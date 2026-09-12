Cómo el rápido avance de los hutíes en Yemen puede sumar una nueva y peligrosa dimensión a la guerra de Irán

El fulminante avance de los hutíes a través de la zona sur de Tihama, la árida llanura costera de Yemen, parece haber tomado por sorpresa a la mayoría de los observadores.

Hasta hace poco, la coalición antihutí conocida como Resistencia Nacional controlaba un territorio importante a lo largo de la costa yemení del mar Rojo.

En cuestión de días, gran parte de este territorio ha caído en manos de los hutíes.

Según algunas estimaciones, los rebeldes respaldados por Irán han capturado hasta 130 kilómetros de la costa, de importancia estratégica para el país.

Se trata del avance militar más impresionante del grupo en años, lo que demuestra que, a pesar de una guerra civil que ha durado 12 años, devastadores bombardeos aéreos sauditas y ataques de las fuerzas estadounidenses, israelíes y británicas, los hutíes siguen siendo una fuerza a tener en cuenta.

Con sus oponentes aturdidos y desmoralizados, es poco probable que los hutíes sean desalojados en un futuro próximo.

“Ahora que están ahí, se van a afianzar”, le dijo a la BBC Hisham al Omeisi, analista sénior del Instituto Europeo de la Paz. “Y va a ser mucho más costoso expulsarlos”.

Por supuesto, los hutíes no están solos.

Cuentan con el respaldo de Irán, un apoyo que se ha vuelto aún más importante para Teherán tras los reveses y derrotas sufridos por otras partes de su llamado “Eje de la Resistencia”: Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y Bashar al Asad en Siria.

“Así que redirigieron su apoyo a los hutíes”, señaló Omeisi. “Y, por supuesto, necesitan ese apoyo”.

Aunque la mayoría de los analistas coincide en que es un error describir simplemente a los hutíes como títeres iraníes, los acontecimientos de los últimos días plantean una nueva e incómoda realidad.

Siete meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su enorme ataque combinado contra Irán, Teherán ejerce ahora autoridad no solo sobre uno, sino dos de los pasos marítimos más importantes del mundo: el estrecho de Ormuz, en la desembocadura del golfo Pérsico, y el estrecho de Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo (y al canal de Suez).

“Ahora Irán, directamente y a través de intermediarios, controla dos de los puntos estratégicos más importantes de Medio Oriente y del mundo”, sostuvo Farea al Muslimi, investigador del centro de estudios londinense Chatham House, “controlando más del 35% del comercio mundial de combustible y petróleo”.

“Esto supone tanta influencia como una bomba nuclear”, añadió.

Control de puntos clave

Si los hutíes también han tomado el control de varias islas clave en el mar Rojo, incluida Perim, que se encuentra en el punto más estrecho de Mandeb, entonces la capacidad del grupo para interferir con el transporte marítimo internacional se verá enormemente reforzada.

Como demostraron las acciones del grupo tras la guerra de Israel en Gaza, el transporte marítimo en el mar Rojo es altamente vulnerable a los misiles, drones y pequeñas embarcaciones de ataque de los hutíes.

“Pudieron controlar lo que entraba y salía del estrecho de Mandeb y se dirigía hacia Suez sin haber obtenido estas ganancias territoriales”, le explicó a la BBC Iona Craig, experta en Yemen.

“Pero claro, ahora controlan la zona que domina directamente el estrecho de Mandeb, y esto les da mucha más influencia”.

Es probable que las compañías navieras se muestren escépticas ante la sinceridad de un comunicado emitido el viernes por la tarde, en el que los militares hutíes afirmaron que la navegación marítima es “segura para todas las compañías, excepto para los buques sauditas, que ya han sido objeto de un bloqueo”.

En sus ataques anteriores, los hutíes afirmaron que solo tenían como objetivo buques vinculados a Israel, pero de hecho atacaron barcos sin ninguna conexión de ese tipo, incluido un petrolero con bandera noruega.

Craig afirmó que, no obstante, los hutíes podrían abstenerse de realizar ataques indiscriminados, por temor a que se repita la Operación Rough Rider (en español, “jinete áspero”), que consistió en seis semanas de importantes ataques aéreos y navales estadounidenses entre marzo y mayo de 2025.

“Ya han sentido la ira de EE.UU.”, dijo.

Pero, ¿querría Washington involucrarse de todos modos?

La guerra de Donald Trump contra Irán ya es impopular.

Con el repunte de los precios del petróleo, es dudoso que un nuevo frente contribuya significativamente a mejorar su índice de aprobación o las posibilidades de su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de noviembre en EE.UU.

EPA Los hutíes controlan gran parte de Yemen, incluida la ciudad principal, Saná.

La presión sobre Arabia Saudita

Según el medio estadounidense Axios, los pedidos de intervención de Washington por parte del príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán no han tenido respuesta hasta el momento.

Axios publicó que EE.UU. “está cada vez más preocupado por la escalada del conflicto en Yemen y trabaja para intensificar su apoyo al reino, al tiempo que intenta evitar la intervención militar directa”.

Pero no es solo la amenaza potencial para el estrecho de Mandeb lo que está causando temor en Arabia Saudita.

Las imágenes satelitales de un aparente ataque con misiles y drones de los hutíes contra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita —una ruta alternativa vital para las exportaciones de petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz a principios de este año— apuntan a un esfuerzo de los aliados yemeníes de Irán por aumentar las presiones económicas generadas por la guerra entre EE.UU. e Israel e Irán.

Aunque Irán no haya ordenado directamente el ataque, es evidente que saldrá beneficiado.

Baraa Shaiban, investigador y analista del centro de estudios británico RUSI, señaló que los orígenes del último recrudecimiento de los combates —el peor desde la tregua negociada por Naciones Unidas en 2022— se remontan a julio, cuando una delegación hutí regresó del funeral de Estado del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

“Inmediatamente después, comenzó la escalada”, recordó, “y quedó muy claro que [Irán] estaba decidido a afianzar su presencia en el mar Rojo”.

Con Yemen al borde de una guerra total, Arabia Saudita preocupada por preservar su vital conexión económica con el mar Rojo y Trump aparentemente reacio a involucrarse, el conflicto de EE.UU. con Irán acaba de adquirir una dimensión nueva y potencialmente peligrosa.

Para el pueblo de Yemen, desplazado, bombardeado, hambriento y empobrecido por 12 años de guerra civil, los acontecimientos recientes solo pueden empeorar sus vidas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.