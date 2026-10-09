Declaran culpables a 3 hombres por el asesinato de dos hermanos surfistas australianos y su amigo estadounidense en México

Tres hombres fueron declarados culpables del asesinato de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, y de su amigo estadounidense Carter Rhoad, en un violento crimen ocurrido durante un viaje a México en 2024.

El veredicto se dictó este viernes en el estado mexicano de Baja California, donde un juez pronunció la decisión contra Jesús Gerardo “El Kekas”, Irineo Francisco y Ángel Jesús por homicidio agravado, robo agravado, robo con violencia y robo de vehículo con violencia.

Aunque la pena máxima en el estado es de 60 años, la Fiscalía pidió 210 años de prisión para cada uno, basándose en que actuaron con premeditación. Habrá una audiencia posterior para dictarles su sentencia.

Los turistas fueron asesinados en medio de un robo fallido de su camioneta en una zona de playa remota en la costa del Pacífico. Sus cuerpos fueron encontrados posteriormente con heridas de bala en la cabeza y arrojados a un pozo.

Los asesinatos fueron noticia internacional, especialmente en Australia, ya que la zona costera suele estar a salvo de la violencia que azota otras partes de México.

Los padres de los dos hermanos australianos, Martin y Debra Robinson, estuvieron presentes en el tribunal de la ciudad de Ensenada durante todo el juicio y ofrecieron un emotivo testimonio durante los alegatos finales que se escucharon el jueves por la mañana.

“Es muy duro para un padre perder a un hijo, y nosotros perdimos a dos”, dijo su padre, Martin.

Los familiares de Rhoad siguieron el juicio por videoconferencia.

En declaraciones a los medios de comunicación a las afueras del juzgado hace una semana, Debra Robinson dijo que la pareja estaba “profundamente agradecida” con los australianos por la gran muestra de apoyo que habían recibido y que “sienten el cariño y el apoyo de la gente”.

Un crimen que conmocionó al mundo

En noviembre del año pasado, la novia del presunto cabecilla, Jesús “El Kekas” Gerardo, fue condenada en un juicio aparte a 20 años de prisión. Ella había admitido su participación en el robo y tuvo un juicio abreviado.

En aquel momento, los asesinatos conmocionaron a los habitantes y turistas de Ensenada, quienes se mostraron perturbados por la aparente facilidad y el sinsentido de los crímenes.

La ciudad costera tiene fama de ser un lugar acogedor para los surfistas, y los escalofriantes asesinatos revelaron lo común que sigue siendo este tipo de violencia extrema en México.

La única explicación que las autoridades parecieron dar fue que los surfistas, todos ellos de poco más de 30 años, habían sido asesinados por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Reuters Los padres de los hermanos Robinson estuvieron presentes durante el juicio en Ensenada.

Sus asesinatos ocurrieron apenas 36 horas después de que cruzaran a México desde Estados Unidos. Sin embargo, sus cuerpos no fueron encontrados hasta una semana después, cuando sus familias lograron identificarlos.

En aquel momento, la comunidad surfista de Ensenada se volcó en homenaje a los hombres, remando mar adentro en uno de los lugares más conocidos para practicar surf de la zona y arrojando flores al mar.

Los surfistas locales también pidieron mayor seguridad para los residentes y los turistas, citando otros casos recientes de violencia en el estado. El turismo es un pilar fundamental de la economía regional de Baja California.

En medio de las demandas de acción, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, trató de calmar los temores de la población sobre la violencia generalizada en su estado.

“Baja California es y seguirá siendo un estado con un turismo seguro para los miles de personas que nos visitan procedentes del resto del país y del mundo”, afirmó.

“Envío mis condolencias y mi solidaridad a las familias en estos momentos difíciles”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.