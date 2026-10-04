Cómo se compara Flávio Bolsonaro con su padre Jair y cuánto cambia el duelo con Lula por la presidencia de Brasil 4 años después

Cuando Flávio Bolsonaro fue elegido por su padre desde la prisión para disputarle la presidencia de Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva, hasta aliados suyos dudaban que pudiese ganar un balotaje como el que ambos tendrán en 21 días.

Pero el senador derechista fue, contra varios pronósticos, el candidato más votado en la primera vuelta electoral de este domingo, al recibir 47% de los sufragios válidos, mientras el presidente Lula obtuvo 45,1%, según datos oficiales con el 99,9% de las urnas escrutadas.

Si bien está abierto el balotaje del 25 de octubre por el gobierno del país más populoso de América Latina, Bolsonaro inicia la carrera fortalecido con ese resultado y aspirando a absorber votos de candidatos eliminados que están más próximos a él ideológicamente.

Antonio Lavareda, un politólogo brasileño experto en comportamiento electoral, sostiene que “Flávio Bolsonaro es el candidato del rechazo a Lula, entonces esta elección es sobre Lula y su gobierno”.

“En Brasil, como en otros países, la mayoría de la población reclama cambios y Lula precisa mostrar que está haciendo cambios, porque la campaña de Flávio es más fácil en ese sentido: dice que cambiando a Lula, todo cambia”, le explica Lavareda a BBC Mundo.

El escenario tiene semejanzas y diferencias importantes con el de cuatro años atrás, cuando Lula derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro, líder del movimiento ultra que ahora representa su hijo.

La comparación vale también para los Bolsonaro: ¿es Flávio “más moderado” que Jair, como él mismo afirma?

Ayer y hoy

En estas elecciones, Brasil mantiene la polarización política que ha vivido en comicios previos.

Sin embargo, hasta la primera vuelta buena parte de los brasileños parecían desanimados o desinteresados por la disputa electoral, señalan encuestas y analistas.

Getty Images Flávio Bolsonaro fue el candidato con más votos en la primera vuelta electoral en Brasil y parte al balotaje fortalecido.

Eso contrasta con los comicios de 2022, celebrados entre temores a una deriva autoritaria de Bolsonaro en el poder y angustias por los estragos de la pandemia y una crisis económica.

Aquel clima de urgencia permitió a Lula tejer alianzas con la centroderecha para ganar las dos vueltas como opositor a Jair Bolsonaro, el primer presidente brasileño que perdió un intento de ser reelecto bajo la Constitución vigente desde 1988.

Durante el gobierno actual, Brasil recuperó cierta normalidad y estabilidad, pero la economía crece con debilidad, las deudas apremian tanto al Estado como a las familias y los escándalos salpican incluso a la máxima corte de justicia del país.

El propio Lula, a sus 80 años y en busca de su cuarto mandato presidencial en la octava elección que disputa, parece haber perdido parte de su capacidad habitual de convencer a una amplia mayoría de brasileños de que hizo un buen gobierno.

En su primer mensaje tras la votación de este domingo, Lula admitió que el resultado “fue inesperado” porque aspiraba a ganar en primera vuelta, pero se mostró confiado hacia el balotaje.

“Que los bolsonaristas se preparen, porque vamos a derrotarlos”, dijo.

La disputa plantea dificultades peculiares para este exobrero metalúrgico que nació en la pobreza, fue llamado “el político más popular del mundo” tras sus dos primeros gobiernos entre 2003 y 2010, y volvió al poder luego de estar preso por una condena de corrupción anulada.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta ahora el reto de superar la marea anti-establishment que a lo largo de América Latina castiga a los gobernantes de turno y lleva al poder a líderes de una nueva derecha radical alineada con los Estados Unidos de Donald Trump.

“La fuerza de Lula es que tiene una aprobación bastante elevada, básicamente en las capas de menor renta y escolaridad, debido a los programas sociales que desarrolló y las políticas redistributivas”, apunta Lavareda.

Pero agrega que la desaprobación a Lula es levemente mayor que la aprobación, se consolidó en el tiempo hasta volverse rechazo, “y esa es la principal fuerza de Bolsonaro”.

El candidato derechista dijo en la noche de este domingo estar “muy feliz” con el resultado obtenido y auguró “el fin de la era del PT” en Brasil.

“Está decretado el cambio en el país”, sostuvo.

