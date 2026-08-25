Video muestra dramática huida: presunto motoladrón abandona a su compañero herido tras intento de asalto

Un motorista se enfrentó a cuatro presuntos asaltantes que supuestamente pretendían robarle su motocicleta durante la madrugada de este martes 25 de agosto, en Palín, Escuintla. Dos de los hombres murieron por heridas de bala y los otros dos huyeron, según fuentes oficiales.

De acuerdo con esa versión, los cuatro hombres habrían intentado asaltar al motorista, quien presuntamente desenfundó un arma de fuego y disparó contra ellos.

Dos de los supuestos delincuentes resultaron heridos, mientras sus dos acompañantes escaparon.

Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran parte de lo ocurrido. En una de las grabaciones se observa cuando dos de os hombres huyen del lugar en motocicleta, pero uno va herido, por lo que su compañero decide abandonarlo sobre la carretera, donde posteriormente murió.

Los dos fallecidos no han sido identificados.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y confirmar la versión preliminar como parte de las investigaciones.

Video muestra la huida

El Centro de Información Municipal de Palín informó en sus redes sociales sobre el hecho y difundió imágenes de videovigilancia.

Según esa dependencia, los cuatro hombres presuntamente siguieron al motorista desde la ruta de Amatitlán hacia Palín y supuestamente pretendían despojarlo de su motocicleta.

El Centro de Información Municipal también señaló que en el lugar quedó una motocicleta que, de manera preliminar, se presume que había sido robada días antes.

Además, indicó que, según información recabada en el lugar, los supuestos asaltantes utilizaban intercomunicadores para coordinarse.

La publicación también menciona, de manera extraoficial, una posible vinculación de los hombres con otros robos cometidos en el sector.

Esos señalamientos aún deberán ser confirmados por las autoridades durante la investigación.

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