Cómo la guerra ha provocado un aumento de los casos de violencia sexual y matrimonios forzados de niñas y mujeres en Gaza

La violencia contra las mujeres y las niñas en la Franja de Gaza, incluidos los matrimonios precoces y forzados, ha aumentado drásticamente en los últimos meses, de acuerdo con una serie de informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

Uno de los reportes, que analiza datos recopilados por 10 organizaciones, afirma que la prolongada crisis en la Gaza devastada por la guerra ha “creado condiciones en las que las mujeres y las niñas se enfrentan a riesgos cada vez mayores de violencia de género”.

Asimismo, advierte de un “aumento considerable” en el número de casos de matrimonios precoces y forzados durante el segundo trimestre de este año. Ambos son considerados por la ONU como formas de violencia de género.

Otro informe que presenta el testimonio de 230 mujeres en campamentos de desplazados sobrepoblados en la ciudad de Gaza y Jan Yunis resulta una lectura desoladora, ya que describe la violencia que han sufrido o presenciado.

Algunos lectores podrían encontrar algunos de los detalles de este reportaje inquietantes.

Una mujer desplazada que vive en una escuela convertida en refugio en Gaza revela cómo las víctimas de violación a menudo se casan con sus violadores para evitar la vergüenza y el escándalo.

“Cuando se descubren casos de violación en las escuelas, al día siguiente se celebran bodas y fiestas allí mismo”, afirma.

Otra mujer relata cómo el año pasado, durante la hambruna, “un hombre casó a su hija de 14 años a cambio de dos sacos de harina para que él y sus otros hijos pudieran comer”.

Seis mujeres de diferentes campos de desplazados compartieron historias de este tipo de intercambios, algo impensable antes del inicio del conflicto entre Israel y Hamás en 2023.

“Las tendencias son alarmantes”

Aunque la recopilación de datos para establecer cifras exactas sigue siendo complicada, el UNFPA afirma que, en el segundo trimestre de este año, el número de casos denunciados de matrimonio infantil y forzado aumentó un 123% con respecto al primer trimestre. El matrimonio infantil o precoz afectó a niñas de entre 12 y 17 años.

“Las tendencias son alarmantes”, afirma Nestor Owomuhangi, representante del UNFPA en Palestina.

El funcionario explicó que las circunstancias extremas de los últimos tres años —que han provocado la muerte de decenas de miles de personas, destrucción masiva y múltiples oleadas de desplazamientos en Gaza— han desmantelado las estructuras sociales, de modo que “todo se ha erosionado… no existe ningún sistema”.

Aunque los mercados de alimentos han reabierto, muchos no pueden costear los productos que se ofrecen; persiste la pobreza extrema y el hambre, y la población depende de la ayuda humanitaria.

Casi toda la población de Gaza, que supera los dos millones de habitantes, ha sido expulsada de sus hogares, y la mayoría vive en campamentos de tiendas de campaña en condiciones precarias o en edificios dañados. Los servicios públicos prácticamente han colapsado y los ataques aéreos israelíes han continuado a pesar del alto el fuego.

Las huérfanas, las más vulnerables

Antes de la guerra, las niñas en Gaza superaban en número y rendimiento académico a los niños en todos los niveles educativos superiores a la primaria.

Ahora, con el cierre de las escuelas, muchos alumnos han abandonado los estudios. Los niños se ven presionados a buscar trabajos informales para ayudar a mantener a sus familias, mientras que las niñas se enfrentan a mayores problemas de seguridad.

Vivir entre extraños, sin privacidad, en una sociedad conservadora, genera denuncias de acoso y abuso sexual cada vez mayores; muchas familias ven en el matrimonio de sus hijas una forma de protegerlas y preservar su pudor.

El informe del UNFPA, basado en investigaciones realizadas a finales de 2025 y principios de 2026, revela la especial vulnerabilidad de las niñas huérfanas durante la guerra.

Una mujer de un campamento en la ciudad de Gaza, entrevistada para el reportaje, afirma que asistió a la boda de dos chicas de su familia, de tan solo 14 y 15 años.

“Sus tíos las casaron muy jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque sus padres murieron como mártires y sus tíos querían librarse de la responsabilidad y los gastos”, dijo la mujer.

“¡Por Dios!, no entienden lo que es el matrimonio ni la vida”, agregó.

AFP via Getty Images Además de tener lidiar con las responsabilidades de ser cabeza de muchas familias en un territorio en guerra, las mujeres en Gaza se han convertido en víctimas de violencia sexual.

El Centro de Asuntos de la Mujer en Gaza, una ONG palestina que colabora con el UNFPA, y otros grupos de apoyo han documentado casos alarmantes de niñas que, tras ser obligadas a casarse, han sufrido abusos y, a menudo, han quedado embarazadas.

Las agrupaciones alertan que las adolescentes tienen muchas más probabilidades de sufrir abortos espontáneos y de tener bebés con bajo peso al nacer que las mujeres adultas.

