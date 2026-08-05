Alerta en EE. UU.: detectan más de tres mil casos de un peligroso hongo resistente a medicamentos

Las autoridades sanitarias de EE. UU. están en alerta ante un brote de Candida auris, un hongo resistente a varios medicamentos que ha sido detectado en 23 estados en lo que va del 2026, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con datos publicados por Newsweek y Medical Daily, el aumento de casos de Candida auris afecta principalmente a personas hospitalizadas o internadas en centros de atención prolongada, donde el patógeno encuentra condiciones propicias para propagarse.

Los CDC reportan más de tres mil casos clínicos confirmados hasta finales de julio recién pasado, cifra que representa un incremento notable con respecto a años anteriores.

La información detalla que los estados más afectados son Texas, Michigan e Illinois, que juntos concentran la mayor proporción de contagios en el país. Texas supera los 700 casos; Michigan reporta más de 500, e Illinois, cerca de 370.

Según los CDC y Medical Daily, el hongo Candida auris fue identificado por primera vez en EE. UU. en el 2016. Desde entonces, la cantidad de infecciones ha crecido de manera sostenida debido a su capacidad para resistir tratamientos antifúngicos y sobrevivir en condiciones ambientales adversas de los entornos sanitarios.

¿Qué es Candida auris?

Candida auris es una levadura patógena reconocida por los CDC como una «amenaza urgente de resistencia antimicrobiana». Debido a su resistencia a los tratamientos antifúngicos comunes, su erradicación se dificulta y favorece infecciones persistentes.

Los CDC señalan que el hongo afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes sometidos a ventilación mecánica, diálisis, con catéteres o que reciben tratamientos hospitalarios prolongados.

Medical Daily informa que el hongo se propaga principalmente en hospitales y centros de atención a largo plazo, donde puede transmitirse tanto por contacto con superficies como mediante equipos médicos reutilizados.

«Candida auris puede causar infecciones graves en la sangre y otros órganos, y se propaga con facilidad en entornos de atención médica», según los CDC.

Estados afectados por el hongo

Texas: más de 700 casos

Michigan: más de 500 casos

Illinois: cerca de 370 casos

Ohio: más de 210 casos

Además, Nevada, Nueva Jersey, Arizona, Maryland y Virginia registran más de 100 casos cada uno.

Los CDC también reportan la detección de Candida auris en Arizona, Colorado, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pennsylvania, Tennessee, Utah y Wisconsin.

Síntomas y riesgos

Las autoridades detallan que los síntomas de una infección por Candida auris pueden variar, pero los más frecuentes son:

Escalofríos

Fatiga extrema

Fiebre persistente

Presión arterial baja

Taquicardia

Dolor o presión en el oído

Los CDC advierten que, en muchos casos, los síntomas pueden pasar desapercibidos, ya que los pacientes suelen estar gravemente enfermos por otras causas. También hay portadores sanos que pueden transmitir el hongo a otras personas.

¿Cómo se transmite?

Según los CDC, Candida auris se transmite principalmente en entornos de atención médica por contacto directo entre personas o mediante superficies y equipos contaminados.

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