“Dejé secretos de Estado en el tren; soy la prueba de que es posible recuperarse del mayor error de tu vida”

Advertencia: esta historia contiene una referencia al suicidio.

Richard Jackson cometió el mayor error de su vida un martes cualquiera, cuando iba en el tren de camino al trabajo.

El funcionario británico olvidó documentos altamente clasificados en el tren. Cuando se dio cuenta, presa del pánico, ya era demasiado tarde.

El error, cometido en una fracción de segundo, se convirtió en noticia nacional en Reino Unido y la vida de Jackson se vio sumida en el caos.

Se sintió consumido por la vergüenza y la humillación.

Casi 20 años después, relata aquel fatídico día y sus consecuencias en una entrevista con la doctora Sian Williams para el pódcast Life Changing de BBC Radio 4.

Jackson dice ser la prueba de que, incluso tras cometer el peor error, es posible reconstruir la vida.

Antes de que todo se desmoronara, Jackson tenía 37 años y vivía en Yateley, en el sur de Reino Unido, con su esposa, Maddie, y su hijastra Charlotte, de 15 años.

Su otra hijastra, Becky, de 20 años, estaba en la universidad.

“Éramos muy felices”, recuerda. “Pero yo estaba muy centrado en mi carrera”.

“Mi valía y mi valor provenían de esa carrera, ese puesto, esa posición y esa responsabilidad”, cuenta.

“Durante un tiempo, llegué a trabajar 100 horas semanales. No desconectaba”.

Jackson había sido transferido por el Ministerio de Defensa británico a la Oficina del Gabinete para un puesto relacionado con el terrorismo global, donde manejaba información de primera mano procedente del GCHQ, el MI5 y el MI6; es decir, los servicios de inteligencia británicos.

Al salir de su oficina en Whitehall un lunes por la tarde, recogió una pila de formularios que debía llenar para formalizar su comisión de servicio.

De vuelta en casa, se dio cuenta de que, entre el paquete, había “dos documentos sobre dos temas clasificados y ambos eran ultrasecretos”.

“Nadie más lo sabrá”

En retrospectiva, Jackson dice que debería haber llamado a la Oficina del Gabinete y haber pedido a alguien que recogiera los documentos de forma segura.

Pero atribuye lo que hizo después a “cierto instinto de supervivencia”.

“Quizá si los devuelvo, nadie lo sabrá nunca”.

Jackson guardó los documentos ultrasecretos en una carpeta de cartón de color naranja brillante y, a la mañana siguiente, se sentó en el tren pensando una y otra vez: “No olvides esto”.

Bajó del tren y caminó a paso ligero hacia Whitehall. Entonces se dio cuenta de que no tenía la carpeta… “Por un instante, sentí como si el mundo se hubiera detenido”.

Jackson fue a todas las estaciones donde paraba el tren y preguntó si alguien había entregado una carpeta. Nada.

“Estaba desesperado. Todo, cada movimiento, se sentía muy brusco… Me sentía mal”.

No se derrumbó hasta que vio a Maddie, su esposa.

“Le dije que había arruinado nuestras vidas. Ella simplemente me abrazó. Me dijo que todo estaría bien y que saldríamos adelante”.

Becky Birch Richard dice sentirse afortunado de tener personas maravillosas como sus hijastras Charlotte y Becky en su vida.

En manos de la BBC

Al día siguiente, en el trabajo, Jackson descubrió que los documentos habían sido encontrados y entregados a la BBC.

Jackson relata que su primera sensación fue de “alivio al saber que los documentos estaban de vuelta en un lugar seguro”, antes de darse cuenta de que “iban a ser públicos”.

“Fui la noticia principal del informativo de las 6 de la tarde. Y me suspendieron a la espera de una investigación”.

Jackson se escondió en casa. Un mediodía, Maddie lo encontró sentado con las piernas cruzadas en el sofá, sollozando.

