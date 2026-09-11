25 años del 11-S: quién fue el arquitecto de los ataques que sigue detenido en Guantánamo y otras 5 preguntas básicas

Estados Unidos conmemora este viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre con una serie de actos en todo el país.

Aquel martes de 2001, un grupo de atacantes suicidas secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono en Washington, causando la muerte de miles de personas.

El ataque tuvo profundas consecuencias en todo el mundo.

1. ¿Qué edificios fueron atacados?

Cuatro aviones que sobrevolaban el este de Estados Unidos fueron secuestrados simultáneamente por pequeños grupos de atacantes.

Posteriormente, los utilizaron como misiles guiados y los estrellaron contra edificios emblemáticos de Nueva York y Washington.

Dos de los aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El segundo impacto se produjo 17 minutos después del primero.

Los edificios se incendiaron, dejando atrapadas a personas en los pisos superiores y cubriendo la ciudad de humo.

En menos de dos horas, ambas torres de 110 pisos colapsaron y quedaron reducidas a enormes nubes de polvo.

Un tercer avión destruyó la fachada occidental del Pentágono, la gigantesca sede del ejército estadounidense situada a las afueras de la capital del país, Washington.

Un cuarto avión se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Se cree que los secuestradores tenían la intención de atacar el Capitolio de Washington.

BBC

2. ¿Cuántas personas murieron en los atentados?

En total, 2.977 personas (sin contar a los 19 secuestradores) perdieron la vida, la mayoría de ellas en Nueva York.

Las víctimas fatales fueron:

246 pasajeros y tripulantes a bordo de los cuatro aviones.

En las Torres Gemelas murieron 2.606 personas, ya sea en el momento del ataque o posteriormente a causa de las heridas sufridas durante el mismo.

125 personas en el Pentágono.

La víctima más joven fue Christine Lee Hanson, de 2 años, y la mayor, Robert Norton, de 82 años. Ambos eran pasajeros de los aviones.

Cuando el primer avión impactó, se calcula que había 17.400 personas en las dos torres. Nadie sobrevivió por encima de la zona de impacto en la Torre Norte, pero 18 lograron escapar de los pisos superiores a dicha zona en la Torre Sur.

Entre las víctimas mortales hubo ciudadanos de 77 países diferentes. La ciudad de Nueva York perdió a 441 miembros de los equipos de rescate y emergencias.

Miles de personas resultaron heridas o desarrollaron posteriormente enfermedades relacionadas con los ataques, entre ellas bomberos que habían trabajado entre escombros tóxicos.

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3. ¿Quiénes fueron los atacantes del 11-S?

Una red extremista islamista llamada al Qaeda planeó los ataques desde Afganistán.

Liderada entonces por Osama bin Laden, al Qaeda culpaba a Estados Unidos y a sus aliados de los conflictos en el mundo musulmán.

Se cree que Khalid Sheikh Mohammed, miembro del grupo, ideó el plan y ayudó a reclutar a los pilotos, algunos de los cuales se habrían entrenado en Estados Unidos.

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Diecinueve personas perpetraron los secuestros, organizadas en tres equipos de cinco y uno de cuatro (en el avión que se estrelló en Pensilvania).

Quince de los secuestradores eran sauditas, como Bin Laden. Dos eran de los Emiratos Árabes Unidos, uno de Egipto y otro de Líbano.

4. ¿Cómo respondió EE.UU. al 11-S?

Menos de un mes después de los ataques, el entonces presidente de EE.UU., George W. Bush, lideró una invasión de Afganistán con el apoyo de una coalición internacional, con el objetivo de desmantelar al Qaeda y capturar a Osama bin Laden.

Sin embargo, no fue hasta 2011 cuando las fuerzas estadounidenses lograron localizar y matar a Bin Laden en Pakistán, país vecino de Afganistán.

Khalid Sheikh Mohammed había sido arrestado ocho años antes, en 2003, en Pakistán.

Getty Images El exjefe de gabinete de la Casa Blanca Andy Card informa al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, sobre los ataques del 11 de septiembre durante un evento en una escuela.

Al Qaeda aún existe. El grupo ha ganado mayor fuerza en el África subsahariana, aunque todavía mantiene presencia en Afganistán.

Las tropas estadounidenses abandonaron Afganistán en 2021, tras casi 20 años de presencia militar. Esto avivó los temores de que la red islamista pudiera resurgir.

5. ¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed y qué pasó con él?

Foto cortesía del equipo legal de Khalid Sheikh Mohammed.

Khalid Sheikh Mohammed nació en Kuwait y estudió ingeniería en EE.UU. antes de combatir en Afganistán en la década de 1980.

El FBI ya lo buscaba antes del 11 de septiembre debido a su presunta implicación en otros atentados con bomba y ataques que habían sido frustrados.

Tras su detención en 2003, Mohammed pasó tres años en centros de detención secretos de la CIA, donde fue sometido a duras técnicas de interrogatorio, antes de ser trasladado a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, donde permanece desde entonces.

Un tribunal militar en la base lleva más de una década evaluando si puede ser juzgado por su papel en los atentados del 11 de septiembre y bajo qué condiciones, debido a las preocupaciones de que el trato recibido bajo custodia estadounidense pudiera afectar la validez de las pruebas en su contra.

En enero de 2025, estaba previsto que él y otros dos acusados —Walid Muhammad Salih Mubarak bin Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi— se declararan culpables por su participación en los atentados.

A cambio, evitarían la pena de muerte y recibirían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Sin embargo, el día anterior a la audiencia, un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. suspendió el procedimiento para estudiar una petición del gobierno estadounidense de retirar el acuerdo de culpabilidad, al considerar que podría causar un daño “irreparable”.

En julio de 2025, el tribunal rechazó formalmente el acuerdo de culpabilidad.

En agosto de 2026, un juez militar estadounidense dictaminó que Khalid Sheikh Mohammed será juzgado en junio de 2028.

6. ¿Cuál fue el legado del 11-S?

Las medidas de seguridad aérea se reforzaron en todo el mundo en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre.

En EE.UU. se creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para reforzar la seguridad en aeropuertos y aviones.

Se necesitaron más de ocho meses para limpiar la denominada “Zona Cero”, el lugar donde se derrumbaron las Torres Gemelas.

En ese espacio se alzan ahora un monumento conmemorativo y un museo, y se han construido nuevos edificios con un diseño diferente.

Getty Images El One World Trade Center en medio de los edificios del bajo Manhattan.

Con 541 metros de altura, el One World Trade Center, pieza central del nuevo complejo y conocido como la “Torre de la Libertad”, es incluso más alto que la Torre Norte original a la que reemplazó, la cual medía 417 metros.

La reconstrucción del Pentágono duró poco menos de un año, y el personal regresó a sus oficinas en agosto de 2002.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.