Cómo el escándalo sexual del gigante tecnológico Nvidia está salpicando a la Casa Blanca

¿Cuán cercana es la relación entre Donald Trump y Jensen Huang?

La respuesta es mucho.

El recién dimitido director de Nvidia era uno de los pocos líderes empresariales con acceso directo al presidente de Estados Unidos.

Se reunió con Trump en repetidas ocasiones, viajó con él a Reino Unido y, en mayo, lo acompañó en el Air Force One durante su visita a China.

Jensen Huang no era un multimillonario tecnológico más en busca de la atención del presidente. Se había convertido en una voz importante en uno de los debates más trascendentales dentro de la administración: cuánta de la tecnología más avanzada de Estados Unidos debería permitirse que llegara a China.

Nvidia fabrica los chips que impulsan la revolución de la IA. Washington restringe las exportaciones de sus procesadores más avanzados a China desde 2022, por considerar que podrían ayudar a Pekín a desarrollar sus capacidades militares y tecnológicas.

Pero hacer cumplir esas restricciones es difícil. Clientes de otros países pueden comprar chips legalmente en países como Singapur y Malasia y luego enviarlos a China.

Las empresas chinas también pueden alquilar acceso a la capacidad de procesamiento informático a través de centros de datos fuera del país.

Jensen Huang lleva tiempo argumentando que las restricciones son contraproducentes. Excluyen a Nvidia de un mercado enorme y alientan a las empresas chinas a desarrollar sus propias alternativas.

Trump pareció comprender esta postura, permitiendo a Nvidia reanudar la venta de ciertos chips a China el año pasado a cambio de un porcentaje de los ingresos, aunque sus chips Blackwell más avanzados siguen estando fuera del alcance de las empresas chinas.

Pero ahora esa relación parece bastante más complicada.

Reuters Jensen Huang presentó el jueves su renuncia como director ejecutivo de Nvidia.

La revelación de una supuesta relación sentimental de Jensen Huang con Alice Huang (sin parentesco alguno), exejecutiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur, expone la posibilidad de que una operación de inteligencia extranjera estuviera dirigida no solo contra un poderoso empresario, sino contra alguien con un acceso inusualmente cercano al presidente estadounidense.

Según varios reportes, la inteligencia estadounidense sospecha que Alice Huang tiene vínculos con la inteligencia china. Pekín rechaza las acusaciones.

La junta directiva de Nvidia dice no tener motivos para creer que se hayan comprometido secretos de la compañía o la seguridad nacional.

Sin embargo, este asunto plantea una cuestión mucho más importante: ¿qué sabía Washington y qué hizo al respecto?

Esa pregunta nos lleva directamente al secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick.

Su departamento era responsable de controlar las exportaciones de tecnología estadounidense sensible. También se le presionaba para que actuara ante las preocupaciones sobre Megaspeed, un cliente de Nvidia sospechoso de ayudar a desviar chips avanzados a China.

El jueves, el director ejecutivo de Megaspeed, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan, señaló que la empresa “se toma muy en serio sus obligaciones de cumplimiento de las leyes de control de exportaciones de EE.UU.” y que está “comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno estadounidense”.

Añadió que la empresa cooperó con las inspecciones del Departamento de Comercio.

Lutnick recibió un memorándum altamente clasificado sobre las preocupaciones relacionadas con Alice Huang y Megaspeed, y se resistió a tomar medidas contra la empresa, una decisión que ahora está bajo escrutinio.

Otros altos funcionarios exigían una respuesta más contundente.

Según informaciones publicadas por medios estadounidenses, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue uno de los que cuestionó que Megaspeed no fuera incluida en la lista negra del Departamento de Comercio.

También surgieron interrogantes sobre por qué se detuvo la investigación contra la empresa con sede en Singapur tras la intervención de Nvidia.

Según The New York Times, el asesor jurídico general de Nvidia contactó con los investigadores del Departamento de Comercio que indagaban sobre el presunto contrabando de chips por parte de Megaspeed, mencionando a un alto funcionario designado por Trump.

Supuestamente, el departamento congeló entonces la investigación y transfirió el caso al Departamento de Justicia.

Esto puso de manifiesto un importante desacuerdo sobre la dirección de la política de Trump hacia China.

Huang quería acceso al mercado chino, mientras que algunos altos funcionarios estarían preocupados por las consecuencias para la seguridad nacional.

Lutnick quedó atrapado en medio de la polémica.

Ahora la presión política va en aumento.

Cuestionamientos del Congreso

Miembros del Congreso de ambos partidos exigen respuestas.

Los demócratas han iniciado una investigación sobre cómo el Departamento de Comercio evaluó a las empresas chinas autorizadas a comprar chips de IA. Los republicanos también cuestionan el enfoque del gobierno.

Y la marcha de Jensen Huang no alivia la presión.

El representante republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, admitió que el éxito de Nvidia y otras empresas estadounidenses de IA redunda en el interés nacional, pero advirtió que las compañías “nunca deberían poner en peligro la seguridad de nuestra nación” al dar a las empresas chinas acceso a sus chips más avanzados.

Reuters La relación sentimental de Huang con una supuesta espía china desencadenó el escándalo que llevó a su renuncia como director de Nvidia.

La senadora Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, dijo que la renuncia de Huang no lo exime de responsabilidad e instó a Lutnick a explicar por qué siguen existiendo lagunas en el control de las exportaciones.

Mientras tanto, el equipo de Jensen Huang comunicó el miércoles a los legisladores republicanos que él tiene previsto cooperar con su solicitud de testificar a puerta cerrada.

La Casa Blanca no ha respondido a la petición de comentarios de la BBC.

Sin embargo, ha declarado a The New York Post que Trump tiene plena confianza en Lutnick, a quien describe como “el secretario de Comercio más transformador de la historia moderna”.

Se trata de una muestra de apoyo bastante contundente, sobre todo en medio de informes que indican que los funcionarios están sopesando si se debería destituir a Lutnick.

Surgen algunas preguntas obvias.

Si Lutnick había sido advertido de los riesgos, ¿por qué su departamento no actuó? Y si otros altos funcionarios estaban presionando para que se tomaran medidas, ¿por qué tardaron tanto?

La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Comercio para obtener comentarios.

Pero para Trump hay una pregunta aún más importante.

El presidente cultivó una estrecha relación con Huang. Participó directamente en las decisiones sobre la venta de chips a China. Y, según un reportaje de The New York Times, fue informado sobre las preocupaciones de inteligencia.

Cada vez es más difícil ver esto como un simple error de juicio de un empresario de un departamento gubernamental.

La vida personal de Jensen Huang pudo haber desencadenado la crisis, pero ahora las preguntas se extienden hasta la propia Casa Blanca.

¿Cuánta influencia tenía? ¿Qué sabía el presidente? ¿Y quién era, en última instancia, el responsable de proteger la tecnología más sensible de Estados Unidos?

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.