Christa Pike se encuentra “consciente y hablando” tras la fallida ejecución a la que la sometieron en Tennessee

Los abogados de la condenada a muerte Christa Pike dijeron que la mujer está “consciente y hablando” casi una semana después de la fallida ejecución a la que la sometieron en el estado de Tennessee.

Pike, de 50 años, sigue recibiendo atención médica crítica mientras permanece esposada en el hospital, según un comunicado emitido el martes por los abogados que la representan.

La mujer fue condenada a muerte después de ser encontrada culpable del asesinato de Colleen Slemmer en 1995. Pero Pike sobrevivió a dos inyecciones letales la semana pasada y fue trasladada a un hospital de Nashville, Tennessee, para recibir tratamiento.

Sus abogados declararon posteriormente que se había mantenido inconsciente mientras el personal médico eliminaba de su organismo el pentobarbital que se le inyectó durante el intento fallido de ejecución.

“Sin precedentes”

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Los abogados de Pike afirmaron el martes que su recuperación no tiene “precedentes médicos” y que, si bien su pronóstico sigue siendo incierto, “como mínimo, esperamos una recuperación larga”.

Señalaron que ella es la única persona conocida que ha sobrevivido a un intento completo de ejecución llevado a cabo en Estados Unidos.

Las autoridades aún no han comunicado si intentarán ejecutar a Pike nuevamente, ni han ofrecido una explicación sobre qué fue lo que falló.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió todas las ejecuciones por el resto del año, y el director del sistema penitenciario estatal anunció durante el fin de semana su intención de renunciar.

Pike tenía 18 años cuando ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y asesinaron a Slemmer, de 19 años, a quien habían conocido en un centro de capacitación laboral para jóvenes con problemas de conducta.

La mujer fue condenada a muerte hace tres décadas tras ser declarada culpable del asesinato de Slemmer.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.