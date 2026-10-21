Ultiman a Sergio Cardona, condenado por el asesinato del periodista Danilo López; PNC desconoce por qué estaba libre

Sergio Valdemar Cardona Reyes, de 42 años, condenado a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato del periodista Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, murió este miércoles 21 de octubre en un ataque armado ocurrido en una cevichería de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, Cardona Reyes se encontraba comiendo en el establecimiento, ubicado en el kilómetro 185 de la ruta CA-2, cerca del Puesto de Control Interinstitucional (PCI), cuando hombres armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

La Policía informó que los atacantes huyeron después del hecho y que las demás personas que se encontraban en el negocio resultaron ilesas.

Cardona Reyes, originario de El Asintal, Retalhuleu, murió en el lugar a causa de las heridas de bala.

Javier Albino, jefe de Operaciones de la Comisaría 34 de la PNC, confirmó que Cardona Reyes había salido de prisión, donde cumplía una condena por el asesinato del periodista Danilo López.

Al ser consultado sobre por qué Cardona Reyes se encontraba en libertad si había sido condenado a 30 años de cárcel inconmutables, el jefe policial respondió que desconocía las razones de su salida de prisión y señaló que el Sistema Penitenciario era la institución encargada de explicar su situación.

La PNC indicó que aún se desconocen las circunstancias del ataque y el móvil del crimen. Tampoco se ha establecido la identidad de los responsables.

Condenado por asesinato de periodista

Cardona Reyes fue condenado el 10 de octubre del 2017 a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato de Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, ocurrido el 10 de marzo del 2015 en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez.

En ese ataque también murió Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo. Sin embargo, Cardona Reyes fue absuelto por el asesinato de este último comunicador.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo A, que encontró culpable a Cardona Reyes por el asesinato de López.

Diputado fue implicado

El 26 de enero del 2017, el Ministerio Público (MP) señaló al entonces diputado de FCN Nación, Julio Juárez Ramírez, como el principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de López.

Según la Fiscalía, Juárez Ramírez, quien había sido alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, pactó con dos intermediarios, Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reina, quienes habrían dado instrucciones al grupo de sicarios encargado de vigilar la vivienda del periodista, seguirlo y matarlo.

El 13 de mayo del 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a Juárez Ramírez por la muerte de López.

En esa ocasión la jueza Jeanette Valdés señaló que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) "hizo un mal trabajo" de investigación y que su hipótesis se basó "en un contexto político". También indicó que Marco Tulio Cano Reina, testigo de la defensa, no fue claro al declarar sobre el supuesto pago del exdiputado para cometer el crimen.

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