Transportistas de combustible piden Q6 de subsidio adicionales como apoyo por el aumento en el precio del diésel

La Gremial de Transporte Especializado de Combustible (Gretec) pidió, mediante un comunicado, al Ejecutivo y al Congreso revisar el mecanismo de apoyo al diésel, al considerar que la medida vigente no genera un beneficio efectivo para las empresas formales del transporte de carga.

Mario Ortiz, presidente de la junta directiva de Gretec, explicó que el efecto de la exención tributaria es diferente para las empresas que deben emitir factura y declarar IVA frente a otros consumidores que no utilizan este crédito fiscal.

Según Ortiz, cuando una empresa de transporte compra combustible con IVA puede utilizar ese impuesto como crédito fiscal para compensarlo con el IVA que cobra por sus servicios. Sin embargo, al eliminarse el IVA en la compra del diésel, la empresa deja de contar con ese crédito.

“Si yo pago, por ejemplo, Q100 mil de combustible, no tengo un comprobante de IVA” para utilizarlo como crédito fiscal, explicó el dirigente gremial.

Gretec calcula un beneficio de Q1.30 por galón

De acuerdo con el comunicado emitido el 2 de octubre, la gremial sostiene que, bajo el esquema actual, es decir exonerar de IVA e IDP temporalmente los combustibles en toda la cadena de suministros, el beneficio efectivo para el transporte formal se reduce a aproximadamente Q1.30 por galón de diésel.

Ortiz aclaró que Gretec no participó ni fijó una postura a favor o en contra del Decreto 22-2026, que estableció la exención temporal del IVA e IDP para las gasolinas y el diésel.

El dirigente explicó que la gremial optó por mantenerse a la expectativa ante las distintas propuestas que se discutieron para contener el precio de los combustibles. El dirigente explicó que la gremial optó por mantenerse a la expectativa ante esa propuesta y el Decreto 21-2026 que se discutieron para contener el precio de los combustibles.

“Nosotros como gremio nos quedamos a la expectativa a ver qué iba a suceder. Cuando se habló de los Q39, dijimos que estaba bien, pero hicimos la observación de que no podía valer lo mismo en Puerto San José que en Huehuetenango, San Marcos o Quiché, porque se hizo de una forma no técnica y no consensuada”.

Por ello, Gretec solicitó que se establezca un apoyo adicional de Q6 netos por galón, aplicado directamente al consumidor en las estaciones de servicio. La gremial plantea que este monto se sume al efecto que actualmente reconoce por el impuesto al diésel.

Comunicado de Gretec emitido este 2 de octubre

En una entrevista para Prensa Libre, Ortiz señaló que la petición busca compensar parte de la presión que enfrentan las empresas de transporte, aunque aclaró que el combustible no es el único costo que ha aumentado.

“Ya subieron las llantas, ya subieron los lubricantes, ya subieron los repuestos”, afirmó.

El combustible ya representa más de 60% del costo del flete

El presidente de Gretec explicó que el aumento del diésel ha modificado la estructura de costos del transporte especializado de combustible.

Según un ejercicio realizado por la gremial, el combustible debería representar alrededor de 32% o 33% del valor de un flete para que la operación sea sostenible. Actualmente, ese componente supera el 60%.

Es decir, por cada Q100 que representa un flete, alrededor de Q60 se destinan únicamente al combustible, antes de cubrir otros gastos como salarios de pilotos, mantenimiento, repuestos y demás costos de operación.

Transporte especializado abastece distintos sectores

La gremial explicó que las unidades que transportan combustibles se abastecen principalmente en los puertos del Atlántico y el Pacífico y posteriormente distribuyen el producto a distintas regiones del país.

Ortiz compartió a este medio que una parte importante del combustible que consume Guatemala sale de Puerto San José, que también se movilizan productos destinados a la aviación y otros combustibles utilizados para la generación eléctrica.

El dirigente advirtió que el incremento sostenido de los costos puede comprometer la continuidad del servicio si las empresas ya no logran cubrir sus gastos de operación.

Según explicó, algunos transportistas han tenido que reducir recursos destinados al mantenimiento de las unidades para poder continuar prestando el servicio, lo que puede aumentar los riesgos en carretera.

Gretec advierte por impacto en fletes y precios

La gremial sostiene que el precio en el aumento del diésel genera presión sobre los fletes y, posteriormente, sobre el costo de productos que dependen del transporte, entre ellos alimentos, medicamentos y materiales de construcción.

Ortiz indicó que el sector busca una solución mediante el diálogo con las autoridades y pidió que las medidas se definan con base en la estructura real de costos del transporte.

“Esperamos que el Gobierno y el Ejecutivo ya dejen de jugar ping pong y que se pongan de acuerdo. Privilegiamos el diálogo, pero un diálogo sincero; ya no esas famosas mesas técnicas, mesas de trabajo, porque son tácticas dilatorias”, expresó.

“Los números ya no dan”, afirmó el dirigente, al advertir que, de mantenerse las condiciones actuales, algunas unidades podrían dejar de operar por la falta de rentabilidad.

Gretec reiteró en su comunicado su disposición a participar en un diálogo con las autoridades y solicitó acciones que permitan reducir la presión sobre el transporte y evitar que el aumento de los costos termine trasladándose al consumidor final.