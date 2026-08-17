De actriz infantil a estrella en Scream y “Héroes”: la vida en imágenes de Hayden Panettiere

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida sobre todo por sus papeles en las series de televisión “Héroes” y “Nashville”, ha fallecido a los 36 años.

En un comunicado, su padre, Skip, la describió como una “luz increíble y una fuerza de la naturaleza”.

La carrera de Panettiere abarcó tres décadas con una serie de papeles en exitosas series de televisión y películas, incluyendo la franquicia de películas de terror Scream y la comedia romántica Raising Helen (“Educando a Helen”).

Getty Images Panettiere con sus padres y su hermano menor en 2007.

Nacida en agosto de 1989, Panettiere creció en Palisades, Nueva York, hija de Lesley Vogel, actriz y productora, y Skip, un exbombero.

Tenía un hermano, Jansen Panettiere, que falleció a los 28 años en 2023.

Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil. Con apenas 4 años fue elegida para participar en la popular telenovela estadounidense One Life to Live (“Solo se vive una vez”, en España).

Getty Images En el programa “The Tonight Show” con Jay Leno cuando tenía 7 años.

Entre sus trabajos de finales de la década de 1990 y principios de los 2000 también se incluyen papeles en la película de animación de Disney Pixar, “Bichos: Una aventura en miniatura”, así como en las series de televisión Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

En 2006, fue adorada por una generación de fanáticos por su interpretación de Britney Allen en la película sobre animadoras adolescentes Bring It On: All or Nothing (“Triunfos robados 3: Todo o nada”, en América Latina y “A por todas: Todo o nada”, en España).

Getty Images La fallecida actriz junto a Kate Hudson en la alfombra roja en 2004.

Getty Images El gran salto a la fama de Panettiere se produjo en 2006.

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Su gran salto a la fama llegó ese mismo año, cuando fue elegida para encarnar a otra animadora, esta vez con el poder de la regeneración celular rápida, en la popularísima serie de ciencia ficción “Héroes”.

La serie se emitió hasta 2010 y obtuvo numerosos galardones y nominaciones, incluidos los premios Emmy y los Globos de Oro.

Getty Images Panettiere interpretó a Claire Bennet, una animadora con poderes curativos, en “Héroes”.

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Getty Images Panettiere encabezó protestas de gran repercusión contra la caza de delfines y ballenas.

Getty Images Panettiere fotografiada con Charles Esten, su coprotagonista en “Nashville”, serie que le valió un gran reconocimiento entre 2012 y 2018.

Getty Images En 2014, la actriz tuvo una hija a la que llamó Kaya.

Getty Images Panettiere habló recientemente sobre las dificultades que hay detrás de su éxito.

Panettiere también protagonizó el papel de la prometedora cantante de música country Juliette Barnes durante seis temporadas del drama televisivo “Nashville”, que se emitió desde 2012 hasta 2018.

Y a lo largo de su carrera obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto y 11 entradas en la lista Billboard Hot Country Songs de Estados Unidos.

También participó en la franquicia cinematográfica de terror Scream, donde interpretó a Kirby Reed en la cuarta y y en la sexta entregas, estrenadas en 2011 y 2023, respectivamente.

Getty Images Fotografiada junto a la actriz Emma Roberts en 2011.

Panettiere comenzó a salir con el exboxeador profesional ucraniano Wladimir Klitschko a finales de la década de 2000. Tuvieron una hija, Kaya, en 2014, antes de separarse en 2018.

Panettiere reveló que había ingresado en un centro de tratamiento para recibir ayuda contra la depresión posparto tras el nacimiento de la niña.

“Es algo que muchas mujeres experimentan”, declaró en el programa de entrevistas estadounidense Live With Kelly And Michael en 2015.

Getty Images Panettiere y Klitschko tuvieron una hija en 2014.

A principios de este año, Panettiere publicó unas memorias tituladas This Is Me: A Reckoning (“Así soy yo: un balance”), en las que relató las dificultades de crecer como actriz infantil y sus experiencias con la adicción, el abuso y su posterior recuperación.

En mayo, Panettiere habló con CBS News, socio estadounidense de la BBC, sobre cómo su madre la llevaba, con tan solo 8 meses de edad, a las salas de audiciones.

“A partir de ahí, la cosa fue creciendo hasta llegar a los 50 anuncios cuando tenía 5 años… Y nunca se detuvo”, reveló.

Getty Images Panettiere fue fotografiada en Nueva York en mayo pasado durante el lanzamiento de sus memorias.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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