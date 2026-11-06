Tragedia frente al mercado El Gallito: vehículo atropella a cuatro mujeres y una de ellas muere

Una mujer de 61 años murió y otras tres resultaron heridas de gravedad luego de que un vehículo las atropellara este viernes 6 de noviembre frente al mercado El Gallito, en la zona 3 de Bárcena, Villa Nueva, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El accidente ocurrió en la 7ª calle, frente al numeral 6-90, donde un automóvil tipo sedán atropelló a las cuatro mujeres por causas que aún se desconocen.

Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Bárcena acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a tres de las víctimas, quienes fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital de Especialidades de Villa Nueva.

Según medios locales, la cuarta víctima fue identificada como María Victoria Jesús Quineda Jiménez, de 61 años, quien murió en el lugar debido a los múltiples golpes que sufrió.

El vehículo involucrado en el accidente permaneció a pocos metros del lugar donde fueron atropelladas las mujeres. Se desconoce si el conductor fue detenido o huyó del lugar.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el sector, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaban las diligencias correspondientes.

Debido al accidente, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva coordinó cierres viales frente al mercado El Gallito, lo que afectó la circulación de vehículos en el sector.

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas o evitar transitar por el sector, debido a las complicaciones que podrían registrarse durante la hora pico.

Otro atropello deja un fallecido en San Juan Sacatepéquez

En otro hecho, un hombre de 54 años murió tras ser atropellado en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 5, en el caserío Santa Rosa, aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez.

Los Bomberos Voluntarios informaron que elementos de la 37 Compañía acudieron al lugar después de recibir una alerta sobre personas atropelladas.

A su llegada, los socorristas evaluaron al hombre y determinaron que había fallecido debido a los múltiples golpes que sufrió.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

🚨 EmergenciaCBMD | PERSONAS ATROPELLADAS 🚨🚑 Zona 3 de Bárcena Villa Nueva, 4 personas de género femenino son atropelladas por un vehículo tipo sedan. Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Bárcena a bordo de las unidades AD-116 y AD-35 asisten y brindan atención pre-hospitalaria a 3 personas heridas y en estado delicado trasladan a la emergencia del Hospital de Especialidades de Villa Nueva. Asimismo en el lugar queda una persona fallecida por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes. Línea de emergencia 1554 Línea de emergencia WhatsApp 5042 6314 https://t.co/oNAE87auyx #Emergencia #ASONBOMD #SeguridadCiudadana #VillaNueva — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 6, 2026