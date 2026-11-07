Con la elección de Stephen Miller como jefe de gabinete, Trump se prepara para una batalla

Tras la aplastante derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del martes, Donald Trump afirmó que estaría dispuesto a trabajar con los demócratas.

Sin embargo, el viernes ascendió a Stephen Miller, su estratega político de puños de acero y asesor desde hace mucho tiempo, para reemplazar a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Lejos de ser un gesto de conciliación hacia el Congreso, el ascenso de Miller podría ser una señal de que el presidente se está preparando para la batalla política al colocar a un agitador partidista en el puesto más alto de la Casa Blanca.

“La misión ahora es más clara que nunca: luchar con toda nuestra alma para apoyar a nuestro presidente y defender esta magnífica república”, publicó Miller en X, añadiendo que se sentía “más que honrado” de ser el elegido por Trump para el puesto.

Un cargo poderoso

El jefe de gabinete, uno de los puestos más poderosos de Washington, es el guardián de la información que llega al presidente, quien marca la agenda en la Casa Blanca y el principal negociador con el Congreso y otros intereses políticos externos.

“Stephen Miller ha estado conmigo desde el principio”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas tras anunciar la medida en su sitio web Truth Social. “Él entiende”.

Miller es conocido principalmente por ser la fuerza impulsora detrás de las agresivas políticas de control migratorio de la administración Trump, que han incluido el aumento de la financiación para las operaciones de control en todo Estados Unidos.

Saltó a los titulares cuando calificó a Alex Pretti, quien fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración durante una operación masiva de deportación en Minneapolis, de “terrorista doméstico” y “asesino”.

Posteriormente, se retractó de esas palabras, afirmando que los agentes federales “quizás no siguieron” el protocolo adecuado.

Según información local, también ha desempeñado un papel destacado en las operaciones militares estadounidenses en Venezuela y contra presuntas operaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que los críticos han condenado como ejecuciones extrajudiciales.

Miller se unió al equipo político de Trump al comienzo de su candidatura presidencial en 2016 como estratega y orador provocador en sus bulliciosos mítines de campaña.

Getty Images Las críticas al nombramiento no se hicieron esperar.

Fue uno de los pocos altos funcionarios de la Casa Blanca que se mantuvo en su cargo durante todo su primer mandato. Y siguió siendo leal a Trump durante su exilio político tras el fracaso de sus intentos por revertir su derrota electoral en 2020. Y ya en el segundo mandato de Trump, regresó al influyente cargo de subjefe de gabinete para asuntos políticos.

Wiles, quien codirigió la exitosa campaña de reelección del presidente en 2024, se forjó una reputación como una profesional serena que evitó las convulsiones en el personal de la Casa Blanca, los drásticos cambios de política y los choques de personalidades que caracterizaron el primer mandato presidencial de Trump.

Sin embargo, en los últimos meses, el presidente empezó a mostrarse resentido con Wiles, a medida que su popularidad política en Estados Unidos disminuía, culminando en la aplastante derrota electoral del martes.

Según se informa, también le molestaban las noticias que indicaban que personas cercanas a Wiles estaban consiguiendo lucrativos puestos de consultoría gracias a sus conexiones con el presidente.

Posturas intransigentes

Si bien Trump elogió el viernes la eficacia de Miller como gestor, trabajar con el Congreso podría resultar un desafío.

Es difícil exagerar el rechazo que Miller genera entre la mayoría de los demócratas, y también entre algunos republicanos.

“Stephen Miller es un xenófobo peligroso y un extremista imprudente que tiene sangre estadounidense en sus manos”, escribió el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en X. “Su presencia en el gobierno debería ser erradicada como un tumor maligno”.

A principios de este año, Miller publicó en las redes sociales que James Talarico, que acaba de ganar la vacante al Senado por el estado de Texas, era “su primer candidato transgénero” a la cámara.

El Partido Demócrata ofreció una respuesta cortante y plagada de obscenidades, diciéndole a Miller que se callara.

Ahora Miller tendrá que negociar con un Senado estadounidense que incluye al recién elegido Talarico como una de sus estrellas emergentes, después de unas elecciones en las que las encuestas revelaron que el 58% de los votantes cree que las medidas de control migratorio del gobierno habían “ido demasiado lejos” y los hispanos se volvieron decisivamente en contra de los candidatos republicanos.

Getty Images Tras el nombramiento, Miller dijo que su misión ahora será “luchar con toda el alma” para apoyar a Trump.

El miércoles, en una publicación en redes sociales en la que intentaba explicar las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato, el vicepresidente JD Vance, uno de los favoritos para la nominación presidencial republicana de 2028, escribió que estaba “abierto a la idea de que deberíamos cambiar la aplicación de la ley, centrándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal, por ejemplo”.

Ahora eso parece menos probable con un político de línea dura en materia de inmigración al mando de la Casa Blanca.

Thom Tillis, el senador republicano de Carolina del Norte que se retira a finales de año, ha sido especialmente crítico con Miller. Lo ha calificado de “incompetente” y “el artífice de algunas de las propuestas más absurdas de la Casa Blanca de Trump”.

Otros republicanos, sin embargo, lo han elogiado.

“Stephen Miller ha sido un verdadero guerrero conservador desde sus días como miembro del personal del Senado, un firme defensor de la ley y el orden contra las invasiones ilegales y la ilegalidad de la izquierda, y un luchador inquebrantable por el presidente Trump durante más de una década”, publicó el senador de Utah, Mike Lee, en X después del anuncio de Trump.

En un momento en que los demócratas del Congreso prometen iniciar nuevas investigaciones y ejercer una mayor supervisión sobre la administración Trump, parece que el presidente quiere que un “guerrero” y un “luchador” sea el tipo de persona que dirige la Casa Blanca.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.