía también atendieron a un hombre que presentaba heridas de bala en la colonia Las Delicias, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al herido, aunque no se proporcionaron detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que fue atacado.

Reportan otro ataque armado en Chimaltenango

Un incidente armado también movilizó a elementos de la 21 Compañía de los Bomberos Voluntarios hacia la zona 1 de Chimaltenango.

Al evaluar la escena, los socorristas constataron que un hombre presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, las cuales le causaron la muerte.

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PNC da de baja a un robacarros y captura a su cómplice durante persecución en zona 11 https://t.co/HeeZsXeI5V — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 14, 2026

Elementos de la 10.ª Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y constataron que un hombre presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, las cuales le ocasionaron la muerte. #75AñosCVB https://t.co/5J4Gwg0Ifp — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 14, 2026

Elementos de los Bomberos Voluntarios de la 2.ª Compañía brindaron soporte vital avanzado a una mujer que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, en la zona 4 del municipio de Mixco. #75AñosCVb https://t.co/Ay1GYXmZmq — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 14, 2026

Elementos de los Bomberos Voluntarios de la 21.ª Compañía fueron destacados a la zona 1 de Chimaltenango, donde, al evaluar la escena, constataron que un hombre presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. En el lugar se coordinó con agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para los trámites correspondientes. #75AñosCVB — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 14, 2026

Elementos de los Bomberos Voluntarios de la 18.ª Compañía brindaron atención prehospitalaria a un hombre que presentaba heridas de bala en la colonia Las Delicias, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. #75AñosCVB https://t.co/GG5rvgVsiR — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 14, 2026