Cómo el extraordinario crecimiento de la “escandalosamente barata” energía solar ha desafiado todas las proyecciones

La energía solar mundial está cruzando un umbral histórico. Hace una década apenas tenía relevancia a escala global, ya que proporcionaba solo el 1% de la electricidad del mundo.

En 2026, casi con toda seguridad alcanzará el 10% y superará a la energía nuclear, un pilar de la generación eléctrica desde finales de la década de 1970.

A escala global, la generación eléctrica solar superó discretamente a la nuclear en 2025, según estadísticas del centro de estudios energéticos Ember, con sede en Reino Unido.

Y un análisis de la BBC de los datos de Ember correspondientes a los 12 meses hasta septiembre de 2026 muestra que la solar ya la supera claramente, produciendo un 13% más de electricidad.

“Que la energía solar genere más electricidad que todas las centrales nucleares del mundo es una estadística bastante increíble, sin duda”, afirma Dave Jones, cofundador de Ember.

Desde los enormes parques solares de China hasta el reciente auge impulsado por el encarecimiento del petróleo, el extraordinario ascenso de la energía solar ha desafiado todas las previsiones.

Estas son siete razones por las que se ha convertido en una fuerza aparentemente “imparable” y cómo podría evolucionar en el futuro.

Una fuerza subestimada

“La energía solar es ahora el motor de la transición energética”, afirma Jan Rosenow, profesor de política energética y climática de la Universidad de Oxford.

La solar se ha convertido en la fuente de nueva electricidad de más rápido crecimiento en la historia y, con diferencia, en la principal fuente de nueva generación eléctrica a escala mundial. En 2025, cubrió tres cuartas partes del aumento de la demanda global de electricidad, superando a la energía eólica, que también sigue creciendo, aunque a un ritmo algo más lento.

“Era algo inesperado”, señala Rosenow. Según él, las proyecciones convencionales han subestimado el desarrollo de la energía solar año tras año. Organismos como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) asumieron un crecimiento lineal y una lenta reducción de costes, y se equivocaron en ambas cosas.

Durante 2026, múltiples fuentes indican que la generación solar superará ampliamente a la nuclear a nivel global. Mientras que la generación nuclear se ha mantenido más o menos estable desde el año 2000, la solar se ha multiplicado por unas 2.700 veces.

Los datos de Ember muestran que la generación solar superó por poco a la nuclear en 2025. En 2026, casi con toda seguridad la rebasará con amplitud.

“Escandalosamente barata”

La energía solar, una tecnología madura desde hace unos 15 años, se convirtió en 2020 en la fuente de electricidad más barata de la historia.

Desde entonces, el sector se ha expandido, la eficiencia ha aumentado y se ha reducido la cantidad de silicio y plata utilizada en los paneles, lo que ha llevado los precios aún más abajo, explica Jones.

“La enorme escala de fabricación china y el actual exceso de capacidad han llevado los precios de los módulos a mínimos históricos”, afirma Rosenow.

En particular, la fuerte caída de los precios de los paneles entre 2023 y 2024 nos introdujo en lo que Jones denomina la era de la energía solar “escandalosamente barata”.

“Un panel por sí solo es increíblemente barato”, dice. “Cuesta bastante menos de US$100 y seguirá generando electricidad durante 30 o 40 años sin necesidad de prácticamente ninguna intervención.”

Pero los beneficios no son solo económicos. Los investigadores han calculado que el aumento de la generación eólica y solar en Estados Unidos aportó US$249.000 millones en beneficios climáticos y sanitarios entre 2019 y 2022.

Adopción global

China sigue siendo, con diferencia, la mayor potencia solar del mundo, pero no es la única protagonista.

A pesar de que Estados Unidos ha impuesto diversos aranceles a los productos solares, sigue siendo el segundo país en capacidad instalada, que además continúa disparándose, especialmente en estados ganados por Donald Trump en las elecciones de 2024.

Actualmente, EE.UU. dispone de suficiente capacidad solar para abastecer a más de un tercio de sus hogares.

Getty Images El auge de la energía solar en el mercado interno de China se está ralentizando, pero sus exportaciones de productos solares a bajo precio a otros países siguen aumentando.

