Christa Pike está inconsciente y conectada a un respirador tras su fallida ejecución, según sus abogados

Christa Pike, la mujer cuya ejecución por inyección letal falló en el estado de Tennessee, se encontraba inconsciente, intubada y conectada a un respirador el jueves por la noche, según afirman sus abogados en documentos presentados ante el tribunal.

La mujer, de 50 años, recibió dos dosis letales de pentobarbital el miércoles por la noche, pero sobrevivió por razones hasta ahora desconocidas. Posteriormente fue trasladada al hospital en ambulancia.

Desde entonces ha seguido en estado crítico en un hospital de la capital, Nashville.

Los abogados de Pike, quien fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de una joven de 19 años, Colleen Slemmer, buscan que se le conmute la sentencia tras el fallido intento de ejecución.

La defensa presentó este viernes una moción de emergencia para preservar “todas y cada una de las pruebas” relacionadas con la fallida ejecución de Pike.

El personal del hospital está tratándola para preservar su vida y eliminar el pentobarbital de su organismo, según consta en la documentación presentada.

Ejecución fallida

Según sus abogados, durante el proceso de ejecución el miércoles, los funcionarios de la prisión intentaron realizarle una punción intravenosa (IV) a Pike utilizando al menos siete agujas.

En un momento dado, la propia Pike les ofreció orientación sobre dónde podían intentarlo.

“Una de las agujas estaba doblada en un ángulo de 90 grados cuando fue retirada”, se lee en la documentación.

Mientras recibía las dos dosis, “se la podía oír llorando, gimoteando y respirando con dificultad durante todo el procedimiento”, dijeron sus abogados.

“En un momento dado, la señora Pike dijo: ‘Siento que mi brazo está a punto de reventar’, y en otro preguntó: ‘¿Esto suele ocurrir así?'”.

Los abogados de la mujer advirtieron previamente que sus afecciones, entre las que se incluyen trombocitosis, trastorno de estrés postraumático y venas pequeñas, implicaban el riesgo de que experimentara dolor y sufrimiento “innecesarios” durante una inyección letal.

En los últimos documentos presentados, sus abogados alegan que “en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas se habían reventado y de que el pentobarbital estaba, total o parcialmente, entrando en el cuerpo de la señora Pike”.

Por ello solicitan que se conserven todas las pruebas físicas, escritas y electrónicas pertinentes.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.