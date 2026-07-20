Así operaba la red del Cartel de Sinaloa que utilizaba pistas clandestinas en Costa Rica

La Fiscalía General de Costa Rica vincula a tres costarricenses y un mexicano con una red del Cartel de Sinaloa dedicada al tráfico de cargamentos de droga hacia Estados Unidos, informaron medios internacionales este lunes 20 de julio.

La acusación señala que los cuatro sospechosos coordinaban vuelos, el almacenamiento y el traslado de estupefacientes en avionetas, mediante pistas ocultas, vehículos e inmuebles, con destino final en Estados Unidos, vía México.

La Fiscalía refiere que esa estructura es investigada en Costa Rica, pues habría operado con una logística precisa y recursos considerables para facilitar el tráfico internacional de cocaína.

Agrega que los cuatro hombres integraban un grupo con capacidad para movilizar grandes cargamentos desde territorio costarricense hacia México, aprovechando pistas clandestinas y una red de vehículos e inmuebles.

La investigación apunta a que la organización utilizaba aeronaves tipo Cessna para transportar la droga. Para ello, empleaba una pista clandestina ubicada en una hacienda de Filadelfia, Guanacaste.

El expediente del caso describe cómo, durante la madrugada del 30 de noviembre de 2025, una avioneta aterrizó en una zona montañosa tras ser guiada por luces rojas, naranjas y blancas. Sin embargo, un dron del Ministerio de Seguridad Pública detectó la actividad mientras los ocupantes de varios vehículos recogían las luces y ocultaban la pista después del despegue.

Añade que el grupo distribuía las funciones: unos vigilaban y aseguraban la zona; otros transportaban el combustible y la droga, y algunos se ocupaban de custodiar los cargamentos en propiedades previamente seleccionadas.

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada sostiene que la estructura estaba vinculada al Cartel de Sinaloa y contaba con recursos para coordinar vuelos, almacenar estupefacientes y mantener la logística.

Desde el 13 de julio, el Ministerio Público tramita la extradición de los cuatro detenidos, solicitada por el Tribunal para el Distrito Este de Wisconsin, Estados Unidos. Los cargos incluyen tráfico internacional de drogas y portación de armas de fuego.

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