Cuánto tiempo se puede sobrevivir bajo los escombros tras un terremoto y qué factores dan esperanza a los rescatistas

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia este lunes por la mañana, hora local, causó decenas de muertos, miles de heridos e importantes daños materiales.

El terremoto tuvo lugar menos de dos meses después de que dos sismos en breve sucesión de magnitud 7,2 y 7,5 devastaran localidades del norte de Venezuela. El doblete sísmico, que no está relacionado con la tragedia ocurrida en suelo colombiano, arrasó barrios enteros y dejó al menos 6.300 heridos.

En Colombia, equipos de rescate luchan en una carrera contra el tiempo para hallar personas con vida.

Pero, ¿cuánto tiempo se puede sobrevivir bajo los escombros?

Esto depende de varios factores, explicaron expertos a la BBC. La posición del sobreviviente cuando se ve atrapado en el derrumbe, el acceso a aire y agua, el clima, las condiciones meteorológicas y el estado físico de la persona atrapada influyen en el tiempo que puede sobrevivir.

La mayoría de los rescates se producen en las primeras 24 horas tras un desastre, pero ha habido casos de rescates entre los escombros que se han llevado a cabo mucho tiempo después.

Naciones Unidas suele suspender los esfuerzos de búsqueda y rescate entre cinco y siete días después de una catástrofe. Esta decisión se toma luego de que no se haya logrado sacar a ninguna persona con vida tras uno o dos días del desastre.

Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden mantener con vida a las víctimas?

Conciencia y preparación

Si bien no es fácil predecir cuándo se producirá un terremoto o un derrumbe repentino de un edificio, la postura que adoptes en caso de emergencia es clave para tu supervivencia, según los expertos.

Un lugar bien elegido puede brindarte protección física bajo los escombros y ayudarte a tener acceso al aire.

“Ser capaz de adoptar la postura de ‘agacharse, cubrirse y sujetarse’ crearía un espacio de supervivencia, una bolsa de aire”, afirma Murat Harun Ongoren, coordinador de AKUT (Asociación Turca de Búsqueda y Rescate), la mayor organización de ayuda y rescate de la sociedad civil de Turquía.

Getty Images Estar preparado es clave para la supervivencia.

Agacharse, cubrirse y sujetarse significa: arrodillarse en el suelo, cubrirse debajo de una mesa o algo resistente y sujetarse con fuerza hasta que cesen los temblores.

“La educación, la formación y la concienciación sobre las medidas de emergencia (antes de que ocurra un desastre como un terremoto) son importantes y con frecuencia se ignoran”, añade.

“Y eso determinará tu esperanza de vida bajo los escombros”.

La doctora Jetri Regmi, funcionaria técnica del Programa Mundial de Emergencias Sanitarias de la OMS, también destaca la importancia de la preparación.

“Ponerse a cubierto en un lugar seguro, como debajo de un escritorio o una mesa resistentes, mejoraría las probabilidades de supervivencia. No hay certezas, ya que cada emergencia es diferente, pero los esfuerzos iniciales de búsqueda y rescate dependen de la capacidad de preparación de las comunidades locales”, afirma.

Acceso al aire y al agua

El suministro de aire y agua es clave para mantenerse con vida cuando se queda atrapado bajo un edificio derrumbado. Sin embargo, esto depende del nivel de las lesiones: la pérdida de sangre reduce las probabilidades de sobrevivir más de 24 horas.

Por lo tanto, si el sobreviviente no sufre una lesión grave y tiene aire para respirar (una bolsa de aire en un espacio adecuado), lo siguiente es mantenerse hidratado, de acuerdo con los expertos.

Según el profesor Richard Edward Moon, experto en cuidados intensivos de la Universidad de Duke (EE.UU.), “la falta de agua y oxígeno es un problema fundamental para la supervivencia”.

“Cada adulto pierde hasta 1,2 litros de agua cada día”, afirma.

“Se trata de la orina, la exhalación, el vapor de agua y el sudor. Cuando se pierden ocho litros o más es cuando una persona entra en estado de gravedad”.

Algunas estimaciones sugieren que las personas pueden sobrevivir sin agua entre tres y siete días.

Getty Images El aire y el agua son la clave para mantenerse con vida, dicen los expertos.

Grado de lesiones

Si una persona ha sufrido un traumatismo craneal u otras lesiones graves y tiene poco espacio para respirar, hay pocas posibilidades de sobrevivir al día siguiente de un desastre.

