Video: Buques mercantes colisionan en Puerto Santo Tomás de Castilla

Dos embarcaciones colisionaron la tarde del sábado 23 de mayo en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal. El incidente fue captado en varios videos que circulan en redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas del sábado. Según se observa en un video, que dura 2 minutos y 16 segundos, un buque de carga identificado como Seaboard Pride, el cual transporta varios contenedores, se dirige hacia el área donde se encuentra atracado otro buque identificado como Saturn.

La grabación también capta comentarios hechos por varias personas, al parecer trabajadores del puerto, quienes alertan sobre el incidente y aseguran que el primer buque colisionó con el segundo, pese a haber lanzado sus anclas.

En otro video con una duración de 31 segundos captado desde otro ángulo, también se puede observar el momento del impacto, mientras se escucha a otros trabajadores indicar que ambos buques colisionaron.

Hasta el momento se desconocen los daños sufridos por ambas embarcaciones o la nacionalidad a la que pertenecen, así como la causa de la colisión.

En este vídeo que fue difundido en redes sociales se puede observar el momento en que buque mercante Seaboard realiza maniobras para evitar el impacto con el buque mercante Saturn que se encuentra atracado en el muelle. (Video Prensa Libre: Redes Sociales).

Ministerio de la Defensa se pronuncia

Por medio de un comunicado, el Ministerio de la Defensa (Mindef) se pronunció en relación con el incidente ocurrido en las inmediaciones del Puerto Santo Tomás de Castilla entre ambas embarcaciones.

“El Ministerio de la Defensa Nacional, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, informa a la población guatemalteca del incidente ocurrido el 23 de mayo a las 15.15 horas en el área del canal de acceso y dársena de maniobras del Puerto Santo Tomás de Castilla, en el cual ocurrió una colisión entre los buques mercantes Seaboard y Saturn, activando los procedimientos de emergencia para atracar el buque que colisionó”, indica el comunicado.

La cartera de la Defensa también indicó que el incidente no afectó las operaciones en el área, las cuales continuaron de manera normal. También informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del suceso.

“Las operaciones de maniobras de zarpe y atraque en los puertos Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, continúan de forma normal. Asimismo, se conformó un equipo de investigación de siniestros marítimos, que determinará las causas del hecho, con fundamento en el Acuerdo Número 19-2023, Reglamento para la Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos de Guatemala”, concluye el comunicado.

#ComunicadoDePrensa | Ministerio de la Defensa Nacional informa a la población guatemalteca: pic.twitter.com/KAcHxEUSS9 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 24, 2026