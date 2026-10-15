Al menos 3 niños y un adulto mueren en un tiroteo en una escuela primaria de Oregón, según medios en EE.UU.

Al menos 3 niños y un adulto murieron este jueves en un tiroteo en una escuela primaria de Oregón, en el oeste de EE.UU., según informaron fuentes policiales.
El incidente ocurrió en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend alrededor de las 13:00, hora local. El sospechoso fue abatido, indicó la policía.
Según informa la cadena CBS, socia de la BBC en EE.UU., la gerente de comunicaciones de la policía de Bend, Sheila Miller, informó que el atacante adolescente fue hallado muerto con una herida de bala y es posible que haya recibido un disparo por parte de un transeúnte.
La policía no ha anunciado oficialmente el número de fallecidos ni ha facilitado los nombres de las víctimas, del atacante o del transeúnte.
Se ha informado a los padres de los alumnos de la escuela que deben recoger a sus hijos en una iglesia cercana tras el incidente.
“Estamos consternados y desconsolados por esta tragedia sin sentido”, declaró Steven Cook, superintendente del distrito escolar Bend-La Pine.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y a todos los afectados por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que atraviesa nuestra comunidad.
“Nuestras prioridades inmediatas son velar por el bienestar de nuestros estudiantes y del personal, así como colaborar con las fuerzas del orden y los equipos de emergencia”.
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