Cómo la nueva derecha que gobierna en América Latina muestra su alineamiento pleno con Trump ante los ojos del mundo

Quizás en otro momento de la historia, un presidente de Estados Unidos que hablara ante las Naciones Unidas de usar su “poderío militar sin igual” para defender sus intereses en América Latina, o de ganarse un “botín” en uno de sus países, habría generado rechazos de gobiernos de izquierda y derecha de la región por igual.

Pero el presidente estadounidense que dice esas cosas hoy es Donald Trump, y a lo largo de Latinoamérica gobiernan varios exponentes de una nueva derecha que, lejos de criticarlo, se alinean con él ante los ojos del mundo.

Esa realidad política ha quedado plasmada esta semana en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde Trump presentó el activo músculo de EE.UU. en el hemisferio como un logro suyo, mientras enfrenta crecientes retos en otras partes.

Por ejemplo, citó en su discurso del martes ante la ONU el ataque militar que ordenó en Venezuela para arrestar al presidente Nicolás Maduro en enero y el control que EE.UU. obtuvo de parte de las vastas reservas petroleras de ese país, porque “al vencedor le corresponde el botín”.

“Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que EE.UU. ya no permitirá que las amenazas contra América se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental”, advirtió. “Y, si es necesario, usaremos nuestro poderío militar sin igual para salvaguardar los intereses nacionales vitales de EE.UU.”.

Después, Trump escuchó elogios de presidentes latinoamericanos el resto del día.

“Permítame felicitarlo, porque creo que ha batido un récord mundial: no creo que haya un presidente estadounidense que se reuniera más veces con presidentes del hemisferio occidental”, le dijo el mandatario paraguayo, Santiago Peña, a Trump en una reunión del Escudo de las Américas el mismo martes en Nueva York.

La afinidad de gobernantes latinoamericanos con el de EE.UU. se manifiesta sobre todo en temas de seguridad, pero hay indicios de que se amplía a otras áreas.

“Siendo duro”

El Escudo de las Américas surgió en marzo como una coalición de Washington con gobiernos regionales políticamente cercanos contra el crimen organizado, aunque el propio Trump comentó el martes ante sus miembros que “quizás no sepan” cuán importante es este grupo que él lidera.

Chile, presidido desde marzo por el derechista José Antonio Kast, se sumó ese día a la alianza de 15 países, que declararon su voluntad de imponer “sanciones y otras medidas” contra grupos que Trump ha designado como narcoterroristas en América Latina.

Además de EE.UU. y Chile, la declaración fue aprobada por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

“El crimen organizado no respeta fronteras, por eso estamos muy contentos de unirnos a esta coalición. Aplaudimos su liderazgo y su iniciativa, presidente Trump”, dijo durante el encuentro Keiko Fujimori, quien asumió la presidencia de Perú en julio y también adhirió recientemente al grupo.

“La única manera de detener el crimen es siendo duro”, respondió Trump. “Tienen que ser muy duros. Tal vez ni les guste, pero tienen que serlo: eso lo detendrá rápido”.

El presidente de EE.UU. ha ordenado a sus propias fuerzas militares bombardeos que desde el año pasado mataron más de 220 personas en barcos que presuntamente traficaban drogas en aguas del Caribe y Pacífico, sin exhibir pruebas claras de esto.

Un relator especial de la ONU en derechos humanos sostuvo en un informe el lunes que esos ataques de EE.UU. “violan el derecho internacional” y “plausiblemente constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Reuters De legalidad cuestionada, los ataques de EE.UU. contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han matado más de 220 personas.

El autor del informe, Ben Saul, también apuntó que el Escudo de las Américas “promueve una respuesta altamente centrada en la seguridad sin compromisos explícitos con los derechos humanos y el derecho internacional, ni con abordar las causas profundas del crimen organizado, como la pobreza, la corrupción y la debilidad del Estado”.

Son críticas planteadas también por otros expertos, pero que fueron soslayadas durante el encuentro entre EE.UU. y sus aliados latinoamericanos el martes.