“Sin duda, los aranceles y otras políticas federales que limitan el crecimiento de las energías renovables elevarán los costes y ralentizarán la expansión respecto a lo que podríamos haber visto”, afirma Alicia Zhao, experta en descarbonización de la Universidad de Maryland.

“Sin embargo, la economía es una de las principales razones por las que la energía solar ha crecido tan rápido. Incluso con costes más altos, sigue siendo una de las formas más baratas de nueva generación eléctrica en Estados Unidos. Y se sigue construyendo independientemente de las divisiones políticas”.

Por su parte, India se está alejando de los combustibles fósiles mucho más rápido de lo que lo hizo China.

En los dos últimos años, la nueva capacidad solar ha cubierto el 60% del aumento de su demanda eléctrica.

En Australia, más de cuatro millones de hogares cuentan ya con paneles solares en los tejados, es decir, más de un tercio de todas las viviendas.

Combustibles fósiles poco fiables

Países como Pakistán y Líbano también han comenzado a instalar energía solar a velocidades vertiginosas, mientras que en África se instalan unos 100.000 paneles solares al día.

En muchos lugares, el aumento de los precios del diésel, impulsado por el conflicto entre Rusia y Ucrania y por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha inclinado aún más la balanza a favor de la energía solar.

Esto es especialmente evidente en muchos países africanos donde los generadores diésel domésticos son esenciales debido a la falta de fiabilidad de las redes eléctricas. Como alternativa, los paneles solares para tejados, casi todos importados de China, han experimentado un auténtico despegue.

Etiopía incluso ha prohibido la importación de coches de gasolina y diésel para reducir su dependencia del petróleo y la contaminación, señala Jones.

La energía solar también está suministrando rápidamente nueva electricidad allí donde las redes basadas en combustibles fósiles no pueden satisfacer la demanda.

La revolución de las baterías

La energía solar solo puede producirse durante el día, cuando brilla el sol. Para convertirla en electricidad disponible en cualquier momento debe combinarse con baterías.

Afortunadamente, las baterías han vivido su propia revolución de costes, transformando su capacidad para respaldar la expansión de la energía solar.

“La combinación de energía solar y almacenamiento ya es habitualmente más barata que construir nuevas centrales fósiles en regiones soleadas”, explica Rosenow.

“Las baterías han resuelto en gran medida el problema diario de trasladar la energía solar generada al mediodía hacia las horas de la noche.”

Según Rosenow, la energía solar pasó de ser la quinta fuente de electricidad de Pakistán en 2023 a convertirse en la principal en 2025.

En California, por ejemplo, la combinación de solar y baterías cubrió, de media, más de una cuarta parte de la demanda eléctrica entre las 19:00 y las 21:00 durante el primer semestre de 2026.

Estados como Vermont están desplegando sistemas integrados de baterías domésticas conectadas a la red, normalmente asociadas a paneles solares.

Sin embargo, siguen existiendo obstáculos para el almacenamiento de largo plazo, necesario para períodos prolongados de nubosidad o para compensar las diferencias estacionales.

Por eso, añade Rosenow, la integración de la energía solar en el sistema eléctrico sigue siendo fundamental.

Pakistán se ha convertido en un sorprendente ejemplo de la revolución solar debido a su extraordinariamente rápida expansión. En 2019, la energía solar aportaba menos del 2% de su electricidad; hoy representa el 24%, impulsada por una combinación de electricidad de red cara e inestable y paneles baratos importados de China.

“Lo realmente increíble de Pakistán es que la mayor parte del auge solar ha salido directamente del bolsillo de la gente”, explica Jones. “La gente puede permitírselo sin necesidad de pedir préstamos.”

Una historia similar se está desarrollando en otros países del llamado “cinturón solar”, desde Líbano hasta Nigeria.

“La energía solar permite a los hogares actuar sin esperar a los gobiernos o a las compañías eléctricas”, afirma Rosenow. “En tiempos de incertidumbre, esa velocidad e independencia son extremadamente valiosas.”

Electrificarlo todo

La energía solar se considera una pieza clave del avance hacia la electrificación de la economía, sustituyendo los combustibles fósiles en sectores que tradicionalmente no dependían de la electricidad, como el transporte mediante vehículos eléctricos.

La electrificación ha sido seleccionada como uno de los grandes temas de las negociaciones climáticas de la ONU celebradas este año en Turquía.