“Observamos un aumento desmesurado de los embarazos adolescentes debido al matrimonio infantil”, afirma Owomuhangi.

“Una niña que se encuentra en una edad en la que su cuerpo no está completamente desarrollado para sustentar a otro, que padece hambre, vive en condiciones antihigiénicas, no sabe cómo cuidar al bebé, ni siquiera sabe cómo cuidarse a sí misma, las consecuencias de ese embarazo siempre son muy, muy graves”, apunta.

La ONU y la mayoría de las organizaciones humanitarias clasifican los matrimonios de niñas menores de 18 años como matrimonios precoces. Incluso antes de la guerra, esta práctica era más común entre los palestinos de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, que en la Cisjordania ocupada, pero estaba disminuyendo.

La ley en Gaza permite excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio de 17 años con el consentimiento de los padres y la autorización de un juez.

Los funcionarios judiciales pueden aprobar el matrimonio de menores de tan solo 14 años y siete meses, aunque un experto local en la sharia nos comentó que se habían eliminado las “garantías legales” cuando los tribunales islámicos, que se ocupan de los asuntos familiares de los musulmanes, permanecieron cerrados durante gran parte de la guerra.

Anadolu via Getty Images Aproximadamente 700.000 niños no han podido asistir a clases presenciales durante casi tres años.

“No había nadie que la cuidara”

La BBC ha hablado con algunas familias en las que se registraron matrimonios entre parientes que habían perdido a un ser querido.

Zuhair, de 25 años, cuenta que sus tíos lo presionaron para que se casara con una joven de 16 años, miembro de su familia extendida, después de que su padre, su único tutor legal, muriera en un ataque aéreo israelí.

Al ser cuestionado sobre por qué aceptó, dijo: “Una de las razones que me llevó a casarme con ella fue que no había nadie que la cuidara. Ese es el primer punto”.

“Si no hubiera sido por la guerra, seguiría siendo una niña mimada por su padre. Estaría yendo a la escuela”, añade Zuhair.

“Todavía tiene mentalidad infantil, no madura. Echa de menos el colegio, a su familia, a sus amigos. Incluso echa de menos simplemente estar en casa”, agrega.

Una pareja afirma que permitió que su hijo de 17 años se casara con su prima de 16 después de que su hijo mayor y padre de la joven falleciera.

La adolescente está embarazada, por lo que no podrá regresar a la escuela.

“Necesita cuidar de su hijo, su educación sería en vano”, dice su suegro.

EPA Las agencias de ayuda afirman que los peligros para las mujeres podrían mitigarse en gran medida mejorando las condiciones humanitarias.

La violencia sexual en Gaza sigue siendo muy poco denunciada, en gran parte debido al temor al estigma y a las represalias.

Las auditorías de seguridad de la ONU han revelado riesgos particulares para las mujeres y las niñas durante la noche, lo que las lleva a evitar los baños y aseos de los campamentos.

El último informe de análisis del grupo de trabajo liderado por el UNFPA señala que los incidentes de violencia sexual, incluyendo violaciones y agresiones sexuales, “se han vuelto críticos en Gaza”.

Este tipo de casos representó el 2,7% del total de incidentes de violencia de género denunciados entre abril y junio de 2026, frente al 2,1% registrado en el trimestre anterior. En términos absolutos, el número de casos aumentó un 61%.

El alza se relaciona con los esfuerzos por sensibilizar a la población y facilitar mejores formas de realizar denuncias confidenciales. Los datos demográficos indicaron que la mayoría de los sobrevivientes eran mujeres de entre 18 y 59 años, seguidas de adolescentes (8%) y hombres adultos (5%).

Las mujeres viudas o cuyos maridos están detenidos o desaparecidos corren un mayor riesgo de sufrir abusos y explotación sexual. Se estima que casi uno de cada cuatro hogares está encabezado por una mujer, el doble que antes de la guerra.

“Una viuda buscaba una tienda de campaña, y un representante del campamento le dijo: ‘Te daré una tienda de campaña, te alojaremos en nuestro campamento y puedes venir a quedarte conmigo esta noche'”, recuerda una mujer de la ciudad de Gaza, entrevistada para el informe del UNFPA.

Las agencias de ayuda humanitaria argumentan que los peligros que enfrentan las mujeres en Gaza podrían mitigarse considerablemente mejorando las condiciones humanitarias.

En los reportes se insta a Israel a permitir la construcción de refugios de mayor calidad en el territorio, así como el suministro de equipos para mejorar las letrinas, el saneamiento y la iluminación.

Israel, por su parte, restringe el acceso a artículos que considera de posible doble uso para fines militares.

Se están realizando esfuerzos para mejorar la educación y la atención médica, y existen planes a largo plazo para campañas que combatan la violencia doméstica y el matrimonio infantil.

Si bien la vida de muchas personas en Gaza ya ha cambiado para siempre, las mujeres de la Franja esperan un futuro en el que al menos se sientan más seguras.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.