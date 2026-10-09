Ubican helicóptero sumergido en Atitlán y hombres rana trabajan para recuperar cuerpos de dos víctimas

La Sección de Rescate y Salvamento Acuático “Hombres Rana”, de los Bomberos Voluntarios, localizó la noche de este viernes 9 de octubre a 36 metros de profundidad, aproximadamente 118 pies, el fuselaje del helicóptero accidentado en el lago de Atitlán, cerca de la playa pública de Panajachel, Sololá. Ahora intentan recuperar a las dos personas que permanecían desaparecidas tras el accidente aéreo.

El hallazgo representa un avance en las operaciones de búsqueda, que durante la segunda jornada no habían permitido establecer la ubicación de la aeronave ni recuperar a las víctimas.

La institución informó que personal de la Sección de Rescate y Salvamento Acuático, conocida como “Hombres Rana”, trabaja en las coordinaciones necesarias para extraer los cuerpos de las dos personas.

Aunque la oscuridad y las condiciones climáticas dificultan las maniobras, los rescatistas mantienen las operaciones durante la noche para avanzar en la recuperación de las víctimas.

Buzos y equipo especializado

Durante la búsqueda participan cuatro buzos con certificación internacional en seguridad pública, quienes efectuaron inmersiones con apoyo de tecnología especializada.

Los equipos utilizaron un dron y un sonar subacuático para explorar el área donde se encontraba la aeronave. También se efectuaron búsquedas mediante procedimientos de inmersión circular y paralela.

La profundidad del lago ha sido uno de los principales obstáculos para los rescatistas. Durante las operaciones se informó que los buzos podían descender hasta unos 100 metros, mientras que las estimaciones iniciales situaban el helicóptero a una profundidad mayor.

Los Bomberos Voluntarios no precisaron en su nueva comunicación la profundidad a la que fue localizada la aeronave ni detallaron cómo se efectuaría su extracción.

Buzos confirman ubicación del helicóptero

Los “Hombres Rana” confirmaron la localización del helicóptero sumergido en el lago de Atitlán.

La aeronave fue identificada inicialmente mediante imágenes captadas por un dron subacuático. Posteriormente, buzos de la institución efectuaron una inmersión y confirmaron el hallazgo.

Tras localizar el fuselaje, los rescatistas preparan una nueva inmersión en la que utilizarán una bolsa neumática subacuática para mantener su flotabilidad y facilitar la inspección.

El procedimiento permitirá verificar si las dos personas desaparecidas se encuentran dentro del helicóptero. De no ser así, los equipos efectuarán una búsqueda en el exterior de la aeronave para intentar localizarlas.

Dos víctimas pendientes de recuperación

Las personas que permanecían desaparecidas fueron identificadas como el piloto Jorge Rodolfo Maldonado y el pasajero Pablo José Polanco Agustín.

La nueva información de los Bomberos Voluntarios se refiere a las labores de extracción de los cuerpos de ambas personas. Sin embargo, la institución no comunicó que la recuperación se hubiera completado.

El accidente ocurrió cuando el helicóptero se dirigía hacia el área del lago de Atitlán, después de despegar de la terminal aérea de la capital.

Según los datos divulgados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la aeronave salió a las 12.11 horas con destino a un hotel de la zona. El vuelo estaba previsto para durar aproximadamente 30 minutos y el accidente habría ocurrido entre las 12.35 y las 12.48 horas.

En el helicóptero viajaban siete personas. Cinco fueron rescatadas con vida, mientras que las otras dos quedaron desaparecidas tras la caída de la aeronave al lago.

Entre los sobrevivientes se encuentran Andrea Lozano de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Catú, Caterin Victoria Chay Carrillos y Sandra Natali Santizo Romero, de acuerdo con la identificación divulgada inicialmente.

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