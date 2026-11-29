- España celebra este domingo elecciones generales, en unos comicios anticipados convocados por el presidente Pedro Sánchez.
- Más del 68,13% del electorado ya había votado a las 18:00 hora local (17:00 GMT), según datos del Ministerio del Interior. Es la participación más alta registrada a esa hora en unas elecciones generales en España.
- Los principales candidatos son el propio Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).
- Las elecciones se celebran en medio de un clima político profundamente polarizado, con la crisis de vivienda y la migración como dos de los temas centrales.
BBC NEWS MUNDO
Cierran las urnas en la mayor parte de España y empieza el conteo en unas elecciones en las que se está registrando una participación récord
España celebra elecciones generales, en unos comicios anticipados convocados por el presidente Pedro Sánchez. Los principales candidatos son el propio Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).