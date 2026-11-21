Pocos presidentes de bancos centrales se enfrentan a una tarea más difícil que Jorge Schreiner, de Paraguay, quien debe reconstruir la confianza tras la detención de su predecesor por un escándalo bancario que provocó la caída de un presidente y sacudió al país.

A menos de una semana de haber asumido el cargo, Schreiner afirma que reformará la institución tras constatar que las advertencias sobre los problemas de Ueno Bank, entidad financiera que quebró, fueron ignoradas en los niveles superiores. También está revisando el marco de política monetaria del país y su enfoque de intervención cambiaria.

Schreiner afirma que el primer paso es reconstruir un banco central capaz de hacer frente tanto a las instituciones que regula como a los políticos.

"No traigan amigos. No llenen el lugar de aduladores", dijo el jueves en una entrevista en Asunción. "Necesitamos gente aquí que sepa decirle que no a un político, a un senador o a un congresista".

Este economista de 66 años tiene experiencia en el manejo de crisis. Formó parte del directorio del Banco Central entre 1997 y 1999, tras una ola de quiebras bancarias, y luego asesoró a la Superintendencia de Bancos hasta el 2003. Ahora regresa en medio de otra tormenta.

El presidente Pedro Alliana designó a Schreiner para reemplazar a Carlos Carvallo y mejorar la imagen de la institución ante los inversionistas y el público. En el renovado directorio lo acompañan Pedro Acosta, quien se desempeñó brevemente como presidente interino del Banco Central durante la crisis de Ueno, y Fernando Rivarola, exjefe de supervisión bancaria cuyo informe advirtió sobre los problemas en Ueno meses antes de su colapso.

"No se trató de un fallo en la detección del problema. El fallo se produjo por encima de la Superintendencia de Bancos", dijo Schreiner.

Carvallo, anteriormente ejecutivo de Ueno, fue detenido tras el colapso de la entidad financiera este mes, una crisis que también provocó la caída del presidente Santiago Peña y desató protestas después de que millones de clientes se quedaran sin acceso a sus cuentas bancarias.

"Por lo que he podido observar en tan solo seis días laborables en el Banco Central, hubo personas que alertaron a tiempo", declaró Schreiner.

"Lo que ocurrió aquí fue un fallo relacionado con conexiones de poder y amistades que se utilizaron para sacar provecho de la situación".

Schreiner solicitó a la Contraloría General de Paraguay que revise la gestión de la Superintendencia de Bancos en el caso de Ueno. Asimismo, indicó que se espera la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Paraguay para evaluar el sistema financiero y posteriormente analizar la gobernanza del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como el modelo de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP).

Schreiner también criticó a las agencias de calificación crediticia que otorgaron a Ueno una calificación BB antes de su colapso.

También cuestionó el posible conflicto de intereses que se genera cuando las empresas contratan a las agencias que las califican.

Ha solicitado al FMI que ayude a revisar esas normas y ha dicho que Paraguay debería explorar mecanismos en los que la institución calificada no sea la que seleccione a la agencia calificadora.

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Marco de política monetaria

Además de sanear la institución, Schreiner está considerando un cambio en el marco de política monetaria de Paraguay. Afirmó que establecer objetivos para el crecimiento de la oferta monetaria podría ser una forma más eficaz de alcanzar las metas de inflación del Banco Central que utilizar las tasas de interés como principal instrumento de política monetaria.

"En mi opinión, Paraguay todavía no cuenta con un mercado financiero suficientemente desarrollado e integrado con el resto del mundo", afirmó Schreiner.

La regla de Taylor, un referente ampliamente utilizado que establece que las tasas de interés deben responder a la inflación y a la fortaleza de la economía, no es "la más apropiada" para Paraguay, dado su sistema financiero relativamente poco desarrollado, afirmó.

Paraguay tiene como objetivo una inflación anual del 3.5%, con un margen de más o menos dos puntos porcentuales, lo cual, según Schreiner, es "innegociable".

Schreiner ha solicitado al FMI que compare el marco actual con uno que haga mayor hincapié en el control del crecimiento de los agregados monetarios. Espera tener una visión más clara en un plazo de seis meses.

"Creo firmemente en la política de metas de inflación, pero con agregados monetarios para Paraguay", dijo.

Intervención cambiaria

Schreiner también planea un enfoque más simétrico de la intervención cambiaria, con el Banco Central preparado para comprar dólares cuando el guaraní se fortalezca y venderlos cuando se debilite.

"Cuando el tipo de cambio subía, vendía, vendía y vendía", dijo Schreiner sobre el enfoque anterior del BCP.

"Cuando bajaba, no compraba nada, absolutamente nada. Eso es lo que voy a corregir".

El Banco Central debería permitir que el guaraní fluctúe cuando las variaciones reflejen cambios duraderos en los fundamentos económicos, dijo, e intervenir cuando perturbaciones temporales, como cosechas inusualmente abundantes o sequías, provoquen fluctuaciones excesivas.

Por ahora, Schreiner no ve la necesidad de intervenir, ya que afirma que el tipo de cambio es estable y "no hay razón para que suba ni baje".

Pero cuando los factores temporales influyan en la moneda, dijo, el Banco Central debería actuar en cualquiera de las dos direcciones.