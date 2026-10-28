Violencia en el área metropolitana: seis ataques armados dejan tres muertos y cuatro heridos

Al menos tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en seis ataques armados registrados este miércoles 28 de octubre en distintos puntos del área metropolitana, según reportes preliminares de los Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios y autoridades de tránsito.

Los hechos de violencia ocurrieron en las zonas 9, 13, 14, 18 y 25 de la capital, así como en San José Pinula, donde los cuerpos de socorro atendieron a las víctimas y trasladaron a los heridos a distintos hospitales.

Entre los fallecidos figura un menor de edad atacado a balazos en la zona 25, un hombre que murió en San José Pinula y un repartidor que perdió la vida durante un ataque armado en la avenida Las Américas, zona 14. En este último hecho, otra persona resultó herida.

Los otros ataques se registraron en la avenida Reforma, zona 9; la ruta al Atlántico, zona 18, y la colonia Santa Fe, zona 13. En cada uno de estos lugares se reportó un hombre herido de bala.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los seis ataques armados estén relacionados entre sí.

¿Dónde ocurrieron los seis ataques armados?

Los reportes de los cuerpos de socorro y las autoridades de tránsito detallan los lugares donde ocurrieron los hechos de violencia.

Zona 25, sector Las Conchas

Un menor de edad murió por múltiples heridas de bala en la manzana M, frente al lote L-37. Los Bomberos Voluntarios de las compañías 50 y 85 le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin resultados positivos. Los socorristas quedaron a la espera de fiscales del Ministerio Público (MP).

Zona 14, avenida Las Américas

Un ataque armado contra repartidores de PedidosYa dejó un hombre de aproximadamente 35 años muerto y otro herido en la 0 avenida y 11 calle, cerca de una gasolinera. Los Bomberos Municipales trasladaron al sobreviviente al Hospital Roosevelt. También se reportó una persecución policial contra dos personas que viajaban en motocicleta.

Zona 9, avenida Reforma

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido de bala en la avenida Reforma y 16 calle. Los Bomberos Municipales lo trasladaron al Hospital Roosevelt.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que el herido viajaba como copiloto de una motocicleta.

Zona 18, ruta al Atlántico

Un conductor de aproximadamente 55 años fue atacado a balazos en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, en dirección al centro de la capital. El hombre logró avanzar hasta el kilómetro 4, frente a Metronorte, donde recibió asistencia policial.

Los Bomberos Municipales lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.

Zona 13, colonia Santa Fe

Un hombre resultó herido de bala en la 12 avenida y 31 calle de la colonia Santa Fe. Los Bomberos Voluntarios de las compañías 10 y 88 le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron al Hospital Roosevelt.

San José Pinula

Un hombre murió por múltiples heridas de bala en la 2a. avenida y 4a. calle de la zona 1 de San José Pinula. Los Bomberos Voluntarios de la 127 Compañía confirmaron el fallecimiento, mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena.

Estudio de la PNC revela que los miércoles registraron más homicidios en julio

Un estudio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, divulgado el 28 de julio del 2026, reveló que los miércoles concentraron la mayor proporción de homicidios durante el período analizado.

Según el informe, el 25.7% de los homicidios ocurrió los miércoles, seguido de los sábados, con el 20%, y los viernes, con el 15%.

El estudio contabilizaba 140 homicidios en Guatemala hasta el 28 de julio, de los cuales 55 ocurrieron en el departamento de Guatemala, equivalentes al 39.3% del total nacional.

La capital concentró el 14% de los homicidios del país, seguida de Villa Nueva, con el 10.3%, y Villa Canales, con el 8.4%.

El informe también identificó una concentración de homicidios entre las 12.00 y las 16.00 horas.

Sin embargo, el estudio no estableció una causa específica que explique por qué los miércoles registraron la mayor proporción de homicidios durante el período analizado. Tampoco permite determinar si esa tendencia se mantuvo durante octubre.

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