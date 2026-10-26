Agresión contra una mujer en Central Park: qué se sabe del sospechoso y cómo avanza la investigación

Una mujer de 39 años fue agredida sexualmente y amenazada con un cuchillo durante la noche del sábado 24 de octubre en Central Park, Nueva York.

Según informó el Departamento de Policía, el atacante abordó a la víctima cerca de la intersección de la Quinta Avenida y la calle 66 Este, la amenazó con el arma blanca y la arrastró hacia el interior del parque para cometer el delito. La intervención de un transeúnte, que alertó a los servicios de emergencia, permitió que la víctima fuera trasladada a un hospital, donde permaneció en condición estable.

El suceso reavivó la preocupación de la población por la seguridad en uno de los espacios verdes más concurridos de Manhattan. El hecho ocurrió una semana después de que otra mujer fuera víctima de robo y agresiones físicas en el mismo parque.

Ante la alarma, funcionarios locales y vecinos han expresado su rechazo a la violencia, mientras las autoridades mantienen el patrullaje en la zona.

Operativo de búsqueda del sospechoso y aumento de delitos

Hasta el momento, los agentes no han efectuado detenciones relacionadas con la agresión sexual, pero continúan las investigaciones para localizar al sospechoso, descrito como un hombre de aproximadamente 30 años que vestía prendas oscuras y portaba una mochila. Testigos confirmaron la presencia policial y señalaron que la víctima se encontraba en estado de conmoción tras recibir auxilio durante la noche.

Las estadísticas oficiales muestran un incremento del 33% en los casos de violación registrados en la jurisdicción del parque en lo que va del año, en comparación con el período anterior.

Las autoridades policiales han solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y capturar al responsable.