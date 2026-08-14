“Count Binface”, el candidato disfrazado de guerrero intergaláctico que logra cada vez más votos en las elecciones de Reino Unido

El Conde Binface (Cara Bote de Basura), el autoproclamado guerrero espacial intergaláctico, ha recibido casi 10.000 votos en las elecciones anticipadas celebradas este jueves para elegir al diputado de la circunscripción inglesa de Clacton, su mejor resultado hasta la fecha.

El inusual candidato, que viste una capa gris y cubre su rostro con casco con forma de bote de basura, fue el principal rival del líder de Reform UK, Nigel Farage, en una contienda provocada por la renuncia del polémico político populista en medio de una investigación relacionada con sus finanzas personales.

Farage se postuló de nuevo, lo que desencadenó un boicot masivo por parte de los principales partidos de Reino Unido.

El líder de Reform UK, uno de los promotores más visibles del Brexit, ha recuperado su silla en el Parlamento al recibir más de 22.000 votos (un 63,3%).

Sin embargo, Binface obtuvo el 26,9%, su porcentaje de votos más alto hasta la fecha, con 9.455 sufragios, tras haber perdido en intentos anteriores frente a tres primeros ministros y frente a un cuarto político que llegó a ocupar el cargo posteriormente.

Pero ¿cuál fue el desempeño del peculiar candidato anteriormente? ¿Y qué lugar ocupan, dentro de la tradición británica, este tipo de candidatos satíricos?

2017: Que la fuerza te acompañe

El hombre debajo del bote de basura es el humorista Jon Harvey, graduado de la Universidad de Oxford que se ha especializado en sátira, escribiendo guiones para los programas de comedia de la BBC como The Thick of It (En plena acción) y Have I Got News For You (Tengo noticias para ti).

La primera vez que se puso un cesto de basura en la cabeza fue para presentarse a las elecciones generales de 2017, cuando desafió a la entonces primera ministra, la conservadora Theresa May, en su circunscripción de Maidenhead, aunque por aquel entonces era conocido como Lord Buckethead, un personaje inspirado en una parodia de Star Wars.

En esa ocasión obtuvo apenas 249 votos, pero se hizo viral, lo que le llevó a aparecer en el programa de la cadena estadounidense HBO de John Oliver, Last Week Tonight.

Sin embargo, su incursión en la política también estuvo acompañada por una disputa legal con otro Lord Buckethead, una situación que en su momento describió como “una batalla desagradable en el planeta Copyright”.

Getty Images En 2017, Theresa May (extrema izquierda) fue la primera mandataria británica en enfrentarse al curioso candidato, quien entonces se presentó como Lord Buckethead.

2019: Contra Boris Johnson

Harvey encontró otro cesto de basura para cubrirse la cabeza y cambió de personaje, transformándose en el Conde Binface, líder de los Reciclones del planeta Sigma IX.

Con su nueva identidasd se enfrentó en 2019 al siguiente líder conservador, Boris Johnson, en las elecciones generales anticipadas celebradas en diciembre de ese año.

En esa ocasión apenas obtuvo 69 votos, pero volvió a acaparar la atención cuando se anunciaron los resultados.

El conde compartió escenario con el entonces primer ministro en funciones, quien apareció además rodeado de otros candidatos excéntricos, entre ellos uno disfrazado de Elmo, el personaje del popular programa infantil Plaza Sésamo, durante el conteo de votos en el distrito londinense de Uxbridge.

2024: Sunak saca la basura

El tercer líder conservador que tuvo que lidiar con el conde fue Rishi Sunak, en las elecciones generales de 2024, en las que su partido sufrió la peor derrota de su historia frente a los laboristas.

“Voy por el pez más grande del estanque”, declaró el peculiar candidato al anunciar su candidatura.

En esos comicios obtuvo 308 votos, que en aquel momento fue su mejor resultado.

¿Pero cuál es la tendencia del conde? Difícil saberlo, porque cuando se le ha preguntado si es derecha o de izquierda ha respondido que está en el centro, pero no el centro político, sino galáctico.

“Todos los demás orbitan en torno a mí como pequeños planetas”, dijo.

