“Crecí en Texas escuchando sus canciones”: cómo Selena inspiró a Beyoncé y por qué grabó una nueva canción con fragmentos de “Como la flor”

Más de dos décadas después de su muerte, Selena Quintanilla ha regresado a las carteleras musicales de la mano de otra de las grandes estrellas de la industria: Beyoncé.

Con motivo del vigésimo aniversario de B’Day, el álbum que la convirtió en una estrella internacional, la cantante estadounidense lanzó una edición digital remasterizada y ampliada que incluye 31 canciones. Entre ellas destaca una nueva versión en español de su éxito “Irreplaceable”, en el que incorpora extractos de “Como la flor”, uno de los temas más emblemáticos de la fallecida “reina del tex-mex”.

El nuevo álbum, que también incluye colaboraciones con el colombiano Maluma, fue lanzado el viernes coincidiendo con el cumpleaños número 45 de Beyoncé.

La decisión de la intérprete de Single Ladies, Halo y Run the World no debería sorprender, porque ella ha asegurado ser una fanática de Quintanilla.

“En realidad conocí a Selena en el centro comercial Galleria en Houston (Texas) pero no le dije mucho a Selena, porque yo no era una celebridad. Sólo la vi, le dije hola y me fui”, declaró hace unos años Beyoncé a MTV, quien como la fallecida cantante nació en Texas.

“Creciendo en Texas yo la escuchaba en la radio. Creo que ella es una leyenda y la admiro”, afirmó Beyoncé.

El esposo de Selena, Chris Pérez, reaccionó a la colaboración en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Una de mis cantantes favoritas, @beyonce, acaba de cantar junto a mi cantante favorita de todas, @selenaqofficial”, escribió Pérez.

“¡Me encanta! Dos iconos haciendo lo que saben hacer. La voz de Beyoncé suena increíble y la de Selena suena legendaria”, agregó.

Arlene Richie/Getty Images Pese a no hablar español, Beyoncé ha grabado una versión de uno de los exitosos más grandes de la fallecida “reina del tex-mex”.

Buscando inspiración en la autora

Beyoncé admitió que la grabación de la nueva versión de “Irreplaceable” fue una tarea ardua.

“Yo no hablo español y estuve completamente fuera de mi zona de confort”, declaró al programa Entertainment Tonight.

La cantante reveló que intentó emular a Quintanilla escuchando su versión.

“Escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que estaba diciendo, me ayudó en el estudio con mi pronunciación”, apuntó.

No obstante, la ganadora de 35 premios Grammy admitió sentirse complacida con el resultado.

“Para mí fue genial aprender algo nuevo y sentirme acogida por la comunidad latina, porque, aunque no hablo el idioma, muchos de mis amigos y la gente con la que crecí hablan español”, apuntó.

La familia de Quintanilla, que administra su legado, aseguró que la colaboración contó con su visto bueno.

“La rotunda aprobación de los herederos de Selena Quintanilla hacia Beyoncé hizo posible este dueto oportuno y significativo”, se lee en un comunicado.

“Dos mujeres de Texas. Dos voces inconfundibles e irreemplazables que rompieron y siguen rompiendo barreras”, se agrega.

Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Beyoncé ha lanzado su nueva producción coincidiendo con su cumpleaños número 45.

Símbolo del spanglish

Selena Quintanilla nació en Lake Jackson (Texas) en abril de 1971 en el seno de una familia que tiene raíces mexicanas.

Con apenas 10 años comenzó a cantar en “Los Dinos”, una banda conformada junto a su hermana Suzette y su hermano A.B.

En 1989, con apenas 18 años, Selena y la banda firmaron un contrato con la disquera EMI Latin.

Pese a que sus grandes éxitos eran en español, la cantante admitió que no dominaba este idioma a la perfección y que, de hecho, lo fue aprendiendo a medida que cantaba.

“El hecho de que Selena no hablase bien español la convirtió en un punto de identificación predilecto para una minoría que se sentía cada vez menos arraigada en sus países de origen y más arraigada en Estados Unidos y sentía una ambivalencia y tal vez una vergüenza, una sensación de haber perdido el ancla”, le explicó a BBC Mundo el sociolingüista Ilan Stavans también en 2020.

Y añadió: “Ella es un símbolo del spanglish”.

El 31 de marzo de 1995, con apenas 23 años, Selena murió tras disparos por parte de Yolanda Saldívar, quien fue la fundadora y presidenta del club de fans de la artista, y se había convertido en su asistente personal y gerente de ventas de su marca.

Con sabor latino

Pero “Como la flor” no es la única nota latina del álbum. Beyoncé también colabora con el colombiano Maluma en “Cuerpo Tumbao” (Get Me Bodied), que incluye extractos de “La Negra Tiene Tumbao”, de Celia Cruz.

Beyoncé, en un comunicado, expresó su admiración por la también fallecida Cruz debido a “su negativa a ceder ante el racismo”.

La nueva versión de B’Day también incluye canciones inéditas como Creole, Back Up, Lost Yo Mind y Can I Watch You, con la participación de Pharrell Williams.