“Ahí es donde va la energía solar: no solo a ser la reina de la electricidad, sino la reina de toda la energía”, insiste Jones.

No obstante, todo ello requiere planificación, advirtió recientemente Julia Souder, directora ejecutiva del Consejo de Almacenamiento de Energía de Larga Duración.

“Existe un peligro inherente en una electrificación descontrolada, y añadir enormes nuevas cargas sin flexibilidad incorporada crea un sistema frágil”, escribió en un artículo para la red internacional Ren21. “La electrificación no es automáticamente resiliente.”

Según Rosenow, los límites actuales de la energía solar no son los paneles ni los costes, sino las redes eléctricas, el almacenamiento y la velocidad con la que se electrifica la demanda.

“La gran pregunta ya no es si la energía solar seguirá creciendo, sino si nuestros sistemas eléctricos e instituciones podrán seguirle el ritmo.”

En EE.UU. los centros de datos y la electrificación están impulsando un crecimiento de la demanda eléctrica que no se veía desde hace décadas, explica Zhao.

“Las energías renovables ya representan más del 90% de la nueva capacidad instalada en Estados Unidos”, afirma.

“La necesidad de contar con electricidad segura y desplegable rápidamente podría crear una oportunidad crítica para que las renovables sigan creciendo incluso sin el apoyo del actual gobierno federal”.

Tecnología en expansión

En los últimos años, los paneles solares enchufables, conocidos como “solar de balcón”, se han extendido rápidamente por Alemania.

Generan menos electricidad que los paneles de tejado, pero la introducen directamente en las viviendas a través de un enchufe convencional.

Ya han sido aprobados en varios países y estados estadounidenses, incluido California.

Mientras tanto, la agrovoltaica, que combina la producción de alimentos con la generación solar, se presenta como una solución a las preocupaciones sobre el uso de la tierra por parte de grandes instalaciones solares.

En Kentucky, EE.UU., una planta solar paga a un agricultor local para que apaciente ovejas entre los paneles, produciendo carne criada en pastos mientras mantiene controladas la hierba y las malas hierbas.

Otras tecnologías, como las plantas solares flotantes, las centrales de espejos, los paneles de perovskita y las ventanas solares, también podrían experimentar un crecimiento importante en los próximos años.

¿Qué viene ahora para la energía solar?

En 2026, la capacidad solar mundial seguirá creciendo, aunque el ritmo de expansión podría desacelerarse por primera vez, según Jones.

Getty Images En Kentucky, Estados Unidos, una planta solar paga a un agricultor local para que sus ovejas pasten entre los paneles solares; de este modo, se obtiene carne de animales alimentados con pasto, al tiempo que se mantiene controlada la hierba y la maleza.

La razón principal está en China. El verano pasado modificó su sistema de gestión y apoyo a nuevas instalaciones solares, lo que provocó una oleada de proyectos en 2025 para acogerse al régimen anterior de precios.

En el resto del mundo, sin embargo, la situación es distinta.

“Si excluyes a China, este año se están instalando más paneles que el año pasado”, señala Jones.

La Agencia Internacional de la Energía prevé que para 2030 la generación solar se habrá duplicado respecto a los niveles de 2025 y que supere a la energía hidroeléctrica para convertirse en la tercera mayor fuente de electricidad del planeta.

“Allí donde la electricidad de red es cara y poco fiable, la lógica económica sigue empujando a la gente hacia la energía solar”, concluye Rosenow.

“Hay una salvedad: si los paneles solares chinos se vuelven difíciles de importar, esta expansión no se producirá con la misma rapidez”, añade.

Últimamente han surgido muchas malas noticias sobre el clima. Es sumamente probable que se supere el límite global de 1,5 °C establecido en París en 2015; el mundo está experimentando impactos climáticos cada vez mayores y se acerca a varios puntos de inflexión climáticos a lo largo de este siglo.

Sin embargo, el éxito de la energía solar demuestra que también estamos avanzando de formas que nadie había previsto. Hace una década, “nadie imaginaba siquiera que esto pudiera ocurrir”, señala Jones, quien destaca que el crecimiento de la electricidad limpia ha derivado directamente en una reducción de la construcción de centrales de carbón.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.