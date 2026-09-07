5 gráficos que muestran cómo han aumentado hasta niveles récord las detenciones de migrantes en EE.UU. (y cuáles son las nacionalidades más afectadas)

Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de la historia y en los últimos meses ha pisado el acelerador para lograrlo.

Solo durante el mes de agosto, ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) arrestó a 50.925 migrantes en todo el país.

Eso es casi el doble que los arrestos registrados en agosto del año pasado, y más de cinco veces la cifra de agosto de 2024, cuando Joe Biden era presidente.

La Casa Blanca ha dicho que su objetivo es llegar a 2.000 arrestos al día.

Que una persona sea arrestada no implica necesariamente que termine deportada, pero en las circunstancias actuales es el desenlace más común.

Según datos del Deportation Data Project, bajo el gobierno de Trump, el 57% de las personas arrestadas por ICE son deportadas en menos de 60 días y apenas el 7% son liberadas en ese mismo lapso.

El aumento de los arrestos coincide con el pronunciado aumento del presupuesto de ICE.

Gracias a la ley “grande y hermosa” impulsada por Trump a principios de su mandato, se le otorgaron a la agencia US$75.000 millones de financiación para gastar a lo largo de cuatro años, que se suman a su presupuesto anual (de unos US$10.000 millones).

El Deportation Data Project de la Universidad de California publicó recientemente los datos más detallados que se conocen de los arrestos de ICE hasta el 6 de agosto de 2026.

Estos son 5 gráficos basados en esos datos que muestran el incremento de los arrestos y quiénes son los arrestados.

Más migrantes arrestados, menos delincuentes

El número de arrestos de migrantes se ha mantenido al alza en lo que llevamos del segundo mandato de Trump.

Entre enero y febrero de este año se registró una caída significativa que coincide con la ola de repudio que provocó la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes migratorios en Mineápolis.

Los datos muestran, sin embargo, que desde entonces las operaciones de ICE han continuado expandiéndose.

El pasado miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó a través de su cuenta de X que en agosto la agencia logró un nuevo récord.

“Si usted está en el país ilegalmente, VÁYASE AHORA”, agregaba la publicación del DHS.

Recientemente, ICE celebró el arresto de 121 personas en una sola redada en Memphis, Tennessee, y de más de 2.100 a lo largo de varios días en Nueva York, históricamente considerada una ciudad santuario.

Los funcionarios del gobierno de Trump dicen a menudo que están sacando de las calles de EE.UU. a los criminales más peligrosos; en sus palabras, a “lo peor de lo peor”.

En la campaña, Trump prometió que priorizaría detener a los migrantes irregulares condenados por delitos.

Los datos, sin embargo, dan cuenta de otra realidad creciente: la mayoría de los migrantes arrestados durante los últimos meses no habían sido condenados por ningún delito.

Desde septiembre de 2025, el número de arrestados sin cargos penales ha superado a los condenados por delitos y a los que tienen cargos penales pendientes.

De los arrestados en julio de 2026, por ejemplo, apenas el 25% habían sido condenados por un delito.

Según la ley estadounidense, ser migrante irregular no es un delito en sí mismo.

Durante los primeros días del gobierno de Trump, sin embargo, la entonces secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que, a los ojos de la administración, todos los migrantes indocumentados eran criminales por definición.

Los datos reflejan que durante los últimos meses de 2022 y el primer semestre de 2023, cuando Biden era presidente, los arrestados sin cargos penales también superaron por mucho a los criminales.

Quiénes están siendo arrestados

La información publicada por el Deportation Data Project incluye también datos demográficos sobre los arrestados, como su nacionalidad, el estado donde fueron detenidos y su género.

Las 12 nacionalidades más predominantes entre los arrestados desde el inicio del gobierno de Trump corresponden a países de América Latina.

El ranking lo encabezan los mexicanos, que representan el 39% del total. Les siguen guatemaltecos (14%), hondureños (11%) y venezolanos (7%).

En cuanto a los estados donde ocurren más arrestos por parte de ICE, el listado lo lideran Texas y Florida.

Aunque en todos los estados han crecido los arrestos en los últimos meses, Florida ha registrado un incremento desproporcionado.

Pasó de 3.306 arrestos en mayo a 7.170 en junio, un aumento del 117%. En todo el país, los arrestos entre mayo y junio crecieron un 52%.

La gran mayoría de los migrantes arrestados por ICE son hombres.

De los 548.645 registros en la base de datos desde el 20 de enero de 2025, el 88% eran hombres y 12% eran mujeres.

El Deportation Data Project accedió a la información de ICE gracias a una solicitud amparada por la Ley de Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Cifras récord y nuevos perfiles

Análisis de Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

El aumento de los arrestos durante el verano boreal ha afectado a miles de personas que hasta ahora no habían sido objetivo de la campaña de deportaciones de la administración Trump.

Hablamos de personas que habían llegado a Estados Unidos con un estatus legal temporal como el TPS que el gobierno de Trump decidió cancelar. O de migrantes que ingresaron al país legalmente (con una visa de estudiante, por ejemplo) y tenían en trámite una solicitud de asilo. Otros llevaban décadas en EE.UU., casados con ciudadanos estadounidenses e hijos nacidos en el país.

La mayoría han sido acusados de infringir las leyes civiles de inmigración, pero no contaban con delitos previos.

Ahora, con las elecciones de medio mandato de noviembre a la vuelta de la esquina, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) parece cerca de alcanzar su meta de 2.000 arrestos al día.

“Quienes están en este país ilegalmente tienen dos opciones: pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratis y un cheque de US$2.600, o pueden ser arrestados, detenidos y deportados”, dice inequívocamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado desde hace unos meses por Markwayne Mullin, quien prometió un ICE más discreto que el que se vio en Mineápolis a principios de año, pero más eficaz.

Anadolu vía Getty Images Agentes de ICE arrestan a un hombre dentro de una corte de inmigración en Nueva York.

De seguir con el ritmo actual, y con más recursos a su disposición, ICE parece encaminada a asegurar que Trump cumpla su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”.

En 2009, al inicio del primer mandato del presidente Barack Obama, ICE estableció un récord que se mantuvo durante más de una década, deportando a 238.000 personas que habían sido arrestadas a lo largo y ancho del país.

La inmigración fue, junto con la economía, uno de los movilizadores del voto cuando Trump se impuso en las urnas en noviembre de 2024.

Ahora, con los arrestos registrados tanto en estados gobernados por demócratas como por republicanos y encuestas que muestran a parte de la ciudadanía tildando de “demasiado agresiva” la campaña antiinmigración, habrá que ver el efecto de ello en unas elecciones en las que está en juego el control del Congreso y que se leen como una evaluación del desempeño del gobierno de Trump.

Diseño de imagen: Daniel Arce-Lopez, del Equipo de periodismo visual de BBC News Mundo.