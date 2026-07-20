Ultiman a dos hermanas en su vivienda en Sanarate y una bebé sobrevive al ataque armado

Dos mujeres murieron a balazos dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Línea, zona 3 de Sanarate, El Progreso. Una bebé que se encontraba en el inmueble resultó ilesa, informaron los cuerpos de socorro.

Bomberos Voluntarios de la 70 Compañía indicaron que fueron alertados sobre un ataque armado en el sector y, al llegar, evaluaron a las víctimas; sin embargo, ambas ya habían fallecido a causa de heridas de bala.

Las fallecidas fueron identificadas por un familiar como Karoly Cariely Ucelo Fajardo, de 17 años, y Eunice Ucelo Fajardo, de 24.

De acuerdo con información preliminar de los Bomberos Municipales Departamentales, las dos mujeres fueron atacadas dentro de la vivienda, donde también se encontraba una bebé que no sufrió heridas.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena mientras fiscales e investigadores del Ministerio Público efectuaban las diligencias para recabar evidencias y establecer el móvil del ataque.

Las autoridades no han informado sobre capturas ni sobre las causas del hecho.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por los hechos de violencia registrados en el municipio y solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad en el área.

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