Amenazas, robos y vínculos criminales: así fue la captura y deportación de un peruano vinculado a Los Lobos

Un ciudadano peruano con un amplio historial delictivo y presuntamente vinculado a "Los Lobos", la banda criminal considerada más grande y poderosa de Ecuador, fue deportado este 21 de septiembre tras ser interceptado en la provincia costera de El Oro, localizado en el extremo sur ecuatoriano.

El sujeto, cuya identidad no fue detallada, había ingresado de manera irregular al país. Según indicó la agencia EFE, el ciudadano peruano acumulaba 26 denuncias en su nación de origen por delitos que incluían robos, agresiones, amenazas y abusos sexuales contra niños y adolescentes.

Al considerarlo una amenaza directa para la seguridad del Estado, la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional ejecutaron su deportación inmediata para entregarlo a la justicia peruana.

Un contexto de máxima seguridad

La expulsión de este ciudadano extranjero se da en medio de un rígido despliegue de seguridad en la región. La provincia de El Oro, junto a Guayas, Manabí y Los Ríos, activaron un nuevo toque de queda nocturno , el tercero decretado este año por el presidente Daniel Noboa, como parte de su estrategia contra el crimen organizado.

Paralelamente, rige un estado de excepción por 60 días que suspende temporalmente ciertos derechos fundamentales, como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de movimiento, otorgando facultades a la fuerza pública para irrumpir en viviendas sin orden judicial previa.

A pesar de estas medidas, el país ha luchado con una profunda crisis de inseguridad que lo llevó a cerrar el año 2025 con una cifra récord de 9 mil 200 homicidios, situándose así, entre las naciones más violentas de la región.

Estrategias de Ecuador para luchar contra el crimen

Como parte de la estrategia del Gobierno de Ecuador para combatir la criminalidad y las estructuras delictivas, se han implementado las siguientes medidas extraordinarias de seguridad: