“Ahora reanudaré gradualmente mis actividades”: el papa León XIV hace su primera aparición pública tras ser operado por un cáncer de pulmón

Vestido de blanco y con una sonrisa, el papa León XIV se asomó por la ventana de su estudio, en el Vaticano, para pronunciar el Ángelus y agradecer las oraciones de los feligreses por su salud.

Este domingo, desde el Palacio Apostólico, el pontífice hizo su primera aparición pública después de que fuese operado.

El Papa fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras someterse, el martes, a una cirugía torácica para extirparle un nódulo que le había sido detectado unos días antes, informó el Vaticano.

En la operación, que duró 90 minutos y que se realizó en el Policlínico Gemelli, de Roma, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El sábado, los médicos le dieron de alta tras realizar análisis de sangre, radiografías de tórax y otras evaluaciones clínicas.

En horas de la tarde, el pontífice salió del hospital caminando, sonriente y saludando a quienes se habían concentrado afuera del hospital.

El domingo, con voz firme, León XIV se dirigió a los miles de feligreses que estaban reunidos en la Plaza de San Pedro, así como a los que siguieron la transmisión desde diferentes países, y les agradeció por sus oraciones.

“Habiendo superado esta fase delicada… Ahora reanudaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, indicó.

En el Ángelus, el Papa recordó el Evangelio de Mateo que presenta una de las enseñanzas más famosas de Jesús: “Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

“Un paciente ideal”

El domingo, Vatican News publicó una entrevista con el cirujano Stefano Margaritora, quien operó a León XIV.

El médico indicó que, en términos generales, el estado de salud del Papa es “bueno”.

“La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente”.

Para que se dé una recuperación completa, se necesitarán unos diez días, señaló y describió al pontífice como “un paciente ideal”.

Tiziana FABI / AFP via Getty Images El Papa agradeció las oraciones de los fieles por su recuperación.

Consultado sobre el viaje que León XIV tiene previsto hacer en América Latina, entre el 6 y el 17 de noviembre, Margaritora se mostró optimista.

“Después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más.

En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

Muchos de los miles de fieles que estaban en la Plaza de San Pedro se mostraron felices de ver al Papa. Varios gritaron y lo aplaudieron.

Una monja católica se arrodilló y lloró, cuenta la agencia de noticias Reuters.

Muy cerca de ella, un grupo de otras monjas alzó un cartel que decía: “Mis mejores deseos, Santo Padre. Te queremos y estamos rezando por ti”.