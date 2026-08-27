Cómo se puede interpretar el viaje secreto del jefe de la CIA a Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el viaje a Rusia del director de la CIA, John Ratcliffe, fue una visita “semirutinaria”, pero no hay nada de rutinario en que el jefe de inteligencia haga un viaje secreto de 16.000 kilómetros ida y vuelta a Moscú.

Ratcliffe se reunió el martes con funcionarios de inteligencia rusos, en concreto con su homólogo en la agencia de espionaje exterior rusa, Serguéi Naryshkin, tras llegar sin previo aviso en un avión militar estadounidense, confirmó el Kremlin.

Han pasado casi cinco años desde que su predecesor, William Burns, hiciera el mismo viaje, y aquello fue en un momento igualmente tenso, justo cuando Rusia estaba elaborando planes para invadir Ucrania. Así que, probablemente, esto sea grave.

Ante la ausencia de cualquier comentario oficial de EE.UU. sobre el motivo de la misión, múltiples medios señalan que tenía como objetivo advertir a Moscú de que no lleve a cabo acciones -posiblemente contra miembros de la OTAN- por el estancamiento de la guerra en Ucrania.

Getty Images Putin ha intensificado su retórica contra los aliados de la OTAN.

Un funcionario estadounidense declaró a Politico que la reunión tenía como objetivo principal advertir a Rusia sobre cualquier acción que intensificara el conflicto contra los estados bálticos.

Reino Unido también está en el punto de mira de Rusia.

Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres declaró este jueves que Moscú podría atacar objetivos militares suyos en represalia por los ataques ucranianos contra Rusia con misiles británicos.

Y un dron que transportaba un explosivo descubierto en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig era probablemente ruso, dijeron expertos en seguridad.

Creciente presión para Putin

La noticia de la visita de Ratcliffe se produce tras informes de inteligencia estadounidenses que indican que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaba planeando un ataque limitado contra un aliado de la OTAN.

Pero no hace falta contar con la organización de espionaje electrónico más poderosa del mundo, la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU., para saber que Putin está bajo una creciente presión interna para “hacer algo” que rompa el estancamiento del conflicto.

Los ataques aéreos de Ucrania con drones de largo alcance no solo han golpeado duramente la industria energética rusa, sino que también han llevado la guerra a la vida de los rusos de a pie.

Nada evidencia mejor que las cosas no van según lo previsto que las largas filas para conseguir gasolina y el humo que sale de las refinerías de petróleo ruso atacadas por Kyiv.

AFP vía Getty Images El conflicto en Ucrania en un mural del artista callejero noruego Toddel en Cracovia, Polonia.

El Kremlin interpreta estos ataques como una guerra indirecta contra Rusia de la OTAN, que utiliza a Ucrania como instrumento.

¿Cómo responderá Rusia? Existe un amplio abanico de posibilidades.

Una de ellas es que Moscú intensifique los ataques con misiles balísticos contra Ucrania que ya está lanzando, con ataques dirigidos al centro de Kyiv, sabiendo que Ucrania se está quedando peligrosamente sin interceptores Patriot para detenerlos.

Esto podría implicar la expansión de la “guerra híbrida” no declarada que, según las sospechas, Rusia ya libra contra los países de la OTAN, con sofisticados ciberataques, incursiones con drones y delincuentes no tan sofisticados para concretar ataques incendiarios contra fábricas de municiones.

Pero en el extremo más alarmante de la escala, existen otros escenarios potenciales que el Kremlin podría estar considerando, alentado por los sectores más intransigentes.

Una de las estrategias consiste en desviar la atención de su evidente fracaso en la guerra de Ucrania poniendo a prueba la determinación de la OTAN mediante un ataque limitado a un estado báltico.

Estonia, Letonia y Lituania formaron parte de la Unión Soviética, gobernada de facto desde Moscú hasta 1991.

Hoy en día, todos ellos son miembros de la OTAN, a la vez que albergan importantes comunidades de habla rusa.

Getty Images Ratcliffe voló a Moscú en un avión militar estadounidense.

Estonia, Letonia y Lituania

Putin estará al tanto del desdén periódico de Donald Trump hacia la OTAN y es posible que haya calculado que un ataque discreto contra, por ejemplo, Lituania, no activará la cláusula de legítima defensa mutua de la OTAN (el artículo 5) y que EE.UU. no responderá.

En ese caso, tendría sentido que parte de la misión inexplicable del jefe de la CIA a Moscú consistiera en recordarle a Rusia que EE.UU. sigue plenamente comprometido con el artículo 5.

Lituania reviste especial interés para el Kremlin, ya que comparte una frontera con Polonia, conocida como el “Corredor de Suwalki”.

Esa franja de tierra, de apenas 96 kilómetros de longitud, es lo único que separa a Bielorrusia, Estado satélite de Rusia, de Kaliningrado, su enclave con armas nucleares, que a su vez está separado de la Rusia continental.

Si Rusia se apoderara de esa zona, aislaría de hecho a esos tres estados bálticos por tierra de sus vecinos de la OTAN.

¿Ojivas nucleares?

Luego está la cuestión de las ojivas nucleares tácticas.

Desde hace tiempo se dice que la doctrina militar rusa considera estas armas pequeñas pero altamente destructivas como parte integral de su orden de batalla.

Moscú ha recibido advertencias, tanto de amigos como de enemigos de que no rompa el tabú de 81 años sobre el uso de armas nucleares en situaciones de conflicto.

Sin embargo, esta podría seguir siendo una opción tentadora para Vladimir Putin: “intensificar para atenuar”, demostrando a Ucrania que dispone de armas tan catastróficas que sería mejor para Kyiv capitular ahora ante las condiciones de Moscú o enfrentarse a la aniquilación.

Por supuesto, a falta de una confirmación oficial clara y atribuible por parte de EE.UU. sobre el motivo de esta repentina carrera de la CIA hacia Moscú, siempre cabe la posibilidad de que se tratara de otra cosa.

Eso podría ser, por ejemplo, intentar persuadir a Rusia para que ponga fin a su cooperación militar con Irán, o tal vez hablar de más intercambios de prisioneros o de la posibilidad de una movilización masiva de tropas rusas.

Pero no nos engañemos, este viaje fue sumamente inusual y se produjo en un momento de creciente tensión entre Moscú y Occidente.

Casi con toda seguridad, algo raro está pasando.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.