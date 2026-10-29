Cuál fue la posible causa del choque de trenes de alta velocidad que deja al menos 69 muertos en España

Un nuevo siniestro en el ferrocarril de alta velocidad conmociona a los españoles.

Al menos 69 personas murieron y decenas resultaron heridas por el choque entre dos trenes de alta velocidad que cubrían la ruta Madrid-Sevilla a la altura de la localidad de Urda, a unos 130 km de la capital de España.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, informó que el sistema automatizado de gestión del tráfico ferroviario falló, lo que motivó la detención inmediata de todos los trenes en el área.

Desde el centro de control del tráfico ubicado en la estación de Atocha, en Madrid, se tomó la decisión “inexplicable” de autorizar la reanudación de la marcha de uno de ellos que acabó colisionando con otro que seguía parado en la vía, agregó Puente.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometió desde el lugar de la colisión “esclarecer lo sucedido” y determinar si hubo “negligencias y fallos”.

Sánchez dijo que “no es asumible” que el país sufra dos accidentes graves en sus trenes de alta velocidad en menos de un año.

En otro accidente en la misma línea de alta velocidad el 18 de enero de este año, 46 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas.

Su rival, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que “España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron”.

El Sindicato Ferroviario calificó en un comunicado de “prematuro” e “irresponsable” señalar a un “error humano” como causa del choque sin esperar a que concluya la investigación.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.

BBC

Qué falló, según el gobierno

La tragedia, la segunda de gran magnitud en menos de un año en la red, ha puesto en cuestión la seguridad del tren de alta velocidad en España y la gestión del gobierno de Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes se pronunció desde la estación desde el Centro de Control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en la estación de Atocha de Madrid para dar cuenta de los “hechos constatados” hasta el momento.

Según Puente, el sistema automatizado denominado LZB, que gestiona el tráfico ferroviario en la zona, dejó de funcionar a las 8:30, hora local, debido a “un fallo de comunicación entre los ordenadores de la red”, lo que provocó la detención automática de los trenes que circulaban en el tramo afectado, entre los que se encontraban los dos que acabaron chocando.

Con el sistema caído, el Centro de Control de Atocha tomó el mando del tramo afectado, de unos 69 km, y alrededor de las 8:36 autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha “con normalidad”.

El ministro calificó la decisión como “inexplicable” y señaló que “con arreglo tanto a la reglamentación como a los propios protocolos de Adif no podía reanudar la marcha con normalidad puesto que estaba ocupado el circuito de vía por el tren Iryo detenido a la entrada de la estación, además con una señal roja que impedía la reanudación de la marcha”.

Florencia Tan/ Getty El presidente Sánchez dijo que “no es asumible” que España sufra dos siniestros en sus trenes de alta velocidad en menos de un año.

Según Puente, de reanudar la marcha, el tren debía en todo caso hacerlo bajo lo que se denomina “marcha a la vista”; es decir, a una velocidad “muy reducida”, siempre inferior a 40 km/h, que permita al maquinista detenerlo a tiempo si detecta “cualquier circunstancia” en la vía.

Puente relató que, según las grabaciones que escuchó en el Centro de Control, también se autorizó “de manera equivocada” a otro convoy a reanudar la marcha sin restricciones y fue el maquinista quien corrigió al controlador y le dijo que procedía hacerlo a velocidad reducida.

El ministro señaló que la avería informática que dejó fuera de servicio el sistema LZB “puede suceder”.

“No es que suceda todos los días, pero sucede, y de hecho para eso están previstas pues las reacciones en la normativa”.

El ministro señaló que el LZB lleva en servicio desde la apertura de la línea en 1992 y está en proceso de sustitución por el más moderno conocido como ERMT, pero defendió que “está contrastadísimo”.

BBC

Los detalles del accidente

El accidente ocurrió a unos 140 km al sur de Madrid, en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, sobre las 8:54 hora local.

Un tren de la compañía estatal Renfe que salió de Madrid con destino a Sevilla chocó por detrás contra uno de la compañía Iryo que cubría la misma ruta y que se encontraba detenido en la vía.

No se ha precisado a qué velocidad se desplazaba el convoy de Renfe, pero en el tramo del siniestro los trenes pueden alcanzar 200 km/h en condiciones normales, según informó el ministro Puente.

A causa del impacto se vivieron escenas descritas como “caos” por pasajeros citados en los medios locales y varios vagones cayeron por el terraplén contiguo a la vía.

“La gente empezó a salir, había gente llorando, gente muerta debajo de los trenes se podían ver por todas partes”, dijo en declaraciones citadas por la Cadena Ser Eduarda, una estudiante de 17 años que viajaba en uno de los trenes.

La zona se llenó de ambulancias y equipos de emergencias enviados desde las ciudades de Madrid y Toledo. El gobierno español también envió efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según dijo un portavoz de Emergencias del gobierno regional de Castilla-La Mancha, en el tren de Renfe viajaban 393 pasajeros y en el de Iryo 147, entre ellas un bebé.

*Con información adicional de Alicia Hernández y Norberto Paredes.