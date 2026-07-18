¿Sobredosis u homicidio? Demanda de detective reaviva polémico caso de muerte de una joven en Los Ángeles

Una demanda presentada por un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) reavivó el caso de la muerte de Amelia Salehpour, una joven de 18 años cuyo fallecimiento fue atribuido oficialmente a una sobredosis, pero que, según el investigador, habría sido un homicidio que no se permitió esclarecer.

De acuerdo con una publicación de Los Angeles Times, el detective Alexander Tan demandó a la ciudad de Los Ángeles y aseguró que sufrió represalias por negarse a abandonar la investigación de la muerte de Salehpour y por denunciar un supuesto intento de encubrimiento dentro del departamento.

La demanda, presentada el 7 de julio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, sostiene que Tan y su entonces compañero, el detective Jose Verdin, encontraron indicios de que la joven habría muerto por estrangulamiento y no por una sobredosis, como concluyeron inicialmente las autoridades.

Según el documento judicial, cuando ambos investigadores trasladaron sus hallazgos a sus superiores, la investigación perdió recursos, la unidad antidrogas fue desmantelada y los detectives fueron separados mediante traslados a distintas unidades.

Tan afirma que altos mandos le ordenaron dejar de investigar el caso y cortar toda comunicación con la familia de la víctima. Además, denuncia que se les modificaron horarios de trabajo, se les negaron horas extras y se emprendieron otras acciones disciplinarias para frenar las pesquisas.

El detective sostiene que el Departamento de Policía de Los Ángeles intentó impedir que el caso fuera reclasificado como homicidio para evitar una eventual demanda de la familia por una presunta investigación negligente.

La controversia también involucra a la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Ranna Jahanshahi, quien presentó una demanda por represalias tras denunciar supuestas irregularidades durante la investigación. Según su acción legal, enfrentó un ambiente laboral hostil después de intentar impulsar el proceso penal.

El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó a Los Angeles Times que no comenta litigios pendientes. La oficina del fiscal de la ciudad tampoco emitió declaraciones sobre el caso.

Muerte bajo investigación

Amelia Salehpour fue hallada muerta en julio del 2023 en una vivienda de Van Nuys, un sector que la Policía identifica como una zona vinculada con la trata de personas con fines de explotación sexual.

La oficina del médico forense concluyó que la joven murió por una combinación de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Sin embargo, la familia sostiene que la escena fue manipulada para simular una sobredosis. Una autopsia privada contratada por sus padres habría encontrado indicios de estrangulamiento, según consta en otra demanda civil presentada contra la ciudad de Los Ángeles.

El año pasado, una fiscal presentó cargos de asesinato contra siete personas con base en pruebas recopiladas por Tan, Verdin e investigadores privados contratados por la familia, aunque posteriormente el caso fue desestimado.

La familia Salehpour mantiene varias demandas civiles contra la ciudad de Los Ángeles, mientras las autoridades sostienen que la clasificación original de la muerte fue correcta y rechazan haber cometido irregularidades durante la investigación.

Las demandas de Tan, Verdin y Jahanshahi mantienen vigente la controversia y vuelven a colocar bajo escrutinio la actuación del Departamento de Policía de Los Ángeles en uno de los casos más cuestionados de los últimos años, según Los Angeles Times.