Salubristas huyen de hombres armados durante asalto en Villa Nueva mientras entregaban vitaminas a la población

Un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fue víctima de un asalto durante la mañana del domingo 25 de octubre, mientras entregaba vitaminas en la colonia Betancourt, zona 4 de Villa Nueva, según reportes de medios locales.

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa cómo hombres que se movilizaban en motocicleta llegan al lugar, estacionan el vehículo y cometen el asalto, pese a que había más de 15 personas.

En la grabación se escucha cómo uno de los presuntos asaltantes amenaza a las víctimas y les ordena permanecer inmóviles. Ante la situación, algunos de los salubristas salen huyendo para alejarse de los agresores.

Según medios locales, el incidente ha generado preocupación entre la población, principalmente porque los hombres cometieron el asalto sin importarles la cantidad de personas que se encontraban en el lugar.

El hecho también ha generado inquietud por la seguridad del personal de Salud que desarrolla jornadas de atención y entrega de vitaminas en las comunidades.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. También se desconoce si hubo personas heridas o capturas relacionadas con el asalto.