Ser capaz de evaluar el grado de la lesión es crucial, según la doctora Regmi.

“Es posible que las personas con lesiones en la columna vertebral, la cabeza o el pecho no sobrevivan a menos que puedan ser trasladadas a centros de traumatología”, afirma. La pérdida de sangre, las fracturas o las laceraciones de órganos aumentan las probabilidades de mortalidad.

La atención médica después del rescate también es igualmente importante, según Regmi.

“Incluso las personas que se salvaron de los escombros podían morir a causa del ‘síndrome de aplastamiento’. Esto ocurre con frecuencia en catástrofes, como los terremotos, y afecta a personas que han quedado atrapadas bajo mampostería caída o en movimiento”.

El síndrome de aplastamiento ocurre cuando los músculos se dañan debido a la presión de los escombros y producen toxinas, según la funcionaria técnica de la OMS. Una vez que se retiran los escombros, la toxina se disemina por el cuerpo con graves consecuencias para la salud.

Clima y condiciones meteorológicas

El clima de la zona también determina cuánto tiempo pueden aguantar las víctimas.

Para el profesor Moon, las condiciones invernales en Turquía, donde se produjeron dos devastadores terremotos en febrero de 2023, empeoraron mucho la situación.

“Un adulto típico puede soportar temperaturas de hasta 21°C sin que el cuerpo pierda su capacidad de retener el calor. Pero cuando hace más frío, la situación es diferente”, afirma.

En este punto, la temperatura corporal se ajusta a la temperatura ambiente.

“La velocidad a la que se produzca la hipotermia dependerá de lo aislada que esté la persona o del refugio del que disponga. Pero, en última instancia, muchas de las personas menos afortunadas sufrirán hipotermia en estas circunstancias”, afirma el especialista en cuidados intensivos.

En verano, por el contrario, si el espacio en el que está encerrada la víctima está demasiado caliente, la persona podría perder agua demasiado rápido, lo que reduciría sus posibilidades de supervivencia.

Getty Images El bienestar mental y el autocontrol son factores clave para la supervivencia.

Fortaleza mental

Según los expertos, un factor que a menudo se subestima es el bienestar mental y el autocontrol.

Mantener la fortaleza mental y centrar el pensamiento en la sobrevivencia también puede ser crucial para mantenerse con vida, advierten.

“El miedo es nuestra reacción natural, pero no debemos entrar en pánico. Necesitamos ser fuertes mentalmente para poder sobrevivir”, dice el experto en rescates Ongoren.

Esto requiere determinación.

“Es importante tratar de evadir la sensación de miedo y tomar el control de uno mismo. ‘Está bien, ahora estoy aquí, necesito encontrar una manera de mantenerme con vida’ debería ser la motivación. Esto hará que grites menos y hagas menos movimientos. Tendrás que ahorrar energía controlando tus sentidos y el pánico”.

Historias notables de supervivencia

En 1995, después de un terremoto en Corea del Sur, un hombre fue rescatado de entre los escombros después de 10 días. Según se informó, sobrevivió bebiendo agua de lluvia y se comió una caja de cartón. Había jugado con un juguete infantil para mantener la mente activa.

En mayo de 2013, sacaron a una mujer de las ruinas del edificio de una fábrica en Bangladesh, 17 días después de que se derrumbara.

“Escuché las voces de los equipos de rescate durante varios días. Seguí golpeando los restos con palos y varillas para llamar su atención. Nadie me escuchó”, dijo tras ser rescatada.

“Comí comida seca durante 15 días. Los dos últimos días no ingerí más que agua”.

En Haití, tras el terremoto de enero de 2010 en el que murieron más de 220.000 personas, un hombre sobrevivió durante 12 días bajo las ruinas de una tienda que había sido saqueada. Más tarde, otro hombre fue hallado vivo tras permanecer 27 días entre los escombros tras el terremoto.

En octubre de 2005, dos meses después del terremoto que azotó Cachemira, en Pakistán, una mujer de 40 años llamada Naqsha Bibi fue rescatada de su cocina.

La encontraron con rigidez muscular y estaba tan débil que apenas podía hablar. En una entrevista con la BBC en 2005, su prima dijo: “Al principio pensamos que estaba muerta, pero abrió los ojos cuando la sacábamos”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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