Getty Images Binface tuvo competencia de un ventrílocuo monstruo loco y desquiciado en el conteo de Rishi Sunak.

2026: Burnham saluda al conde

En junio de este año, le tocó al laborista Andy Burnham medirse a Binface en las elecciones parciales que allanaron el camino del entonces alcalde del Gran Mánchester para convertirse en primer ministro.

En lugar de ignorar al candidato intergaláctico, como algunos podrían haber estado tentados a hacer, Burnham le estrechó la mano afectuosamente luego de que se anunciara que había sido elegido diputado por la circunscripción de Makerfield, al norte de Inglaterra (y por lo tanto podía aspirar a dirigir el partido laborista y, en consecuencia, convertirse en primer ministro).

Binface obtuvo tan solo 95 votos frente a los 24.927 del actual inquilino del 10 de Downing Street.

2026 (2): El mejor resultado

Aunque Farage ganó las elecciones de Clacton, el conde se convirtió en una celebridad.

Durante las últimas semanas, el peculiar candidato acaparó titulares en los medios locales e internacionales gracias a propuestas disparatadas como “nacionalizar” a la cantante Adele, reducir el precio de los helados o pedir a la familia real que abandonara el Palacio de Buckingham.

Sin embargo, también planteó asuntos más serios, como lograr que los trenes “funcionen de verdad”, pasar más tiempo en Clacton que en Washington (Estados Unidos) e impedir que los diputados que renuncian a mitad de su mandato puedan presentarse en la elección especial convocada a raíz de su dimisión. Estas dos últimas propuestas eran una clara alusión a Farage.

Pero las críticas del conde hacia su rival han continuado incluso después de que terminara la contienda electoral.

“Prometí ser un defensor de Clacton y pensé que escuchar el veredicto de los habitantes de Clacton era lo mínimo que podía hacer”, declaró a la BBC. Farage rompió la tradición y no estuvo presente este viernes en el salón donde se dieron a conocer los resultados del escrutinio.

Getty Images En junio pasado, el conde compitió contra el laborista Andy Burnham, quien semanas después se convirtió en el nuevo inquilino de Downing Street.

Una tradición británica

Reino Unido tiene una larga tradición de candidatos extravagantes que se postulan a las elecciones.

El fundador del Partido de los Monstruos Locos de Remate, Screaming Lord Sutch, un músico de rock compitió con su sombrero de copa y traje dorado brillante en más de 40 comicios desde que se presentó por primera vez a unas elecciones parciales en la década de 1960.

Otro Lord Buckethead se presentó en 1987 y 1992, mientras que el dueño del pub del comediante Al Murray se enfrentó a Farage en 2015.

Las objeciones a estos candidatos “frívolos” se remontan aún más atrás, a 1918, cuando se exigió a los postulados un depósito de 200 dólares. Posteriormente, en 1985, el monto se elevó a 670, en gran parte debido a la popularidad del Partido de los Monstruos Locos de Remate.

BBC/ Willie Smith El músico Screaming Lord Sutch fue cofundador del Partido de los Monstruos Locos de Remate en 1982.

Pero los requisitos para postularse siguen siendo bastante bajos: cualquier persona mayor de 18 años que pueda reunir un depósito de 670 dólares y consiga el apoyo de diez personas en forma de firmas puede ser como candidato en las elecciones de Reino Unido.

Por eso, el conde ha podido presentarse a ocho comicios en la última década. Sin embargo, ha perdido el dinero en cada ocasión, al no alcanzar el mínimo del 5% de los votos necesarios para que las autoridades electorales le devolvieran el depósito.

No obstante, el inusual político ha tenido su momento de gloria en cada ocasión.

Esto se debe a que otra tradición británica exige que todos los candidatos se coloquen uno al lado del otro en un escenario durante el recuento de votos para escuchar cuántos votos ha recibido cada uno; es una medida que, literalmente, iguala a todos los aspirantes, desde primeros ministros hasta un tipo disfrazado con un cesto de basura.

La mayoría de estos candidatos antisistema y sin posibilidades de éxito comparten algunos objetivos serios: burlarse del poder, poner en evidencia la pomposidad de las élites políticas y permitir que la gente emita un voto de protesta.

*con información de Jennifer McKiernan

BBC

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