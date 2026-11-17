El puente de Crimea, que atraviesa el estrecho de Kerch sobre el mar Negro, ha sido un símbolo desde que se acabó su construcción.

Para Rusia, es un proyecto prestigioso que consolida su reivindicación sobre el territorio ucraniano soberano. Para Ucrania, una infraestructura detestada, emblemática de la ocupación de la península de Crimea por parte de Moscú.

Una sección clave del puente de doble arco y 19 kilómetros de longitud yace ahora en el fondo del mar, derribada por el armamento ucraniano de largo alcance en una operación de siete fases que culminó en un dramático derrumbe.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado que el puente “será reconstruido y quedará incluso mejor que antes”.

Pero ocho años después de su inauguración, el puente se ha convertido en una prueba material de la capacidad de Kyiv para atravesar las defensas militares de Moscú y alcanzar incluso sus estructuras más preciadas y protegidas.

Una operación en 7 etapas

El ataque contra el estratégico puente de Crimea se llevó a cabo de forma gradual para atravesar distintas capas de defensa, según informó Kyiv este martes.

Durante varias semanas, el Servicio de Seguridad de Ucrania y su Estado Mayor destruyeron gradualmente sistemas de defensa aérea, radares, sistemas de guerra electrónica y otros objetivos designados, dijo el presidente Volodymyr Zelensky.

El 16 de noviembre ya se había registrado un incidente importante cuando varios drones impactaron el puente durante la noche. El tráfico se interrumpió y luego se reanudó. Aunque el arco que se alza sobre la calzada resultó visiblemente dañado, la estructura no colapsó.

Pero ese golpe resultó ser solo la penúltima etapa de un ataque complejo.

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En la madrugada del 17 de noviembre, los ataques finales dieron el golpe definitivo a la ya debilitada estructura del arco.

Un vídeo verificado –grabado desde una cámara a bordo de un misil Flamingo de fabricación ucraniana– muestra al arma acercándose al tramo principal del puente y dirigiéndose hacia los arcos de acero, con la grabación congelándose justo antes del impacto.

Según Justin Bronk, experto en municiones del Royal United Services Institute, el misil Flamingo podría haber sido modificado para ser controlado a la distancia, lo que mejoró su precisión lo suficiente como para alcanzar los pilares del puente.

Bronk añadió que la “ojiva muy pesada” del misil lo hacía “más adecuado” para atacar los tramos y soportes de hormigón armado del puente.

Más tarde, Zelensky confirmó que en el ataque se utilizaron varios tipos de misiles y drones, lo que llevó al colapso del enorme arco, una estructura de unos 227 metros de longitud y un peso de miles de toneladas.

Las imágenes diurnas captadas desde la costa norte de Crimea muestran que un tramo de aproximadamente 200 metros de la carretera se desplomó y fue arrastrado al mar

Reuters El puente de Crimea, que se ve en esta foto de 2023, ha sido blanco de numerosos ataques por parte de Ucrania.

Se trata claramente de un daño crítico para el puente. Lejos de ser un mero elemento decorativo, el arco desempeñaba una función estructural. Distribuía las cargas, sostenía el tramo principal y contribuía a garantizar la estabilidad de toda la estructura.

El arco paralelo que sostiene el tramo ferroviario se ha mantenido en pie, aunque es posible que también haya sufrido daños. En un primer momento, se suspendió todo el tráfico en el puente, aunque después permitieron que los trenes reanudaran su circulación.

Sin embargo, los daños en el tramo principal del puente son “catastróficos”, declaró a BBC Verify Colin Capriani, ingeniero estructural de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia.

Capriani añadió que era “muy difícil imaginar” cómo podría reconstruirse el puente, dado que se encuentra claramente dentro del alcance del armamento ucraniano.

Los ataques ocurridos en 2022 y 2023 ya habían causado graves daños a tramos de la calzada del puente, pero la estructura sobrevivió.

La diferencia esta vez es que “la parte más crítica y vulnerable del puente ha sido impactada”, dijo David MacKenzie, de la consultora de ingeniería COWI, quien agregó que “aunque los restos del puente se pueden retirar con bastante rapidez, restablecer el tráfico por completo llevará más de un año”.

Cuáles son las consecuencias

Moscú utiliza Crimea como base militar, con bases aéreas, concentraciones de tropas, campos de entrenamiento y depósitos de artillería. Desde allí también lanza ataques contra el resto del país y reabastece a sus tropas en el sur de Ucrania.

El ataque se produce tras una temporada de frecuentes bombardeos en Crimea, motivados por el objetivo declarado de Ucrania de aislar la península de Rusia. Kyiv había prometido convertir la península de Crimea “en una isla”.

Ahora bien, aunque es demasiado pronto para hablar de un bloqueo total de Crimea, el riesgo de una grave crisis de transporte y logística ha aumentado significativamente.

Todavía existe un corredor terrestre que atraviesa las zonas ocupadas de las regiones de Zaporiyia y Jersón.

Sin embargo, Ucrania ha estado bloqueando sistemáticamente las rutas de transporte a través del norte de Crimea, así como puentes y otros pasos fronterizos en la zona de Chongar, lo que ya ha provocado problemas en el suministro de combustible y otros insumos, incluyendo carga militar.

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Moscú aún puede utilizar el servicio de ferry que cruza el estrecho de Kerch. Esto podría compensar en parte la pérdida del puente, pero su capacidad es muy limitada, y cualquier embarcación en el mar Negro se ha vuelto vulnerable a los ataques.

El reabastecimiento de Crimea por mar es arriesgado, ya que los drones navales y aéreos ucranianos operan extensamente en la zona.

Además, los escombros del puente de Crimea, en particular su enorme arco, podrían haber bloqueado el canal de navegación. Esto dificultaría el paso de buques de mayor tamaño y generaría problemas adicionales para los puertos del mar de Azov, incluidas las ciudades ocupadas de Mariúpol y Berdiansk.

Más allá del valor operativo de los daños causados al puente, su importancia simbólica sigue siendo enorme.

En 2018, Putin recorrió triunfalmente el puente en un camión de fabricación rusa que simbolizaba la unión entre Rusia y Crimea. Hoy, esa sección de la carretera descansa en el fondo del mar.

Casi cinco años después de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania, Putin continúa sembrando destrucción entre la población civil ucraniana. Pero sus símbolos de poder más preciados se ven cada vez más amenazados por el alcance de Kyiv.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.