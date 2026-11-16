Cinco personas murieron, entre ellas una menor de edad, y otras dos resultaron heridas en ataques armados registrados este lunes 16 de noviembre en distintos puntos de Escuintla, Sacatepéquez y la capital, según reportes de los cuerpos de socorro.

Uno de los hechos ocurrió en la aldea San Miguel Las Flores, Masagua, Escuintla, donde un ataque armado dejó dos fallecidos y dos heridos, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas de la estación de Masagua localizaron sin vida a una menor de edad y a un hombre, mientras que otro hombre y una mujer, quienes se encontraban en estado delicado, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

Según versiones de medios locales, las víctimas mortales serían una niña de unos 12 años y su padre, de aproximadamente 35. La madre de la menor y otro hombre habrían resultado heridos en el ataque.

Esta versión está pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes.

En otro hecho de violencia, un hombre murió baleado en la zona 2 de Santiago Sacatepéquez. Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, al llegar al lugar, evaluaron a la víctima y determinaron que ya no tenía signos vitales.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias del caso.

Dos ataques armados en la zona 18

En la capital, los Bomberos Municipales reportaron la muerte de un hombre de 21 años en el kilómetro 8 de la ruta a San Pedro Ayampuc, cerca de la colonia El Rosario, zona 18.

De acuerdo con los socorristas, recibieron llamadas que alertaban sobre un ataque armado y, al llegar al lugar, localizaron a la víctima con múltiples heridas de bala.

Los técnicos en urgencias médicas evaluaron al hombre y confirmaron que había fallecido. A un costado del cuerpo quedó una motocicleta.

En otro sector de la zona 18, los Bomberos Voluntarios informaron sobre la muerte de Andy Aarón Barcalcel López, de 26 años, quien presentaba una herida de arma de fuego.

El cuerpo fue localizado frente al lote 78 de la colonia Fátima, donde los socorristas confirmaron el fallecimiento, informó Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

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Llamadas que alertaban sobre un ataque armado en el kilómetro 8 de la ruta a San Pedro Ayampuc, cerca de la colonia El Rosario, zona 18. Elementos del Casco Rojo localizaron a un hombre de 21 años con múltiples heridas de bala. https://t.co/q5xwOs6Y5k — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 16, 2026

ATAQUE ARMADO EN COLONIA FÁTIMA, ZONA 18 Bomberos Voluntarios son alertados al arco número 5, frente al lote 78, de la colonia Fátima, zona 18 de la ciudad capital. De inmediato, fueron destacados elementos de la 50.ª Compañía. A su llegada técnicos en urgencias médicas evaluaron a una persona de sexo quien presentaba herida provocada por proyectil de arma de fuego y fue identificado por familiares como Andy Aròn Barcarcel López de 26 años de edad. Por su parte, el oficial al mando procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 17, 2026