Converse retira un anuncio “profundamente perturbador” tras acusaciones de racismo

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Los usuarios de las redes sociales afirman que una imagen de la cuenta de Instagram de la marca se parecía a una capucha del KKK y a un ahorcamiento.

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El nombre Converse se puede ver en el escaparate de una tienda en un aeropuerto de Singapur a principios de este mes.

Una foto publicada en la cuenta de Instagram de Converse fue descrita como una imagen que evocaba al KKK. Getty Images

La marca estadounidense de calzado Converse reconoció que “se equivocó” y retiró un anuncio que, según los usuarios de las redes sociales, evocaba imágenes del Ku Klux Klan.

La fotografía, publicada en la cuenta de Instagram de la empresa, recibió críticas después de que algunos usuarios describieran la iluminación de la imagen como si fuera una capucha blanca puntiaguda.

Un par de tenis negros que cuelgan en la fotografía también fueron comparados por usuarios de las redes sociales con la imagen de una víctima de linchamiento.

En una disculpa publicada en primer lugar el viernes, Converse declaró que la foto fue retirada de sus redes sociales y que estaba trabajando para eliminarla de todas partes.

“Esto no debería haber sucedido y lo haremos mejor”, afirmó.

El comunicado también dice: “Lo sentimos. Entendemos por qué esta imagen resulta profundamente perturbadora y reconocemos que nos equivocamos”.

La foto, que ya ha sido eliminada de la cuenta de Instagram de Converse, muestra a una modelo con zapatillas Converse y una falda blanca, rodeada de otros pares de zapatillas, sosteniendo un par en la mano. Una sombra en el suelo proyecta la imagen de una estrella y una sombra triangular se proyecta sobre su falda.
Converse
La imagen fue eliminada posteriormente de las cuentas de redes sociales de Converse.

La fotografía hacía parte de una campaña de promoción de sus zapatillas Chuck 70 X, lanzadas internacionalmente el 27 de agosto.

La campaña cuenta con la participación de la cantante surcoreana Karina, del grupo de K-pop Aespa, quien aparece en una serie de anuncios publicitarios de los tenis.

Fundada en Massachusetts a principios del siglo XX, la popularidad de Converse se ha disparado desde que su zapatilla Chuck Taylor se introdujo por primera vez en las canchas de baloncesto estadounidenses en 1917.

Esta marca global es filial de Nike desde 2003.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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