“Conversaba con mi maestra cuando le dispararon”: un alumno de 14 años es sospechoso de matar a tiros a 5 docentes en Tailandia

Al menos cinco personas murieron en un tiroteo en una escuela ubicada en las afueras de Bangkok, la capital de Tailandia, según informes de medios locales que citan a la policía.

El presunto autor de los disparos, un alumno de 14 años que cursaba el noveno grado, se quitó la vida.

Un testigo relató cómo el presunto atacante recorrió varias aulas antes de disparar contra un profesor.

Una alumna de octavo grado le dijo a la periodista de BBC News Thanyarat Doksone que estaba de pie frente a la profesora cuando le dispararon.

“Ella me estaba hablando cuando apareció (el atacante) y le disparó. No pude ver nada más que una nube de polvo. Él iba pasando de un aula a otra. Mi pupitre estaba muy cerca de la profesora. Tuve que saltar la valla de la escuela para escapar con otros amigos”.

Las cinco personas muertas en la escuela eran docentes.

El Ministerio de Salud de Tailandia señaló que los dos abuelos del atacante también fueron hallados muertos en su casa.

El arma del agresor, una pistola 9 mm, pertenecía a su abuelo, que también era maestro.

Las autoridades pidieron a la población que se mantenga alejada de las inmediaciones de la escuela Debsirin, en Nonthaburi.

La escuela Debsirin cuenta con sedes en toda Tailandia y goza de un gran prestigio educativo en el país.

Los administradores del establecimiento anunciaron que todas las actividades se cancelarán hoy y mañana debido a una “situación de emergencia”.

Asimismo, a través de una publicación en Facebook, hicieron un llamado para donaciones de sangre.

Al menos 15 personas han sido hospitalizadas por sus heridas, incluyendo dos casos en condiciones críticas.

El sospechoso

El viceministro del Interior de Tailandia, Polapee Suwanchawee, dio a conocer más detalles sobre el sospechoso, entre ellos que era un ávido jugador de videojuegos, según las pruebas recopiladas por la policía en su domicilio.

Por otra parte, un profesor del centro educativo describió al atacante como un “joven bueno con buen expediente académico” y señaló que no se le conocía por tener un comportamiento agresivo.

Se cree que el joven sufría “estrés por los estudios”, según la información que la policía obtuvo de un amigo cercano.

El jefe de la Policía Nacional, el general Kittiratt Phanphet, declaró a los medios que los peritos forenses han determinado que los disparos del agresor fueron muy precisos, alcanzando varios puntos vitales del cuerpo.

Phanphet anticipó que la policía investigará cómo logró adquirir tal destreza en el tiro.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, dijo que el ataque estaba “bien preparado”, con “pasos y objetivos claros”.

Jonathan Head, corresponsal de BBC para el sudeste asiático, informó que el tiroteo se produce tras otro ocurrido en una escuela del sur de Tailandia en febrero de este año.

“Aquel incidente suscitó interrogantes –que sin duda volverán a plantearse ahora– sobre la facilidad para conseguir armas de fuego en Tailandia”.