“Pasé la mañana tratando de encontrar una forma indolora de morir”, dice. “A menudo he pensado qué habría pasado si ella no hubiera vuelto a casa ese mediodía… pero supongo que nunca lo sabré”.

Y prosigue: “Pasamos esa tarde hablando. Y creo que fue la primera vez que pensé: ‘Si quiero superar esto, no puedo hacerlo solo'”.

La Oficina del Gabinete consideró que se trataba de una falta grave y lo bajó de categoría tres grados. Fue acusado según la Ley de Secretos Oficiales, evitó la cárcel y fue multado con 2.500 libras esterlinas (más de US$3.300).

En teoría, todo había terminado. Pero Jackson no podía librarse de la vergüenza, el arrepentimiento y la humillación.

Agradece a las muchas personas que se preocuparon por él y lo ayudaron a reconstruir su vida.

“Yo mismo arreglé muy poco. Mucha gente me ayudó a arreglar las cosas”.

Tras regresar al Ministerio de Defensa en un puesto de recursos humanos y pasar al Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte para trabajar en los Juegos Olímpicos, Jackson dejó la administración pública y trabajó para los Samaritanos.

Posteriormente asumió la dirección de un equipo de analistas que estudiaban el riesgo del terrorismo global y, en su tiempo libre, comenzó a formarse como coach de desarrollo personal.

Cuando fue despedido, fundó una empresa de coaching, NewDay, que ayuda a las personas a sobrellevar el estrés que supone manejar material perturbador.

“Podía contar mi historia… y tenía sentido. Habría una razón para lo que hice”.

Richard Jackson Richard guarda un tablero de evidencias de las cosas que ha logrado y las cosas amables que la gente ha dicho para ayudarlo a recordar su éxito y su valía.

Jackson quiere que la gente sepa que hay una manera de enmendar el mayor error que uno cometa en su vida.

“Puedes estar en una situación realmente mala, y aun así puedes levantarte y puedes superarlo; hay maneras de ayudarte a ti mismo a lograrlo y obtener ayuda”.

Cuando le preguntan si se ha perdonado a sí mismo, dice que no, pero que ha logrado volver a ser feliz.

Maddie también está contenta de que ya no trabaje 100 horas a la semana. “Mi vida no está definida por mi carrera y estoy más presente en casa”, dice Jackson.

“Ahora valoro mucho más la suerte que tengo de tener personas maravillosas en mi vida”.

¿Cometiste un error? Aquí tienes algunas formas de ayudarte a recuperarte

Richard Jackson compartió los pasos que le ayudaron a superar su episodio traumático:

Saca los pensamientos de tu cabeza. En momentos difíciles, tu mente salta de “Cometí un error terrible” a “Soy una persona inútil” a la velocidad del pensamiento. Escribirlo o hablar con alguien te ayuda a ralentizar el proceso y a darte la oportunidad de notar esos saltos ilógicos.

Sigue haciendo las actividades que disfrutas. Cuando te sientes indigno, dejas de hacer las cosas que te hacen sentir bien. Descubre cuáles son esas actividades, como ir al gimnasio, leer un libro, dar un largo paseo, y conviértelas en imprescindibles en tu rutina.

Recuerda tu valía y tus éxitos. Tengo un tablero de evidencias junto a mi escritorio con notas de mis logros y de los comentarios positivos que he recibido. Es un recordatorio tangible de que no soy ese error, soy mucho más.

Encuentra a tu amigo crítico. Necesitas a alguien que te anime, pero que también te llame la atención cuando te descuides. Alguien que realmente esté de tu lado.

Determina qué puedes arreglar y qué no. Si has causado daño, asume la responsabilidad: pide disculpas y corrige lo que puedas. Pero no te hagas responsable de cosas que nunca te correspondieron.

No confundas tu peor momento con toda tu vida. Tú no eres ese error. Sigues siendo la persona que existía antes y aún puede haber una persona después a la que no hayas conocido.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.