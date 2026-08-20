Un hombre muere y otro resulta herido en posible caso de tortura en El Amparo I, zona 7

Un posible caso de tortura es investigado luego de que dos hombres fueran localizados con señales de violencia este jueves 20 de agosto en un inmueble de la 40 calle y 34 avenida, colonia El Amparo I, zona 7 de la capital.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron llamadas en la línea de emergencia que alertaban sobre un incidente en ese lugar.

Al llegar, los socorristas localizaron a dos hombres. Uno había muerto y presentaba indicios de estrangulamiento. Fue identificado como Andi Cantel García, de aproximadamente 25 años.

El segundo hombre estaba atado de pies y manos y tenía señales de agresión física. Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Los socorristas reportaron señales de violencia en las víctimas. Sin embargo, las autoridades no han informado si investigan formalmente el hecho como un caso de tortura ni han revelado qué línea de investigación siguen para identificar a los responsables.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo de la escena y de las investigaciones.

Medios locales informaron que gritos de auxilio alertaron a agentes de la PNC, quienes ingresaron en el inmueble y localizaron a los hombres. Esos reportes señalan que los policías intercambiaron disparos con los presuntos responsables, quienes escaparon por un barranco cercano.

Según los mismos reportes, en el inmueble fueron localizadas armas blancas y bolsas que serán analizadas como parte de la investigación. Las autoridades no han confirmado esos extremos.

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