En cambio, Trump se refirió a las organizaciones de narcotráfico y sugirió a los presidentes del grupo: “Dígannos y nosotros las sacamos. O las sacan ustedes mismos; eso me gusta aún más. Pero si no pueden, lo haremos por ustedes”.

En ese momento, se oyeron risas de los presentes en la sala.

“Tentaciones hegemónicas”

Durante su primer mandato, Trump amenazó en 2017 con una intervención militar en la crisis de Venezuela, pero eso generó un amplio rechazo incluso de sus aliados en la región.

“Ni Colombia ni América Latina, desde el sur del río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz”, afirmó el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tras reunirse con el vicepresidente de EE.UU. en ese momento, Mike Pence.

Otros gobiernos conservadores que eran críticos del régimen socialista de Maduro en Venezuela, como los de México y Perú, también se opusieron esa vez a la opción planteada por Trump.

Algunos analistas atribuyeron aquellas reacciones a las secuelas que dejó la larga historia de intervenciones de EE.UU. en Latinoamérica, directas o encubiertas, que en varios casos causaron violencia y graves abusos.

AFP via Getty Images Trump destacó el “gran giro a la derecha” en países de América Latina y sostuvo que apoyó a presidentes de la región que ganaron elecciones.

Pero en los últimos años han llegado al poder en países de la región políticos de una nueva derecha, más radical que la tradicional y con promesas de aplicar mano dura contra una delincuencia que inquieta a las sociedades.

Trump destacó el martes ante sus aliados latinoamericanos que “ha habido un gran cambio en sus países, un gran giro hacia la derecha”, y se jactó de haber apoyado electoralmente a algunos de ellos.

“Todos a quienes he respaldado ganaron. Como saben, acabamos de lograr una gran victoria en Colombia”, dijo en referencia al triunfo en junio de Abelardo de la Espriella, que envió a su vicepresidente José Manuel Restrepo a Nueva York.

El mayor contraste regional de Trump esta la asamblea de la ONU por ahora ha sido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien sostuvo que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

A semanas de los comicios de octubre en que un derechista simpatizante de Trump, Flávio Bolsonaro, le disputará la presidencia brasileña, Lula alertó en el mayor foro de la diplomacia global sobre el retorno de “la injerencia externa en procesos electorales”.

Getty Images “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, dijo Lula en la apertura de la Asamblea General de la ONU.

“En América Latina y el Caribe, la proximidad geográfica con la mayor potencia militar del mundo es ineludible. Sobre todo en un contexto de recrudecimiento de las tentaciones hegemónicas”, dijo Lula, uno de los pocos mandatarios de izquierda que hay actualmente en Sudamérica.

Brasil está fuera del Escudo de las Américas, pero entre los grupos criminales que esta alianza quiere sancionar hay dos de ese país: el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital.

Cuando Washington designó a ambas organizaciones como terroristas en mayo, el gobierno de Lula vio con recelo la medida por entender que podría abrir la puerta a intervenciones militares de EE.UU. en territorio brasileño.

“Una sola voz”

Si bien el Escudo de las Américas tiene como eje temas de seguridad, Trump también mencionó ante sus miembros la “riqueza natural enorme” de sus países y les pidió evitar “que potencias externas hostiles se apoderen de ella”.

“Los recursos de las Américas deben pertenecer siempre a los pueblos de las Américas. EE.UU. está dispuesto a colaborar con ustedes para alcanzar este objetivo”, comentó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que esa alianza ofrece la oportunidad “de colaborar en los ámbitos económico y diplomático para hablar con una sola voz, al unísono, sobre temas que (los) unen”.

Y tal vez uno de esos temas podría ser la inteligencia artificial.

De hecho, el presidente argentino, Javier Milei, defendió ante la asamblea de la ONU el miércoles la postura de Trump contraria a regular esa tecnología ante las crecientes advertencias sobre de que supone serios riesgos para la humanidad.

“La inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud que todavía no conocemos”, sostuvo Milei.

Y agregó que Occidente debe liderar el desarrollo de esa tecnología para hacerla acorde a los “valores fundamentales libertarios”.

“En eso”, remarcó, “compartimos plenamente la visión del presidente Trump”.