Otra diferencia relevante respecto a las elecciones pasadas es la influencia que pueda tener Washington.

En los comicios de 2022, bajo el gobierno del demócrata Joe Biden, EE.UU. presionó a políticos y militares a aceptar el veredicto de las urnas ante indicios de que Bolsonaro podía desconocerlo, según se ha reportado.

Pero ahora Trump ha apoyado a políticos afines a él en Latinoamérica y buscó detener el juicio a su aliado Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, que terminó con una condena de 27 años de prisión.

AFP via Getty Images Muchos bolsonaristas apelan al apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su pulso con Lula.

Además, Washington ha impuesto aranceles a Brasil y designó a dos organizaciones criminales de este país en su lista de grupos terroristas, pese a que el gobierno de Lula se oponía.

Lula ha advertido con firmeza contra una injerencia de EE.UU. en asuntos domésticos brasileños y mejoró su popularidad al presentarse como defensor de la soberanía nacional.

Trump fue consultado por la prensa el jueves sobre las elecciones brasileñas y dijo que las estaba “siguiendo muy de cerca”, pero evitó endosar públicamente a algún candidato.

¿Moderado?

Una cuestión clave del balotaje en Brasil es si aún será decisivo el temor al bolsonarismo.

A sus 45 años, Flávio tiene claras diferencias de estilo con su padre y, después de que éste lo eligiera como su heredero político en diciembre, se definió como un “Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”.

Mientras que Jair fue militar antes de lanzarse a la política con un discurso escandaloso, Flávio es abogado, articulado al hablar y menos belicoso que su padre o sus dos hermanos que le siguen en edad y también actúan en política.

En esta campaña se ha mostrado como un padre de familia, junto a su esposa y sus dos hijas, y cortejó especialmente el voto de evangélicos como él.

“En la comparación con su padre, es mucho más refinado, no tiene ningún ataque misógino abiertamente, hay todo un cuidado de retórica”, señala Isabela Kalil, una antropóloga que coordina el Observatorio de la Extrema Derecha en Brasil.

“Pero cuando miras los planes de gobierno y las promesas de campaña, no son nada moderados”, le dice Kalil a BBC Mundo.

AFP via Getty Images Flávio Bolsonaro se ha definido como más “moderado” que su padre, Jair, pero expertos advierten que su programa está lejos de serlo.

De hecho, su plataforma se asemeja a la de otros derechistas radicales de la región: combina medidas de liberalismo económico, como un ajuste fiscal y recorte de impuestos, con mano dura en seguridad pública.

Prevé designar a grupos militares como narcoterrorisas y movilizar a militares para combatirlos, en línea con EE.UU., reducir a 16 o 14 años la edad mínima de responsabilidad penal para delitos graves, construir cárceles de máxima seguridad e implementar la castración química de condenados por abuso sexual.

Su énfasis en temas de seguridad data desde que entró al legislativo estatal de Río de Janeiro a los 21 años, donde defendió legalizar milicias que controlan distintas zonas, y lo mantuvo en el Senado tras ser electo a los 37 años.

También ha dicho que buscará amnistiar o indultar a su padre, actualmente en prisión domiciliaria, con el argumento de que su condena responde a una persecución política.

En esta campaña se supo que la policía investigaba a Flávio Bolsonaro por presunta corrupción y lavado de dinero con relación al financiamiento de una película sobre su padre por parte de Daniel Vorcaro, un banquero preso en un mega caso de fraude que salpica a poderosos políticos y jueces, incluido el que lideró el juicio a su padre.

AFP via Getty Images Los brasileños enfrentan opciones bien diferentes para el balotaje del 25 de octubre, en un clima de gran polarización.

El candidato niega haber cometido delitos y, aunque también había descartado tener relación alguna Vorcaro, luego se reveló que le pidió y recibió dinero para la producción de la película.

De todos modos, se mantuvo competitivo en la carrera electoral y logró entusiasmar al bolsonarismo, señala Kalil, “al contrario de lo que todo el mundo pensaba que ocurriría, tal vez hasta el propio Bolsonaro”.

“Él consiguió hacer la conversión de votos (y) hegemonizar el campo de la derecha de manera más amplia”, dice la experta.

Dentro de tres semanas se sabrá si eso le alcanza para que su apellido, que parecía perder peso político entre juicios y escándalos, vuelva a la cima del poder de Brasil.