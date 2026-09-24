Cómo la hermética comunidad Amish combate el brote de sarampión más mortal de la historia reciente en EE.UU.

Durante los últimos meses, la enfermera Dale Weiser ha estado haciendo visitas domiciliarias inesperadas.

Mientras Pensilvania lucha contra el brote de sarampión más mortífero de la historia reciente, la supervisora clínica conduce 48,3 kilómetros, a veces a diario, hasta un rincón rural del estado en el que viven muchos amish.

Weiser dice que cuando entra en las casas de desconocidos, trata ser lo más respetuosa y discreta que puede mientras vacuna a decenas de miembros de las familias contra el sarampión, a veces alrededor de la mesa de la cocina.

“Muchas de las personas con las que me encuentro no tienen seguro médico. No tienen mucha interacción con el sistema de salud y simplemente no han visto la necesidad de vacunarse”, dijo Weiser, quien trabaja para el Departamento de Salud del Condado de Chester.

“Cuando empiezas a hablar con ellos, respondes a sus preguntas y generas confianza, muchas veces toman una decisión diferente.”

Las vacunaciones a domicilio forman parte de la estrategia de los departamentos de salud del condado y del estado para fomentar la inmunización en el área, que además incluye una comunidad amish que se abstiene de muchos aspectos de la vida moderna, incluido el contacto regular con el sistema médico occidental.

Brote mortífero

Dale Weiser Weiser ha vacunado a unas 100 personas desde que comenzó el brote, visitando los hogares de las personas para mejorar el acceso a las vacunas.

El departamento de salud estatal le contó a la BBC que ha podido administrar cerca de 4.300 vacunas contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR) en clínicas temporales cerca del epicentro del brote que comenzó a finales de abril.

Pero incluso mientras los funcionarios de salud ven el éxito en sus programas de vacunación, el estado ya ha reportado cuatro muertes por complicaciones con el sarampión, lo que marca el brote más mortífero que se haya visto en EE.UU. desde 1992.

Los contagios han generado tensiones entre los funcionarios de salud estatales y federales, incluido el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura escéptica ante las vacunas.

En la comunidad amish, esos problemas políticos han pasado a un segundo plano debido al temor de la gente a que haya más muertes, al ver que sus amigos y familiares se contagian de esta enfermedad, erradicada de EE.UU. hace décadas.

“No es una comunidad a la que sea fácil llegar; no podemos simplemente publicar algo en las redes sociales”, dijo Weiser. “Están sufriendo en este momento, y estamos tratando de contactarlos y establecer vínculos con ellos”.

Los amish comenzaron a llegar a EE.UU. a principios del siglo XVIII, y la primera comunidad se estableció en Lancaster, Pensilvania.

Conocidos como “gente común” por la sencillez de su vestimenta, los amish son una comunidad cristiana devota que no usa mucha tecnología y se transporta en carruajes con caballo en vez de automóviles.

En Pensilvania viven alrededor de 90.000 personas de la comunidad y se estima que solo una cuarta parte de los amish de la zona de Lancaster han recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

No existe ningún texto religioso en particular que desaconseje las vacunas, pero los expertos afirman que los amish no tienen contacto regular con el sistema médico occidental ni una forma sencilla de desplazarse a sus citas médicas.

“Muchas personas que no se han vacunado no es porque tengan una postura firme en contra de la vacunación contra el sarampión. Simplemente no han tenido tiempo. No les resulta conveniente”, dijo Braxton Mitchell, epidemiólogo genético de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, quien dirige una clínica de investigación que estudia a la comunidad amish en Lancaster.

Según explicó, los amish son extremadamente sociables, por lo que cuando el virus afecta a un grupo religioso, repercute en todos los que no están vacunados.

“El sarampión está muy extendido en la comunidad amish”, dijo. “La gente está preocupada”.

Señaló además que la comunidad ha estado especialmente preocupada por los peligros para los bebés; hasta el momento, dos recién nacidos han muerto por complicaciones con el sarampión, así como una joven de 18 años y una mujer de 40 años, según funcionarios estatales.

Botas sobre el terreno

Dale Weiser El condado de Chester ha vacunado a 538 personas contra el sarampión.

Los funcionarios de salud pública del condado de Chester no tardaron en poner en marcha una respuesta al creciente brote de sarampión en su comunidad, que comparte frontera con el condado de Lancaster, el epicentro del brote.

