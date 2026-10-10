Christa Pike sale del hospital y regresa a prisión 10 días después de sobrevivir a su fallida ejecución

La estadounidense Christa Pike, quien fue condenada a muerte, ha recibido el alta hospitalaria tras sobrevivir a un intento fallido de ejecución el mes pasado, según un comunicado publicado por sus abogados.

El texto precisa que Pike, de 50 años, regresó a la prisión en la que lleva 30 años recluida y continúa recibiendo atención médica.

El pasado 30 de septiembre, Pike sobrevivió a dos inyecciones del fármaco pentobarbital, utilizado en las ejecuciones por inyección letal.

El procedimiento la dejó en estado crítico.

Pike recuperó la conciencia a principios de esta semana y comenzó a hablar, algo que sorprendió tanto a los expertos como al personal médico y a sus propios abogados.

Se cree que es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución mediante inyección letal.

Los abogados de Pike dijeron que está “agradecida a los servicios de emergencia y al equipo médico por la atención que recibió en estas circunstancias extraordinarias”.

No está claro qué atención médica recibe ahora que ha regresado a prisión.

Sin embargo, sus abogados habían advertido que le esperaba un “largo camino para recuperarse”.

El Departamento Correccional de Tennessee aún no ha explicado por qué la ejecución no salió según lo previsto, aunque ha defendido el método utilizado.

“Enojada y confundida”

En una audiencia judicial celebrada el miércoles, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, le dijo al juez que desconocía si el estado tenía previsto volver a intentar ejecutarla.

El juez ordenó a las autoridades que conservaran todas las pruebas relacionadas con el intento fallido de ejecución.

Estas podrían servir de base para una futura demanda en contra el estado de Tennessee.

Pike tenía 18 años cuando ella y su novio en ese entonces, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y asesinaron a Colleen Slemmer, quien tenía 19 años. La habían conocido en un campamento de formación laboral para jóvenes de bajos ingresos.

Shipp evitó la pena de muerte porque era menor de edad cuando se cometió el crimen y sigue en prisión.

Pike fue la primera mujer cuya ejecución estaba prevista en Tennessee en más de 200 años.

Sus abogados llevan décadas intentando que se anule su condena a muerte.

En los días previos a la fecha prevista para la ejecución, tanto la Corte Suprema de EE.UU. como el gobernador de Tennessee, Bill Lee, se negaron a detenerla.

Tras los intentos fallidos, los abogados de Pike han reiterado su petición de que se le conmute la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Family handout Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada por Pike y Shipp.

Pike perdió el conocimiento y fue trasladada a un hospital local después de que los intentos de ejecución fallaron. Su equipo legal creyó durante días que tenía muerte cerebral y esperaba que le retiraran el soporte vital en cualquier momento.

Pike finalmente despertó y comenzó a hablar de nuevo el martes. Su abogado, Randy Spivey, dijo que sus primeras palabras fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, sus abogados declararon que estaba esposada a la cama y que sufría de neumonía e hinchazón en los brazos, y que además era incapaz de tragar.

“No sabemos el impacto que tendrá todo esto”, afirmó Spivey sobre su salud mental.

Agregó que Pike se sentía “enojada y confundida”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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