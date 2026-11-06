Tragedia frente al mercado El Gallito: vehículo atropella a cuatro mujeres y una de ellas muere

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Tragedia frente al mercado El Gallito: vehículo atropella a cuatro mujeres y una de ellas muere

Una mujer murió y otras tres resultaron heridas de gravedad luego de que un vehículo las atropellara frente al mercado El Gallito, en Bárcena, Villa Nueva.  

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El vehículo que atropelló a cuatro mujeres frente al mercado El Gallito, en Bárcena, Villa Nueva, permanece en el lugar con daños en el parabrisas. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva)

El vehículo que atropelló a cuatro mujeres frente al mercado El Gallito, en Bárcena, Villa Nueva, permanece en el lugar con daños en el parabrisas. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva)

Una mujer de 61 años murió y otras tres resultaron heridas de gravedad luego de que un vehículo las atropellara este viernes 6 de noviembre frente al mercado El Gallito, en la zona 3 de Bárcena, Villa Nueva, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El accidente ocurrió en la 7ª calle, frente al numeral 6-90, donde un automóvil tipo sedán atropelló a las cuatro mujeres por causas que aún se desconocen.

Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Bárcena acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a tres de las víctimas, quienes fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital de Especialidades de Villa Nueva.

Según medios locales, la cuarta víctima fue identificada como María Victoria Jesús Quineda Jiménez, de 61 años, quien murió en el lugar debido a los múltiples golpes que sufrió.

El vehículo involucrado en el accidente permaneció a pocos metros del lugar donde fueron atropelladas las mujeres. Se desconoce si el conductor fue detenido o huyó del lugar.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el sector, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaban las diligencias correspondientes.

Debido al accidente, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva coordinó cierres viales frente al mercado El Gallito, lo que afectó la circulación de vehículos en el sector.

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas o evitar transitar por el sector, debido a las complicaciones que podrían registrarse durante la hora pico.

Otro atropello deja un fallecido en San Juan Sacatepéquez

En otro hecho, un hombre de 54 años murió tras ser atropellado en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 5, en el caserío Santa Rosa, aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez.

Los Bomberos Voluntarios informaron que elementos de la 37 Compañía acudieron al lugar después de recibir una alerta sobre personas atropelladas.

A su llegada, los socorristas evaluaron al hombre y determinaron que había fallecido debido a los múltiples golpes que sufrió.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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