Jeanne Franklin, directora del departamento de salud, dijo que los funcionarios han estado utilizando algunas de las estrategias que usaron durante la pandemia de covid: tocando las puertas de la comunidad para informarles sobre el brote y ofrecerles entornos privados, como los hogares, para las vacunaciones.

Desde que comenzó el brote, el condado ha administrado 538 vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), 340 de las cuales se administraron en centros privados.

“La gente ha llamado y dicho: ‘No puedo ir a su clínica’ o ‘No quiero que la gente sepa que cambié de opinión'”, dijo Franklin. “‘Si puede venir a nuestra clínica, es mucho más fácil'”.

Según informaron funcionarios sanitarios locales, el enfoque de trabajo de campo ha ayudado al departamento de salud a disipar la desinformación y a generar confianza en la comunidad.

En los últimos años, las tasas de vacunación infantil han disminuido en todo el país a raiz de la proliferación en las redes sociales de teorías falsas sobre la seguridad de la vacuna contra el sarampión.

Según Weiser, esas teorías han echado raíces incluso en una comunidad aislada con acceso limitado a computadores. Personas le han preguntado si la vacuna tiene metales pesados que podrían magnetizarlos, o si lleva un chip informático.

“Está claro que estás obteniendo información de ese grupo extremista que promueve la desinformación y la información incorrecta”, dijo.

Es poco probable que las personas que forman parte de este “grupo más radical”, los que se oponen firmemente a las vacunas, cambien de opinión, según han dicho los propios expertos y funcionarios.

Pero ahora, según informaron las autoridades sanitarias locales, muchos afectados por el brote en Pensilvania están viendo cómo sus vecinos se enferman gravemente y empiezan a hacer preguntar importantes. Weiser comentó que muchos son padres que desconocen las vacunas y temen tomar una decisión equivocada para sus hijos.

“Por un lado están los antivacunas en el sentido clásico, y por otro, las personas que desconocen el tema o cuya cultura tiene una opinión diferente”, explicó Franklin. “La forma de pensar y la disposición a dialogar, e incluso a cambiar de opinión, difieren entre estos dos extremos”.

Kennedy siembra dudas sobre las muertes

Getty Images El secretario de salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., es escéptico sobre ciertas vacunas.

El brote de sarampión que se está produciendo en Pensilvania ha vuelto a desatar el debate político en EE.UU.

Después del anuncio del departamento de salud estatal sobre las dos primeras muertes —ambas de bebés—, Kennedy, el máximo responsable sanitario del país, desmintió al menos una de ellas a través de redes sociales.

La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos para obtener declaraciones.

El gobernador demócrata Josh Shapiro arremetió contra Kennedy, diciendo que le había dicho al máximo responsable de salud de EE.UU. que estaba difundiendo información errónea que estaba empeorando el brote.

El forense del condado de Lancaster, el republicano Stephen Diamantoni, declaró que uno de los dos bebés falleció a causa de una ruptura de bazo y no por sarampión.

El sarampión puede provocar el agrandamiento del bazo, aumentando así la probabilidad de ruptura. Varios médicos han dicho que la infección por sarampión hizo que el niño fuera vulnerable.

“Creo que el sarampión contribuyó en gran medida al fallecimiento de ese niño”, dijo William Moss, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Expertos en salud pública han dicho que varias medidas adoptadas por Kennedy y la administración Trump han sembrado dudas sobre la seguridad de las vacunas, empeorado así los brotes.

El mes pasado, Trump emitió una orden ejecutiva recomendando que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola se dividiera en tres dosis separadas, una medida que, según los médicos, es costosa e innecesaria para una vacuna que ya es segura.

“Lo que está haciendo es sembrar dudas”, dijo el Dr. Moss. “Básicamente, dijo que la vacuna podría ser peligrosa en su forma combinada actual”.

Las tensiones no ayudan a los expertos que trabajan para combatir la desinformación en medio de un brote que hasta ahora no ha cesado, señalaron. Les preocupa el inicio del año escolar, que brindará aún más oportunidades para la propagación de un virus en sí altamente contagioso.

“Creo que esto durará entre seis y doce meses. Da la sensación de que se está propagando y acelerando”, dijo Weiser. “Ahora mismo hay transmisión comunitaria. No podemos detenerla fácilmente”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.