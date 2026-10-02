Colapsa en Hawái el emblemático arco marino Hōlei de 550 años de antigüedad

El famoso arco marino Hōlei, en el archipiélago de Hawái (EE.UU.), una estructura de roca volcánica de 27,4 metros de altura que se formó hace unos 550 años, colapsó en el océano Pacífico.

El arco aún se proyectaba hacia el agua desde un peñasco del Parque Nacional de los Volcanes el 23 de septiembre, pero desapareció el 27 de septiembre, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

Se desconoce la hora exacta del derrumbe.

“La línea costera que flanquea el arco marino ha mostrado signos de inestabilidad durante años”, dijo el NPS, que advirtió en 2021 que el arco acabaría derrumbándose.

Situada al final de la carretera Chain of Craters Road en la isla de Hawái, también llamada “la isla grande”, esta formación rocosa era un destino turístico popular y muy fotografiado.

Se cree que el arco se derrumbó cuando el parque fue cerrado temporalmente durante la tormenta tropical Nolo el fin de semana pasado.

El servicio de parques nacionales informó que los terremotos ocurridos durante la erupción del volcán Kīlauea en 2018 y el posterior derrumbe de su cima dañaron los acantilados cercanos al arco.

Su derrumbe final marca “la última transformación del litoral remoto y escarpado del parque”.

Getty Images Miles de turistas apreciaban cada año el famoso arco marino en Hawái.

En enero de 2020, la aparición de nuevas grietas e inestabilidad en los acantilados llevó al parque a cerrar la zona de observación del arco original, y unos meses después se abrió una nueva zona de observación a una distancia más segura, según informó el NPS.

Las olas de una tormenta tropical que se desató ese mismo año arrancaron un trozo de roca de la base del arco.

“Esta formación es hermosa, pero temporal, y tiene una vida útil limitada”, declaró el servicio de parques en 2021.

“El arco marino acabará desmoronándose en el mar. Sin embargo, otros lo reemplazarán a medida que el acantilado se desplace lentamente hacia el interior”.

Miles de personas han dado “me gusta” y comentado la publicación del NPS en las redes sociales con la noticia del derrumbe del arco, compartiendo incluso sus recuerdos de haberlo visitado y publicando fotos del mismo.

“Nada ni nadie está aquí para siempre”, comentó un usuario de Facebook. “Dentro de millones de años el sol morirá. Aprecia lo bueno, la belleza, ahora”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.