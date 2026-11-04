5 razones que explican la derrota abrumadora del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

Los demócratas arrasaron en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y conquistaron el control del Congreso.

Si bien el partido del presidente en ejercicio suele tener una mala noche en estas elecciones, la magnitud de la derrota republicana se interpreta como un rotundo rechazo a los primeros dos años de Donald Trump en la Casa Blanca.

Desde votantes furiosos hasta un presidente impopular, aquí te explicamos 5 razones por las que los republicanos perdieron tantos escaños.

1. El costo de vida se disparó

De costa a costa, los votantes de Estados Unidos se han enfrentado al vertiginoso aumento del precio de los productos básicos. Ese malestar se hizo palpable en las elecciones.

“Los precios de la gasolina, los precios de los alimentos, todo está subiendo”, dijo una votante de Carolina del Norte a la BBC antes de los comicios. Agregó que había cambiado su voto de republicano a demócrata en estas elecciones.

Los precios aumentaron 3,7% en el año hasta septiembre, impulsados por el alza de los precios del combustible y la energía.

El precio promedio del diésel al por menor en Estados Unidos a principios de octubre estuvo muy cerca del récord de US$6,52 por galón registrado en septiembre, según datos del gobierno.

Casi ocho de cada diez votantes (79%) afirmaron que la inflación les había causado a ellos y a sus familias dificultades graves o moderadas durante el último año, según datos de encuestas a votantes.

Y más del 60% de los encuestados atribuyeron la culpa a Trump, convencidos de que la subida de los precios se debía a las políticas del presidente.

Reuters Una votante republicana sigue los resultados de las elecciones de mitad de mandato en California.

2. La impopular guerra contra Irán

Un factor importante en el aumento vertiginoso de los precios ha sido la guerra contra Irán que Estados Unidos e Israel iniciaron en febrero.

Los precios del combustible se dispararon después de que Teherán cerrara de facto el estrecho de Ormuz, lo cual estranguló una arteria clave para el paso del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo.

Desde entonces, los votantes estadounidenses han estado pagando las consecuencias en las estaciones de gasolina.

La guerra resultó ser ampliamente impopular entre la mayoría de los estadounidenses.

Para los republicanos partidarios del trumpista movimiento MAGA, también se sintió como una promesa incumplida de la agenda de campaña “Estados Unidos Primero”, en la que Trump había prometido que no habría más guerras.

Alrededor de seis de cada diez de los encuestados en un sondeo de opinión (63%) afirmaron que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al emprender acciones militares contra Irán.

Por otra parte, tres cuartas partes de los votantes (74%) dijeron que el conflicto fue un factor crucial o importante en su voto para el Congreso.

La mañana después de las elecciones, Trump reconoció que la guerra había influido en la derrota, pero insistió en una entrevista en Fox en que no tuvo más remedio que intervenir para impedir que Irán obtuviera un arma nuclear.

EPA Manifestantes protestan contra la guerra de Irán en Nueva York.

3. El mensaje disciplinado de los demócratas

La magnitud y el alcance de esta ola demócrata fueron posibles gracias a algunos candidatos sólidos que se mostraron auténticos, especialmente en los bastiones tradicionalmente republicanos.

Mantuvieron un mensaje coherente sobre el costo de vida y el acceso a la atención médica.

El exprofesor James Talarico y el pastor Adam Hamilton también hablaron de su fe de una manera que conmovió a la gente de Texas y Kansas, respectivamente.

En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews dio una sorpresa al imponerse en las elecciones. Fue pediatra y su enfoque en la asequibilidad de la atención médica caló hondo en un país donde muchos consideran que el sistema está fallando.

“Sacar el dinero de la política y llevarlo a tu bolsillo” fue un lema clave en la campaña, que permitió al exfuncionario de salud pública Abdul El-Sayed triunfar en Michigan y mantener ese escaño en manos demócratas.

El senador demócrata Jon Ossoff, reelegido en Georgia, centró su discurso en el costo de la vida y la corrupción. Su contundente victoria en un estado que Trump ganó dos veces no hará sino avivar los rumores de una posible candidatura presidencial en 2028.

Incluso el propio Trump elogió a los demócratas, al declarar a Fox News que “hicieron un buen trabajo”.

Por el contrario, algunos candidatos republicanos, como Ken Paxton en Texas, fueron criticados por llevar a cabo campañas deficientes que no se centraron lo suficiente en las preocupaciones de los votantes.

Bloomberg via Getty Images Abdul El-Sayed se dirige a sus seguidores en señal de triunfo.

4. La impopularidad de Trump lastra a los republicanos

Dos de los temas que más disgustaban a los votantes —el aumento vertiginoso de los precios y la guerra con Irán— estaban directamente relacionados con el presidente.

Sus índices de aprobación cayeron incluso entre los votantes republicanos, lo que hacía que algunos de los estados que lo apoyaron en 2024 fueran especialmente vulnerables.

Instó a los votantes a imaginar que él figuraba en la papeleta electoral, en un intento por movilizar a sus seguidores.

Pero después de más de una década como figura central de la política estadounidense, algunos ven estos resultados como una prueba de que el brillo de la marca Trump podría estar desvaneciéndose.

En un contexto de creciente indignación, convertirse en el centro de atención de la campaña republicana fue arriesgado y parece haber resultado contraproducente.

En los meses previos a la votación, las encuestas indicaron que muchos estadounidenses querían que Trump se centrara más en sus preocupaciones sobre el vertiginoso aumento de los precios.

En su último discurso de campaña el lunes en Washington D.C., habló extensamente sobre su controvertido proyecto de renovación del estanque reflectante del monumento a Lincoln.

5. Los votantes hispanos y negros vuelven a cambiar

Hace dos años, un giro hacia los republicanos entre algunos votantes hispanos y negros ayudó a Trump a conseguir una victoria decisiva. Esa tendencia parece haberse revertido en estas elecciones de mitad de mandato.

Los demócratas se adjudicaron los tres escaños de la Cámara de Representantes en los distritos congresionales de mayoría hispana situados a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Según un análisis de The New York Times, los condados de mayoría hispana registraron un descenso de más de 22 puntos porcentuales en el apoyo a los candidatos republicanos al Senado, en comparación con las elecciones presidenciales de 2024.

El cambio es mayor que en cualquier otro grupo demográfico importante del país, según afirmó el periodista especializado en datos Jeff Adelson.

Este cambio se produce en medio de una indignación generalizada contra la aplicación de las leyes de migración, y según el Centro de Investigación Pew, la mayoría (56%) de los estadounidenses afirma tener una opinión desfavorable de ICE.

Los condados con mayoría negra también mostraron una tendencia significativa hacia los candidatos demócratas en las elecciones al Senado.

La contienda por el Senado está muy reñida en Misisipi, que tiene la mayor proporción de votantes negros de todos los estados de EE.UU., con alrededor del 37%.

Si Scott Colom logra ganar, se convertiría en el primer demócrata elegido para el Senado en Misisipi desde 1982.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.