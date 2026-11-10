Una discusión, un hombre que regresó armado, dos muertos y un video: los detalles del ataque armado en Esquipulas

Una discusión entre personas que ingerían bebidas alcohólicas habría desencadenado un ataque armado que dejó dos muertos y un herido la mañana del domingo 8 de noviembre pasado, en un negocio de Esquipulas, Chiquimula, según la investigación preliminar consignada en un informe policial.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6.10 horas, en un establecimiento ubicado en el municipio de Esquipulas, cerca del negocio identificado en el documento como Super Marketh 24/8.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Alfredo Mejía Vanegas, de 25 años, y José Eduardo Méndez Duarte, de 39. El herido es Hugo Roberto Sosa Portales, de 51 años, quien fue trasladado a un centro hospitalario de Zacapa.

El parte policial recoge la declaración de un testigo presencial, quien relató que las víctimas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando llegó otro hombre con la intención de beber en el mismo establecimiento.

Según esa versión, entre los presentes surgió una discusión por motivos que todavía se desconocen. El hombre señalado como responsable del ataque abandonó el negocio, pero regresó minutos después.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de las autoridades, el individuo sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas, a quienes causó heridas en distintas partes del cuerpo.

Después del ataque, el agresor huyó con rumbo desconocido. El informe policial señala que posiblemente se movilizaba en una motocicleta, aunque este extremo todavía debe establecerse durante la investigación.

Los tres hombres fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Mejía Vanegas y Méndez Duarte fallecieron al ingresar, mientras que Sosa Portales sobrevivió al ataque.

En el apartado correspondiente al móvil, los investigadores consignaron "venganza personal”. Sin embargo, el informe no precisa qué provocó la discusión, cuál era la relación entre las víctimas y el atacante ni si existían conflictos anteriores.

El reporte describe que Mejía Vanegas presentaba múltiples heridas, principalmente en el brazo izquierdo y la región abdominal, además de una lesión debajo de la axila izquierda.

En el caso de Méndez Duarte, el documento consigna heridas en el abdomen y el muslo izquierdo, así como lesiones en el lado derecho del cuerpo.

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